"Эти люди - г***ки по жизни": Виталий Милонов рассказал о службе и порассуждал о "диванных" стратегах

Депутат Госдумы добровольно отправился на Донбасс. Он взял старый позывной "Густав", и теперь, будучи младшим сержантом, "помогает" в противотанковой артиллерийской батарее. А критикующим его за якобы хайп и показушничество, Милонов советует приехать в Горловку.
Среди большого депутатского корпуса лишь единицы из "слуг народа" решили покинуть теплые места и добровольно отправиться в зону СВО. Среди них - Виталий Милонов. Ранее мы уже писали о том, что политик стал наводчиком противотанковой батареи.
А когда в соцсетях завирусилось видео, в котором Милонов стреляет из противотанковой пушки МТ-12 "Рапира" в Горловке, депутата осудили за якобы фарс и возможную передачу геоданных противнику. Кроме этого, некоторые усмотрели в фото и видео из Горловки постановку и стали считать дни, когда Милонов, похайповав, вернется домой.
Виталий Валентинович ответил на ряд вопросов, которые чаще всего задавали в Сети (почему он такой чистый? почему лопата новая? почему без перчаток?), и был довольно резок, говоря о "диванных стратегах".
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Сам Милонов вполне бодр, возвращаться пока не собирается и советует всем сомневающимся в том, что он реально находится в Горловке (причем, не в штабе), приехать и убедиться в том самостоятельно. Впрочем, он уверен, что у таких "гов***в" кишка тонка.
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АНТИФИШКИ
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Милонов молодец.