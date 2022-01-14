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Шпиц из Южной Кореи очаровал соцсети

Шпиц из Южной Кореи очаровал соцсети (9 фото)

Автор:
14 января 2022 15:30
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   питомцы   померанский шпиц   собака   собаки   фото   шпиц   
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Снежок или Сноуболл - карликовый померанский шпиц, который живет в Южной Корее. Этот милый комочек с черными глазками напоминает плюшевую игрушку, и уже успел завоевать сердца тысяч пользователей сети.
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Метки: домашние животные   животные   питомцы   померанский шпиц   собака   собаки   фото   шпиц   
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3  комментария
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161k
☭Cheкаво☭ Час назад
Это пока его водой не попрыскаешь)
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−75
Mosgaz 16 минут назад
Хорошо не сожрали
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2k
YaNa Час назад

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