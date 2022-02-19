Российские олимпийцы уже повторили рекорд СССР по количеству медалей на зимних Играх

Российские спортсмены завоевали 29 медалей в Пекине, повторив рекорд по количеству наград
Российские спортсмены в Пекине повторили рекорд по количеству медалей на зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
На данный момент у отечественных спортсменов 29 наград. До этого сборная СССР завоевала такое же количество медалей на Олимпиаде-1988 в Калгари, а также — на домашних Играх в Сочи в 2014 году.
Россия занимает второе место в неофициальном медальном зачете Игр-2022 по числу наград. В активе отечественных атлетов теперь шесть золотых наград, десять серебряных и 13 бронзовых. 19 февраля лыжник Александ Большунов выиграл золото в масс-старте, а Иван Якимушкин — серебро на этой же дистанции.
Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Церемония закрытия начнется в воскресенье в 15:00 по московскому времени.
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