Без вины виноватые: как Екатерина II поступила с женами Пугачёва и его малолетними детьми

Цитата, использованная в подзаголовке, позаимствована из маленькой трагедии Пушкина «Скупой рыцарь». Относится к периоду действия произведения, т.е., к концу XV века. Хотя и более поздние времена были не менее жестокосердными.



«Век золотой Екатерины» не избежал расправ над политическими конкурентами и бунтовщиками. Хотя, надо отдать ей должное, за 34 года правления (1762—1795) казнено или убито по ее повелению иными методами было всего несколько человек. В первую очередь, речь идёт о ее прямых или потенциальных соперниках в борьбе за трон, супруге Петре III и правнуке Иване V, известном в нашей истории как Иван VI.



Также был казнён поручик Мирович, пытавшийся освободить этого царевича из заточения в Шлиссельбургской крепости, и организаторы Чумного бунта. Наконец, кровавая расправа ждала Емельяна Пугачёва, лидера крестьянской войны 1773—1775 годов, а также его ближайшего соратника Афанасия Перфильева.



Напомним, что смертная казнь в России была отменена в правление Елизаветы (1741—1762), дочери Петра Первого. В «просвещённой» Европе до начала XIX века жесточайшие казни, унаследованные от времён Средневековья, были «естественной» практикой. Преступников разного рода подвергали потрошению, колесованию, четвертованию и прочим мучительным процедурам. Так что гильотину можно и впрямь считать более «гуманным» способом лишения жизни. К слову, последний раз это орудие применялось во Франции по прямому назначению… в 1977 году, а вплоть до 1939-го им карали прилюдно, публично.



Екатерина Вторая себя считала вполне цивилизованной правительницей. И решила проявить милосердие даже по отношению к такому великому злодею как бунтовщик Пугачёв. И он, и Перфильев, были четвертованы, но «неправильно». Их сначала обезглавили, а только потом палачи отрубили приговорённым конечности. «Традиционно» четвертование предполагало обратный алгоритм, понятно, что он был бы гораздо более мучительным.