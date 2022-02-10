С Валиевой сняли отстранение, российским олимпийцам оставили командное "золото"

Ситуация с "допинг-скандалом" вокруг декабрьской пробы Камилы Валиевой, похоже, разрешилась. Российскую фигуристку не станут снимать с соревнований, а олимпийской сборной РФ сохранят золотые медали в командном зачете.
Почти сутки российские фигуристы и их болельщики находились в подвешенном состоянии. В декабрьских пробах Камилы Валиевой внезапно обнаружили микродозы сердечного препарата, который не влияет на результаты, но является запрещенным к использованию. Ситуация потребовала консультации спортивных юристов.
Совсем недавно появилась информация, что с Камилы Валиевой отстранение снято, а Россия "сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине". Об этом изданию "Чемпионат" сообщили два источника, знакомых с ситуацией.
Однако данное решение еще может быть обжаловано, если в Спортивный арбитражный суд (CAS) подадут аппеляцию. При существующем кодексе WADA, спортсмена могут временно отстранить от участия в соревнованиях, если результат допинг-проб был неблагоприятным и при этом вещество, содержащееся в анализах не относилось к особым. Напомним, что в пробах российской фигуристки были найдены следы триметазидина. Это старый препарат, который поддерживает метаболизм сердца и сосудов. На спортивные результаты влияния не оказывает, но, как и пресловутый мельдоний, находится в перечне запрещенных WADA препаратов.
Российская сборная по фигурному катанию выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, обойдя команду США и Японии. Награждение наших фигуристов было отложено из-за ситуации с пробой Валиевой, и теперь мы ожидаем, когда ребята получат заслуженный триумф.
Источник:
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И это логично и неудивительно. Кто между позором и войной выбирает позор - получает и то и другое. Интересно, если на следующей ОИ на открытии заставят ходить сборную РФ спиной вперёд - пойдут, или всё же уже дна достигли ?
P.s.а ещё он теперь разбирается во всех видах спорта, и пытается гавкать в адрес футболистов, в частности про мой любимый клуб Спартак Москва..
До чего же он неприятен...
"Депутат Госдумы и трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина неожиданно поддержала атаку на нашу фигуристку Камилу Валиеву. После того как СМИ стали разжигать информацию о допинг-скандале, она пригрозила спортсменке тюрьмой. "Нарушитель всех законов!" - заметила Роднина."
https://tsargrad.tv/news/rodnina-prigrozila-figuristke-valievoj-tjurmoj-narushitel-vseh-zakonov_492951https://tsargrad.tv/news/rodnina-prigrozila-figuristke-valievoj-tjurmoj-narushitel-vseh-zakonov_492951
старые дуры, что Терешкова, что Роднина, совсем из ума выжили. молчали бы если, ушли бы в историю героинями, а так... самое главное Роднина как-будто бы не знает, что 15-тилетняя девчонка не то что таблетку не съест, а лишний вздох не сделает без команды тренерского штаба. и если бы даже было бы что-нибудь, то это не была бы вина Валиевой!