FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2666 постов • 411 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт 
С Валиевой сняли отстранение, российским олимпийцам оставили командное "золото"

С Валиевой сняли отстранение, российским олимпийцам оставили командное "золото" (2 фото)

Автор:
10 февраля 2022 11:13
Сообщество : Спорт
Метки: Ynews   Валиева   Олимпиада2022   допинг-проба   отстранение   пекин   скандал   фигурное катание   
1039
2

Ситуация с "допинг-скандалом" вокруг декабрьской пробы Камилы Валиевой, похоже, разрешилась. Российскую фигуристку не станут снимать с соревнований, а олимпийской сборной РФ сохранят золотые медали в командном зачете.

Почти сутки российские фигуристы и их болельщики находились в подвешенном состоянии. В декабрьских пробах Камилы Валиевой внезапно обнаружили микродозы сердечного препарата, который не влияет на результаты, но является запрещенным к использованию. Ситуация потребовала консультации спортивных юристов.


Совсем недавно появилась информация, что с Камилы Валиевой отстранение снято, а Россия "сохранит золото в командном турнире зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине". Об этом изданию "Чемпионат" сообщили два источника, знакомых с ситуацией.



Однако данное решение еще может быть обжаловано, если в Спортивный арбитражный суд (CAS) подадут аппеляцию. При существующем кодексе WADA, спортсмена могут временно отстранить от участия в соревнованиях, если результат допинг-проб был неблагоприятным и при этом вещество, содержащееся в анализах не относилось к особым. Напомним, что в пробах российской фигуристки были найдены следы триметазидина. Это старый препарат, который поддерживает метаболизм сердца и сосудов. На спортивные результаты влияния не оказывает, но, как и пресловутый мельдоний, находится в перечне запрещенных WADA препаратов.


Российская сборная по фигурному катанию выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, обойдя команду США и Японии. Награждение наших фигуристов было отложено из-за ситуации с пробой Валиевой, и теперь мы ожидаем, когда ребята получат заслуженный триумф.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Ynews   Валиева   Олимпиада2022   допинг-проба   отстранение   пекин   скандал   фигурное катание   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
21k
Matrosskin 14 минут назад
Как и ожидалось. Предугадываем дальнейшее развитие событий. Дело с пробой "замнут для ясности", медаль (медали) вручат и эпизод закроют, соотвевенно никто не будет дальше копать - что там с этой пробой было. Ложечки найдутся, но осадочек останется. И при каждом удобном и неудобном случае будут максимально педалировать эту историю - перед любым выступлением, чтоб сбить настрой, в случае победы - орать что допингисты. В случае неудачи - орать что допингисты ничего не могут без допинга. А по окончании ОИ - ВАДа продлит хождение с белой тряпочкой для сборной РФ как "неоправдавших надежд всего мирового спортивного сообщества", плюс продолжат выдавать (или не выдавать без объяснения причин - как на прошлой зимней ОИ) допуски.
И это логично и неудивительно. Кто между позором и войной выбирает позор - получает и то и другое. Интересно, если на следующей ОИ на открытии заставят ходить сборную РФ спиной вперёд - пойдут, или всё же уже дна достигли ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Taximaxi Полчаса назад
Наглосаксы-Россия 0-1.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
cfhfwby 36 минут назад
Знаете что меня убило и что раздражает? Во-первых, говно Губерниев, который раздул кадило о виновности Валиевой и Тутберидзе, как о употребителей допинга и губителей сборной. Т.е. даже западные журналисты ждали информацию и не сильно педалировали слухи, а это говно уже разуло свое кадило и вопило во всю!!! Я бы на месте спортивного канала, гнал бы его в зашей из ТВ, это, кстати, не первый его прокол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
79
Andreas Charakambus 42 минуты назад
Официальной информации нет, это всё домыслы и слухи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новые российские сериалы от американского Netflix Новые российские сериалы от американского Netflix "Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера" "Прощай, Данилко!": Верка Сердючка спела со сцены "Батька наш Бандера" "Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста "Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов ОИ-2022 в Пекине еще не стартовали, а уже полны скандалов На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в допинге На Олимпиаде в Пекине назревает первый скандал: Западные СМИ обвиняют российских фигуристов в... Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат Актёр Алек Болдуин поблагодарил фигуристку Валиеву за «душераздирающий» прокат
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

97919



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
57
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос журналиста
1
140
"Флаг у нас внутри": фигурист Кацалапов достойно ответил на провокационный вопрос...
Набирающие популярность в сообществах
15 камуфляжных наряда от дуэта художников, которые любого превратят в настоящего хамелеона
0
9
15 камуфляжных наряда от дуэта художников, которые любого превратят в настоящего хамелеона
"Хочу кружевные трусики": что стало с украинской девушкой, фото которой разобрали на мемы
1
69
"Хочу кружевные трусики": что стало с украинской девушкой, фото которой разобрали на мемы
Новые российские сериалы от американского Netflix
Новые российские сериалы от американского Netflix
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!
0
0

Лучшие демотиваторы
А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#люди#история#Приколы#аварии#кино#кот#автомир#истории
#интересно#прикол#ватермарк#картинки#СССР#авто аварии#Россия#автомобили#природа#милота
#Юмор#животные#интересное#дтп#подборка#Ynews#в мире#красота#Москва#новости

На что жалуетесь?

Вернуться