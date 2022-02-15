Российская спортсменка Анастасия Таталина о судействе в финале слоупстайла: Считаю, что меня сегодня просто засудили и это нечестно

Президента Федерации фристайла России Алексей Курашов, заявил, что Россия не оставит этот прецедент без внимания. В федерации будет проведён анализ выступления Таталиной и ее прямых конкуренток. На основе него федерация направит жалобу на судейство в вышестоящую инстанцию.

Пользователи при этом разделились на два лагеря. Одни негодуют и требуют разбирательства от нашей федерации и международного олимпийского комитета.

Другие уверены, что в этом нет никакого смысла, по некоторыми причинам.