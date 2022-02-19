FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2701 пост • 415 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
Российские олимпийцы уже повторили рекорд СССР по количеству медалей на зимних Играх

Российские олимпийцы уже повторили рекорд СССР по количеству медалей на зимних Играх (2 фото)

Автор:
19 февраля 2022 12:45
Сообщество : Спорт
Метки: Российские олимпийцы   пекин   рекорд   
336
2

Российские спортсмены завоевали 29 медалей в Пекине, повторив рекорд по количеству наград

Российские спортсмены в Пекине повторили рекорд по количеству медалей на зимних Олимпийских играх. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».


На данный момент у отечественных спортсменов 29 наград. До этого сборная СССР завоевала такое же количество медалей на Олимпиаде-1988 в Калгари, а также — на домашних Играх в Сочи в 2014 году.


Россия занимает второе место в неофициальном медальном зачете Игр-2022 по числу наград. В активе отечественных атлетов теперь шесть золотых наград, десять серебряных и 13 бронзовых. 19 февраля лыжник Александ Большунов выиграл золото в масс-старте, а Иван Якимушкин — серебро на этой же дистанции.


Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля. Церемония закрытия начнется в воскресенье в 15:00 по московскому времени.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Российские олимпийцы   пекин   рекорд   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
22
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Теуш Алексей Час назад
Только в Калгари СССР взял 11 золотых из 46 возможных, а на данный момент у России 6 из 102 разыгранных.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Павел 16 минут назад
В сложные времена боевой дух народа достигает невероятных высот, в таких сложных условиях, когда нашим спортсменам выпала доля защищать свою страну на спортивном поединке без государственных символов, им приходится нелегко. Но ребята показывают настоящий героизм. Молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Владимир 20 минут назад
Наши спортсмены просто красавчики! Выступать в таких непростых условиях и показывать высочайшие результаты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
Осипов Михаил Полчаса назад
Российские спортсмены большие молодцы.Так держать, не сбавляйте темп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Растрелли В.В. 37 минут назад
Не удивлюсь, если WADA через пару месяцев отберёт половину медалей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
498
Филимон Филимонов Растрелли В.В. 14 минут назад
И российские чинуши от спорта будут сопли жевать и хныкать, - Ну что мы можем?А малышку фигуристку не смогли даже охранить от прессинга штатовских газетных провокаторов.По состоянию ситуации вокруг неё явная видимость ,что её свои же кинули под каток как жертву для штатовцев.Ни протестов,ни журналистских возмущений ,ни юридических претензий ,ни ответов специалистов.Похоже их нет совсем.Ну а после раздачи всем сестрам,начнутся - Да как мы их,да и так и вот так.Павлины бл. .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Дима Шушлин 40 минут назад
Смотрю внимательно за олимпиадой, очень переживал за наших спортсменов. Наши ребята молодцы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
YahilNosova84 40 минут назад
Поздравляю наших ребят)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
baranovartem23 43 минуты назад
просто лучшие, молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−6
Георгий Стрилец 58 минут назад
Смотрю олимпиаду и более за наших ребят, фигуристы и лыжники вообще молодцы .так дрежать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−5
Никита 58 минут назад
Ну ребята как обычно молодцы. Как говрится вопреки судьбе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Saplus Час назад
Блин, из любопытства даже полез посмотреть в вики что за зверь такой - "Неофициальный медальный зачёт", в котором мы на 2 месте.
Забавная фигня по "командным очкам", на усмотрение считающих
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−2
Вадим Час назад
Думаю, автор немного запутался в каких-то фактах в статье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Кошелев Даниил Час назад
Поздравляю наших спортсменов! Наши ребята большие молодцы.Дальнейших побед
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−4
Григорий Час назад
Хотелось бы больше пояснения от автора в статье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn Час назад
Не вижу ничего Российского - какието безродные люди под поганым флагом, без Родины, герба и уважения. Выключите этот позор.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
410
В. Л. sumrаknn Полчаса назад
Чмошники, готовые под любой тряпкой выступать. О них хер вытирать уже устали, а им пофигу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вот к чему могут привести постоянные издевки одноклассников (5 фото) Вот к чему могут привести постоянные издевки одноклассников (5 фото) В Тихом океане была зарегистрирована рекордная волна-убийца В Тихом океане была зарегистрирована рекордная волна-убийца Российская спортсменка Анастасия Таталина о судействе в финале слоупстайла: Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно Российская спортсменка Анастасия Таталина о судействе в финале слоупстайла: Считаю, что меня... Матчем неиспользованных возможностей назвал глава ОКР встречу России и Дании в ¼ финала Олимпиады Матчем неиспользованных возможностей назвал глава ОКР встречу России и Дании в ¼ финала Олимпиады Сборная США по хоккею летит домой – Словакия победила Сборная США по хоккею летит домой – Словакия победила Фото дня: Камила Валиева выиграла короткую программу в одиночном катании на Олимпийских играх Фото дня: Камила Валиева выиграла короткую программу в одиночном катании на Олимпийских играх
TU160

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1866



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Они не должны жить в нашей стране!»: губернатор Свердловской области жестко высказался о кавказцах
3
639
«Они не должны жить в нашей стране!»: губернатор Свердловской области жестко...
Прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима
0
159
Прокурора Норильска приговорили к 11 годам колонии строгого режима
Набирающие популярность в сообществах
Японцы создали ребёнка-андроида, который умеет показывать эмоции
0
16
Японцы создали ребёнка-андроида, который умеет показывать эмоции
Как в Якутии отапливают дома, когда за окном минусовая температура
0
27
Как в Якутии отапливают дома, когда за окном минусовая температура
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно как-то
0
0

Лучшие демотиваторы
Минутка кардиологии
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#прикол#люди#Ynews#автомир#знаменитости#новости#фильм#девушки
#интересно#ватермарк#история#кино#подборка#Россия#картинки#СССР#Украина#допинг
#Юмор#факты#интересное#Приколы#автомобили#в мире#мигранты#Москва#аварии#дтп

На что жалуетесь?

Вернуться