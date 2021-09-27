Кремль опубликовал фотографии Путина из сибирской тайги

Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)

Мятежный отец Сергий во время крестного хода обратился к Путину

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Шойгу показал Путину макет нового главного музея Вооруженных сил