У Жириновского нашли воспалительные процессы в головном мозге

В первые дни после госпитализации политик вел себя довольно странно - мешал лечению, порывался уйти из больницы и все говорил, что ему нужно вернуться к работе. Поэтому врачи решили давать ему успокоительное.

Сейчас он на искусственной вентиляции легких - дышать самостоятельно не может. До кучи у Вольфовича диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Возможно, это вызвано короной. Или началось уже давно - может быть, это и объясняет его новогоднее поздравление, да и остальные «странные» поступки.

Все же человек уже пожилой, ему 75 лет, поэтому желаем ему выздоровления.

И от короны тоже.