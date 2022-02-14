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У Жириновского нашли воспалительные процессы в головном мозге

У Жириновского нашли воспалительные процессы в головном мозге (2 фото)

Автор:
14 февраля 2022 16:47
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID   ИВЛ   больница   воспаление   жириновский   ковид   мозг   политика   
1861
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Госпитализированный политик находится на аппарате ИВЛ. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое.

7 февраля Владимир Вольфович попал в больницу с коронавирусом. В пресс-службе ЛДПР сообщили, что болезнь у него началась пару недель назад, но он ее запустил, еще и пытался скрыть. При этом, по его же словам, Жириновский сделал 8 прививок от коронавируса.Что-то не помогло.

В первые дни после госпитализации политик вел себя довольно странно - мешал лечению, порывался уйти из больницы и все говорил, что ему нужно вернуться к работе. Поэтому врачи решили давать ему успокоительное.

Сейчас он на искусственной вентиляции легких - дышать самостоятельно не может. До кучи у Вольфовича диагностировали серьезные воспалительные процессы в головном мозге. Возможно, это вызвано короной. Или началось уже давно - может быть, это и объясняет его новогоднее поздравление, да и остальные «странные» поступки.

Все же человек уже пожилой, ему 75 лет, поэтому желаем ему выздоровления.

И от короны тоже.

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Метки: COVID   ИВЛ   больница   воспаление   жириновский   ковид   мозг   политика   
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44  комментария
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
У него уже лет 30 эти воспалительные процессы в башке.
Судя по его поведению
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4k
Неизвестно 2 минуты назад
Это за что ты его так любишь,в бане с ним был что ли?
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1k
Довер Иванович 5 минут назад
Лучше пусть остается в больнице.
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460
Arti 6 минут назад
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12k
Kucher 9 минут назад
Никогда Жирика не любил. Но всё-таки жаль его. Пусть выздоравливает.
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27k
Григорий 17 минут назад
А кто-б сомневался!
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7k
Sterling Malory Archer 18 минут назад
Боян, воспалительные процессы пошли лет 40 назад
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4k
мемфрид 18 минут назад
Судя по тому, что этот клоун несёт и делает всю свою жизнь- процессы воспалительные у него уже очень давно.
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13k
Евгений 18 минут назад
Как будто это ему когда-то мешало.
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580k
XoCTeJI Полчаса назад
Только сейчас нашли!
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8k
Rus77 37 минут назад
Пусть с собой заберёт всех сенаторов и депутатов, там одни паразиты и дармоеды!
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460
Arti Rus77 5 минут назад
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61k
Опиум для народа 42 минуты назад
Ну вообще-то Жирик в это всей своре один из немногих - профессиональный политик по профессии. Видимо шутом быть ему показалось проще.
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1k
Mixan 44 минуты назад
По ходу Вольфович уже не выйдет от туда ,все же года и врачи не Боги
А еще по специфическому движению почесывание носа ,на кокаине сидел явно (такая энергия и неадекватность в его годы ))))
Выздоровление ему конечно ,какой никакой ,а это наша история политическая страны .
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2k
Дарвин и аморальная премия 47 минут назад
Пиз@дец главному шуту России
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−1
Нурик Нуриков 53 минуты назад
У него этот диагноз уже давно
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120k
arek14 58 минут назад
Все в шоке. У Жирика есть мозг.
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560
Константин Час назад
Хм, удивительно что это не при вскрытии выяснили.
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−41
Геннадий Жмернецкий Час назад
У Вольфыча есть мозг?
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−96
ann Час назад
Сразу было понятно что не жилец- Когда описали как он типа «лечится» на отвали.
Он видимо думал что ему шишнадцать и можно, продолжая вести активнаю работу, трындеть, встречаться с какими то помошниками... ага. Вот и доигрался.
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1k
Стебан Шутник Час назад
КвГМ?
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2k
Андрей Час назад
Как же теперь король без шута будет? Придется нового искать.
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