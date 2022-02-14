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В Тихом океане была зарегистрирована рекордная волна-убийца

В Тихом океане была зарегистрирована рекордная волна-убийца (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 февраля 2022 13:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   блуждающие волны   волна-убийца   волны-монстры.   новости науки   огромные волны   познавательно   рекорд   
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У побережья Канады в районе острова Ванкувер (Британская Колумбия) ученые зарегистрировали экстремальную волну-убийцу высотой с четырехэтажный дом (17,7 м). Такое случается примерно раз в 1300 лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   блуждающие волны   волна-убийца   волны-монстры.   новости науки   огромные волны   познавательно   рекорд   
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29k
BuG Час назад
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Остап_Бендер_Задунайский 2 минуты назад
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Умница-красавица 37 минут назад
И так будет со всяким, кто усомнится, что России нет равных в фигурном катании. Ловите волну, сучата..,
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Victor 40 минут назад
а окажется, что это всплыла подлодка и случайно зацепилась за буй перископом
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755
pinbalist 45 минут назад
Волна кого-то убила? Так какого хрена она убийца?
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