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Не теряйте веру: 20+ трогательных случаев, когда вернулись пропавшие собаки

Не теряйте веру: 20+ трогательных случаев, когда вернулись пропавшие собаки (31 фото)

Автор:
18 февраля 2021 12:41
Сообщество : Животные
Метки: домашние животные   животные   истории   питомцы   подборка   собака   собаки   фото   
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Если питомец убежал или потерялся - это всегда горе для любящего хозяина. Мы проводим бессонные ночи, виним себя в произошедшем, думаем, что "недоглядели" за любимцем.. Но в жизни случается всякое, и главное - не терять надежду и веру до последнего. Эти чудесные истории еще раз это доказали!

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Метки: домашние животные   животные   истории   питомцы   подборка   собака   собаки   фото   
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