Шпиц из Южной Кореи очаровал соцсети

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Снежок или Сноуболл - карликовый померанский шпиц, который живет в Южной Корее. Этот милый комочек с черными глазками напоминает плюшевую игрушку, и уже успел завоевать сердца тысяч пользователей сети.
Жительница Южной Кореи по имени Ёхан Ким показала милейшие фото со своим питомцем - померанским шпицем по кличке Сноуболл или Снежок (Snowball). Но хозяйка никак не ожидала, что фото ее песика разлетятся по всему интернету, и он так быстро станет маленькой звездой. Сноуболл с первого взгляда умиляет всех, кого встретит!
Пока что Сноуболл совсем маленький, но он уже начал покорять соцсети. По словам хозяйки, малыш любит быть в центре внимания, и уже привык к этому. Сначала он может быть скромным с незнакомыми людьми, но затем раскрывает свой чудесный милый характер. Но помимо миловидности, собачки этой породы всегда очень привязаны к своему хозяину, и активно защищают его.
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Померанские шпицы обычно вырастают максимум до 22 сантиметров. У них отличный слух, они любят игры, прогулки и другие активности. Несмотря на маленький размер, они не пугливы и вполне могут за себя постоять. Эти собаки неприхотливы в еде и содержании - больше всего внимания нужно уделять их шерсти и физическим нагрузкам.
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