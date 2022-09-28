"Эти люди - г***ки по жизни": Виталий Милонов рассказал о службе и порассуждал о "диванных" стратегах

А когда в соцсетях завирусилось видео, в котором Милонов стреляет из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" в Горловке, депутата осудили за якобы фарс и возможную передачу геоданных противнику. Кроме этого, некоторые усмотрели в фото и видео из Горловки постановку и стали считать дни, когда Милонов, похайповав, вернется домой.

Виталий Валентинович ответил на ряд вопросов, которые чаще всего задавали в Сети (почему он такой чистый? почему лопата новая? почему без перчаток?), и был довольно резок, говоря о "диванных стратегах".