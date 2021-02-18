Не теряйте веру: 20+ трогательных случаев, когда вернулись пропавшие собаки

Если питомец убежал или потерялся - это всегда горе для любящего хозяина. Мы проводим бессонные ночи, виним себя в произошедшем, думаем, что "недоглядели" за любимцем.. Но в жизни случается всякое, и главное - не терять надежду и веру до последнего. Эти чудесные истории еще раз это доказали!
Бесстрашный пастуший пес не бросил стадо коз во время калифорнийских пожаров в 2017 году, когда его хозяева уехали в безопасное место. Вернувшись через несколько дней, они увидели пса и коз живыми
"Твиккс однажды пропал, и хозяйка не видела его два года, думая, что он погиб. Но благодаря добрым людям и микрочипу, они воссоединились!"
"Моя собака привела домой друга. И это оказался наш ретривер, которого мы потеряли две недели назад"
"Это питбуль Зевс. Несколько месяцев назад его украли из дома, и только позже хозяйка нашла его за 3 тысячи километров от дома. Многие авиакомпании запрещают перевозить питбулей, поэтому женщине помогли простые люди, которые на машинах довезли пса"
"2 года назад наша собака убежала во время прогулки. Это был мопс, которого мы подарили сыну на 12-летие, поэтому дети очень расстроились. Мы думали, что больше его не увидим, но недавно нам позвонили из приюта. Это было чудо - нашу собаку нашли!"
Незнакомец нашел в лесу собаку, и два часа ехал до города, чтобы передать ее спасателям. Позже они нашли ее хозяев, и отвезли им
"Мой муж работает в компании доставки. Недавно он подобрал на улице этого пса. В ветклинике у него нашли микрочип, и муж узнал адрес его хозяев, и доставил им пропажу"
"Полгода назад пес по кличке Блу потерялся. Его хозяин думал, что никогда его не увидит, но недавно произошло чудо.."
"Никогда не теряйте надежду. После четырех лет в разных частях США, мы воссоединились с моей собакой"
Этот чихуахуа по кличке Алекс убежал еще в 2013 году, а в этом году один прохожий подобрал его и решил проверить микрочип у ветеринаров.. Хозяевам позвонили, и сообщили, что их пес нашелся. Они не могли в это поверить..
"Нашего песика нашли в лесу. Он потерялся примерно два года назад, но мы не теряли надежду.."
У семьи из США украли фургон, внутри которого был их пес. Недавно фургон нашли, и хозяин приехал забрать и пса.. Вот как выглядела эта встреча:
Мужчина воссоединился с псом, который убежал во время прогулки около месяца назад. Он сам заметил его на улице, исхудавшего и грустного, и едва узнал, что это его собака
"Мой друг искал свою пропавшую собаку, и спустя примерно 30 часов поисков, ее нашли. Вот ее выражение мордочки после воссоединения с хозяином"
Джошуа Эдвардс потерял своего пса по кличке Дьюк долгих семь лет назад. В этом месяце ему позвонили из приюта и сообщили, что собаку нашли по микрочипу. Вот он, долгожданный момент встречи!"
"Мы тоже нашли долгожданного пса. У меня нет слов. Молимся за мужчину, который подобрал его и обратился в приют"
"Аннабель исчезла в марте прошлого года. Мы с сыном были убиты горем, и начали смирно терять надежду.. Как оказалось позже, собаку украл мой бывший муж, который хотел отомстить. После судебных разбирательств мою девочку вернули.."
Шесть лет назад эта семья думала, что они больше никогда не увидят Корки. Но произошло чудо - недавно Корки нашли. Он был со своим одноглазым другом, которого семья тоже решила забрать
"Мы 13 дней пытались найти нашу собаку. Недавно папа оставил свое пальто на месте, где ее последний раз видели. Утром мы пришли, и она спала на том пальто.."
"Я потерял пса по кличке Чемп в 2011 году. Уже потеряв надежду, я попрощался с ним. Но спустя много лет, этой осенью, со мной связался фермер. Он нашел раненую собаку на ранчо, и отнес к ветеринару. А там у пса нашли микрочип.."
Источник:
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