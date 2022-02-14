В Тихом океане была зарегистрирована рекордная волна-убийца

Для сравнения: первая зарегистрированная волна-убийца (у побережья Норвегии в 1955 году), была в два раза больше, чем волны вокруг нее (25,6 м на фоне волн 12 м). А волна у побережья Британской Колумбии превысила соседние волны в три раза (17,7 м на фоне волн в 6 м). Поэтому, хоть абсолютная ее высота не так уж велика, в пропорциональном соотношении она, по мнению специалистов, является самой экстремальной волной-убийцей из когда-либо зафиксированных исследователями.