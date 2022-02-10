С Валиевой сняли отстранение, российским олимпийцам оставили командное "золото"

Почти сутки российские фигуристы и их болельщики находились в подвешенном состоянии. В декабрьских пробах Камилы Валиевой внезапно обнаружили микродозы сердечного препарата, который не влияет на результаты, но является запрещенным к использованию. Ситуация потребовала консультации спортивных юристов.

Совсем недавно появилась информация, что с Камилы Валиевой отстранение снято, а Россия "сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине". Об этом изданию "Чемпионат" сообщили два источника, знакомых с ситуацией.