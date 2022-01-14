Шпиц из Южной Кореи очаровал соцсети

Пока что Сноуболл совсем маленький, но он уже начал покорять соцсети. По словам хозяйки, малыш любит быть в центре внимания, и уже привык к этому. Сначала он может быть скромным с незнакомыми людьми, но затем раскрывает свой чудесный милый характер. Но помимо миловидности, собачки этой породы всегда очень привязаны к своему хозяину, и активно защищают его.