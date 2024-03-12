30 гигантских собак, чьи размеры поражают

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В душе все собаки всегда остаются щенками — даже если вырастают до гигантских размеров! Дурашливости и милоты у них никогда не отнять. Взглянем на больших хороших мальчиков, которые несмотря на размеры остаются очаровашками.
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6. "Мы проверили ДНК нашей собаки. Она на 93% немецкая овчарка. На остальные проценты, возможно, медведь гризли"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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