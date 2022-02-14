У Жириновского нашли воспалительные процессы в головном мозге

Госпитализированный политик находится на аппарате ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.
7 февраля Владимир Вольфович попал в больницу с коронавирусом. В пресс-службе ЛДПР сообщили, что болезнь у него началась пару недель назад, но он ее запустил, еще и пытался скрыть. При этом, по его же словам, Жириновский сделал 8 прививок от коронавируса.Что-то не помогло.
В первые дни после госпитализации политик вел себя довольно странно - мешал лечению, порывался уйти из больницы и все говорил, что ему нужно вернуться к работе. Поэтому врачи решили давать ему успокоительное.
Сейчас он на искусственной вентиляции легких - дышать самостоятельно не может. До кучи у Вольфовича диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Возможно, это вызвано короной. Или началось уже давно - может быть, это и объясняет его новогоднее поздравление, да и остальные «странные» поступки.
Все же человек уже пожилой, ему 75 лет, поэтому желаем ему выздоровления.
И от короны тоже.
Источник:
- Геннадий Зюганов госпитализирован в ту же клинику, что и Жириновский
- СМИ: Владимир Жириновский находится в критическом состоянии
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Судя по его поведению
Прсуди сам, Жириновский начал при горьи, пережил ельцинсуку и прекрасно чувствовал себя при Путине. Много ты можешь привести еще политиков с таким послужным списком?
А еще по специфическому движению почесывание носа ,на кокаине сидел явно (такая энергия и неадекватность в его годы ))))
Выздоровление ему конечно ,какой никакой ,а это наша история политическая страны .
Он видимо думал что ему шишнадцать и можно, продолжая вести активнаю работу, трындеть, встречаться с какими то помошниками... ага. Вот и доигрался.