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30 гигантских собак, чьи размеры поражают

30 гигантских собак, чьи размеры поражают

Автор:
12 марта 2024 08:30
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Разное   большие животные   большие собаки   домашние животные   животные   подборка   природа   собака   собаки   
839
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В душе все собаки всегда остаются щенками — даже если вырастают до гигантских размеров! Дурашливости и милоты у них никогда не отнять. Взглянем на больших хороших мальчиков, которые несмотря на размеры остаются очаровашками.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомцы   Разное   большие животные   большие собаки   домашние животные   животные   подборка   природа   собака   собаки   
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5  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 50 минут назад
Один вопрос , на куя держать такое огромное животное в доме ?
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412
Сеня 6 минут назад
Для них нужно отдельную конюшню во дворе строить. На первой фотке натуральный конь.
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11k
hairov Полчаса назад
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