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Российская спортсменка Анастасия Таталина о судействе в финале слоупстайла: Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно

Российская спортсменка Анастасия Таталина о судействе в финале слоупстайла: Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно (12 фото)

Автор:
15 февраля 2022 18:36
Сообщество : Спорт
Метки: ОИ-2022   Россия   пекин   скандал   слоупстайл   судейство   фристайл   
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Ещё не успели утихнуть страсти по допинговому скандалу Камилы Валиевой, как в Российской сборной может разгореться новый скандал.

Сегодня проходили финальные выступления по относительно молодой олимпийской дисциплине — слоупстайлу. Речь идёт о фристайле, который стал официальным олимпийским видом спорта только в 2014 году.

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Анастасия Таталина, которая сегодня на лыжах выполняла акробатические трюки, заявила, что ей занизили баллы за ее прокат.

Россиянка выполнила один из сложнейших элементов, который в этот день не выполнила ни одна соперница.

«В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов», — прокомментировала решение спортсменка.

В национальной Федерации фристайла также возмутились судейским решением. Россиянка выступала перед американской и китайской спортсменками, именно это могло повлиять на решение судей.

При этом спортсменка из США не справилась с трассой, допустив несколько ошибок, а китаянка совершила свои попытки без серьёзных нарушений, но и не показав более сложных трюков.

Несмотря это, китаянка вошла в число медалисток, завоевав серебро. Россиянка осталась за бортом пьедестала, заняв четвёртое место.

Проблема заключается в том, что в олимпийском регламенте этого вида спорта отсутствует процедура обжалования судейских результатов.

Президента Федерации фристайла России Алексей Курашов, заявил, что Россия не оставит этот прецедент без внимания. В федерации будет проведён анализ выступления Таталиной и ее прямых конкуренток. На основе него федерация направит жалобу на судейство в вышестоящую инстанцию.

Пользователи при этом разделились на два лагеря. Одни негодуют и требуют разбирательства от нашей федерации и международного олимпийского комитета.

Другие уверены, что в этом нет никакого смысла, по некоторыми причинам.

Во-первых, хозяевам турнира Игр всегда подсуживали. Так было и в Сочи.

Во-вторых, так как уже было ранее сказано, в данной дисциплине отсутствует процедура обжалования результатов.

Есть и те, кто считает, что Россия и так выступает без национальных символов, а российские спортивные функционеры не отстаивают интересы наших спортсменов. Логика последних разбивается о недавний прецедент с Камилой Валиевой. Юристы РУСАДА отстояли право фигуристки продолжить выступать на Олимпиаде в Пекине.

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Метки: ОИ-2022   Россия   пекин   скандал   слоупстайл   судейство   фристайл   
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13k
aalexey3 Час назад
Вот что за спортсмен?.. Ноет - засудили! Первый раз упала. Второй раз упала. Третий раз - судьи виноваты... Не место таким в спорте. Вон по кёрлингу проиграли - вышел капитан, говорит я виноват! Лёд не понял, ошибки были, неточные броски.
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39k
Сергей Полчаса назад
""Президента Федерации фристайла России Алексей Курашов, заявил, что Россия не оставит этот прецедент без внимания. В федерации будет проведён анализ выступления Таталиной и ее прямых конкуренток. На основе него федерация направит жалобу на судейство в вышестоящую инстанцию.""

.
Всё равно что против ветра писать.
Согласились выступать без флага и гимна, так и дальше глотайте ихние пакости.
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Tuskub Час назад
Олимпиада превратилась в черт-те что "связанное со спортом" - "скандалы, интриги, расследования (С)". ИМХО
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