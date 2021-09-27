Кремль опубликовал фотографии Путина из сибирской тайги

Главу государства в очередной раз сопровождал министр обороны Сергей Шойгу. Похоже, у них это уже традиция.
Президент России Владимир Путин после рабочей поездки в Приморье и Амурскую область выкроил время и вместе со своим верным спутником, министром обороны Сергеем Шойгу, отправился на отдых в Саяно-Шушенский заповедник. Глава государства побывал в тайге еще в начале сентября, но на сайте Кремля фотографии и видео с поездки появились только вчера.
Ходили пешком по горам, совершали прогулки на катере и ловили рыбу:
Ночевали президент и министр на высоте около двух тысяч метров над уровнем моря.
Шойгу развеселил настенный обогреватель президента с изображением камина в палатке президента:
Путин и Шойгу объехали на вездеходе Саяно-Шушенский заповедник и встретили стадо благородных оленей (маралов).
«Чуть нас не сбили! И на такой скорости огромной! Прыжки! Вот им на Олимпийских играх надо выступать. Равных бы не было никому», - рассказал Путин.
И медведей, которые ночью на близкое расстояние подошли к палаткам высокопоставленных туристов. К счастью, отгонять их не пришлось. Сами ушли.
Потому что, "медведь видит, что это Путин", - пошутил Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".
В поездке Путина и Шойгу сопровождал директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев. Он показал президенту записи с видеоловушек, запечатлевших игры котят снежных барсов, охоту медведя и борьбу сибирских горных козлов.
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По сведениям "Известий", во время совместного отдыха президент и министр могли обсуждать идею строительства новых городов в Сибири. С этой инициативой Сергей Шойгу выступил вначале августа. По его мнению, в Сибири следует построить пять крупных промышленных и научных центров с населением 300-500 тысяч человек.
Комментируя короткий отпуск Путина, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков не назвал точное место отдыха президента.
Короткая видеонарезка с отдыха Путина и Шойгу:
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Бабу ему надо, а то всё с Кожугетовичем тусуется, не православненько.— Виктор Пряхин (@Korvus_XIII) September 26, 2021
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Дед честно отработал на посту зиц-президента и на пенсии получил домик в деревне, отдых во всей России all inclusive...
А вот какая нам с этого радость, понять не могу.