Российская спортсменка Анастасия Таталина о судействе в финале слоупстайла: Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно

Ещё не успели утихнуть страсти по допинговому скандалу Камилы Валиевой, как в Российской сборной может разгореться новый скандал.
Сегодня проходили финальные выступления по относительно молодой олимпийской дисциплине — слоупстайлу. Речь идёт о фристайле, который стал официальным олимпийским видом спорта только в 2014 году.
Анастасия Таталина, которая сегодня на лыжах выполняла акробатические трюки, заявила, что ей занизили баллы за ее прокат.
Анастасия Таталина вышла в финал во фристайле в дисциплие биг-эйр с третьим результатом 💪— Матч ТВ (@MatchTV) February 7, 2022
Ее акробатика на каком-то фантастическом уровне 😍 pic.twitter.com/nsLkz6KzRz
Россиянка выполнила один из сложнейших элементов, который в этот день не выполнила ни одна соперница.
«В последней попытке я сделала дабл четырнадцать — его сегодня не делал никто. Сложнейший трюк, но я получила всего 75 баллов», — прокомментировала решение спортсменка.
В национальной Федерации фристайла также возмутились судейским решением. Россиянка выступала перед американской и китайской спортсменками, именно это могло повлиять на решение судей.
При этом спортсменка из США не справилась с трассой, допустив несколько ошибок, а китаянка совершила свои попытки без серьёзных нарушений, но и не показав более сложных трюков.
Несмотря это, китаянка вошла в число медалисток, завоевав серебро. Россиянка осталась за бортом пьедестала, заняв четвёртое место.
Проблема заключается в том, что в олимпийском регламенте этого вида спорта отсутствует процедура обжалования судейских результатов.
Президента Федерации фристайла России Алексей Курашов, заявил, что Россия не оставит этот прецедент без внимания. В федерации будет проведён анализ выступления Таталиной и ее прямых конкуренток. На основе него федерация направит жалобу на судейство в вышестоящую инстанцию.
Пользователи при этом разделились на два лагеря. Одни негодуют и требуют разбирательства от нашей федерации и международного олимпийского комитета.
Другие уверены, что в этом нет никакого смысла, по некоторыми причинам.
Во-первых, хозяевам турнира Игр всегда подсуживали. Так было и в Сочи.
Световое шоу дронов на Хайнане в честь китайской олимпийской чемпионки Гу Айлин. pic.twitter.com/Xy1T5wVY9R— Актуальный Мир (@WorldActually) February 10, 2022
Во-вторых, так как уже было ранее сказано, в данной дисциплине отсутствует процедура обжалования результатов.
Есть и те, кто считает, что Россия и так выступает без национальных символов, а российские спортивные функционеры не отстаивают интересы наших спортсменов. Логика последних разбивается о недавний прецедент с Камилой Валиевой. Юристы РУСАДА отстояли право фигуристки продолжить выступать на Олимпиаде в Пекине.
Источник:
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Всё равно что против ветра писать.
Согласились выступать без флага и гимна, так и дальше глотайте ихние пакости.
Мужчина , женщина,мальчик,девочка,олень - они все "ты".
Как говорил один великий русский дипломат - нам насрать!