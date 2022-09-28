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"Эти люди - г***ки по жизни": Виталий Милонов рассказал о службе и порассуждал о "диванных" стратегах

"Эти люди - г***ки по жизни": Виталий Милонов рассказал о службе и порассуждал о "диванных" стратегах

Автор:
28 сентября 2022 13:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Густав   Милонов   видео   горловка   доброволец   донбасс   мобилизация   политика   служба   
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Депутат Госдумы добровольно отправился на Донбасс. Он взял старый позывной "Густав", и теперь, будучи младшим сержантом, "помогает" в противотанковой артиллерийской батарее. А критикующим его за якобы хайп и показушничество, Милонов советует приехать в Горловку.

Среди большого депутатского корпуса лишь единицы из "слуг народа" решили покинуть теплые места и добровольно отправиться в зону СВО. Среди них - Виталий Милонов. Ранее мы уже писали о том, что политик стал наводчиком противотанковой батареи.


А когда в соцсетях завирусилось видео, в котором Милонов стреляет из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" в Горловке, депутата осудили за якобы фарс и возможную передачу геоданных противнику. Кроме этого, некоторые усмотрели в фото и видео из Горловки постановку и стали считать дни, когда Милонов, похайповав, вернется домой.


Виталий Валентинович ответил на ряд вопросов, которые чаще всего задавали в Сети (почему он такой чистый? почему лопата новая? почему без перчаток?), и был довольно резок, говоря о "диванных стратегах".



Сам Милонов вполне бодр, возвращаться пока не собирается и советует всем сомневающимся в том, что он реально находится в Горловке (причем, не в штабе), приехать и убедиться в том самостоятельно. Впрочем, он уверен, что у таких "гов***в" кишка тонка.

Источник:

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Метки: Густав   Милонов   видео   горловка   доброволец   донбасс   мобилизация   политика   служба   
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13  комментариев
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15k
Александр 2 часа назад
Критиковать уклонистов может только тот, кто сам пошёл воевать, а диванные эксперты сидящие ровно на жопе дома, пусть заткнутся.
Милонов молодец.
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11k
кот базилий 12 минут назад
Он лопатой, ..я ошибся писал что будет фото с котелком с перловой кашей. Не сильно ошибся.
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5k
Михаил 37 минут назад
как долго он там пробудет? когда закончится место на флешке для фото? показуха, не более.
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6k
Roninsamuray 59 минут назад
Очень неожиданно, вот от Милонова, честно не ожидал, поступок достойный уважения.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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860
Arti Час назад
Г***ки - Горники? Гномики?
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