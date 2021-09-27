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Кремль опубликовал фотографии Путина из сибирской тайги

Кремль опубликовал фотографии Путина из сибирской тайги (15 фото + 2 видео)

Автор:
27 сентября 2021 12:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   видео   заповедник   политика   путин   сибирь   тайга   фото   шойгу   
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Главу государства в очередной раз сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Похоже, у них это уже традиция.

Президент России Владимир Путин после рабочей поездки в Приморье и Амурскую область выкроил время и вместе со своим верным спутником, министром обороны Сергеем Шойгу, отправился на отдых в Саяно-Шушенский заповедник. Глава государства побывал в тайге еще в начале сентября, но на сайте Кремля фотографии и видео с поездки появились только вчера.

Ходили пешком по горам, совершали прогулки на катере и ловили рыбу:


Ночевали президент и министр на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря.


Шойгу развеселил настенный обогреватель президента с изображением камина в палатке президента:

Путин и Шойгу объехали на вездеходе Саяно-Шушенский заповедник и встретили стадо благородных оленей (маралов).

«Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому», - рассказал Путин.

И медведей, которые ночью на близкое расстояние подошли к палаткам высокопоставленных туристов. К счастью, отгонять их не пришлось. Сами ушли.

Потому что, "медведь видит, что это Путин", - пошутил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

В поездке Путина и Шойгу сопровождал директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Он показал президенту записи с видеоловушек, запечатлевших игры котят снежных барсов, охоту медведя и борьбу сибирских горных козлов.


По сведениям "Известий", во время совместного отдыха президент и министр могли обсуждать идею строительства новых городов в Сибири. С этой инициативой Сергей Шойгу выступил вначале августа. По его мнению, в Сибири следует построить пять крупных промышленных и научных центров с населением 300-500 тысяч человек.

Комментируя короткий отпуск Путина, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не назвал точное место отдыха президента.

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Метки: ynews   видео   заповедник   политика   путин   сибирь   тайга   фото   шойгу   
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68  комментариев
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21k
Inter 4 часа назад
Водопадов там нет ,не слышали??
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1k
Alex Xela 11 минут назад
Вот если бы там еще комары размером с воробья не летали летом, то цены бы не было тем местам)
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17k
Vital Idol 12 минут назад
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495
Lexx Cocles 17 минут назад
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9k
Andrey 49 минут назад
Почитал коменты. Посмотрел на минусящих. Предлагаю сменить уже алрес на fishki.ua, так хоть все понятно будет.
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55k
Почитатель стекломоя 50 минут назад
Блин, у всех през как през. Даже жалкий Макрон старушку какую-никакую потрахивает, а тут вот....
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2k
kca-opa 53 минуты назад
Смотрю хохлам запретили смотреть чемпионский бой Усика, вот они с горя решили Путиным наслаждаться
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Frank Borman 54 минуты назад
Вова постепенно приучает народ к преемнику. Так сказать, показывает, кто его заменит, в случае чего.
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−14
15k
Вася Александрович Час назад
Настоящая мужская дружба вдали от любопытных глаз
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133
⛔ Александр ⛔ Час назад
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−14
49
Шурман 2 часа назад
Как бы там ни было , мужик отдыхает в своей стране , хотя очень хреновая реклама , приедут опять все засрут .
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9k
harlamov 2 часа назад
То что у ставленника олигархов Путина все хорошо мы уже давно поняли.
Дед честно отработал на посту зиц-президента и на пенсии получил домик в деревне, отдых во всей России all inclusive...
А вот какая нам с этого радость, понять не могу.
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3k
Виктор 2 часа назад
Красотища какая , вот бы там побывать ...
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28k
Игорь 2 часа назад
Всё здорово, а вот первое левое фото - кем делалось и откуда?
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1k
investas 2 часа назад
мдя
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Владимир 2 часа назад
вот и славненько! Пусть к тайге сибирской привыкает, понимает, что ему туда скоро по решению Гаагского суда отбывать!
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4k
tayrt 3 часа назад
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28k
Антон 3 часа назад
Это вот так он на самоизоляцию ушёл?
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168
Киса Кацман 3 часа назад
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