В Тихом океане была зарегистрирована рекордная волна-убийца

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У побережья Канады в районе острова Ванкувер (Британская Колумбия) ученые зарегистрировали экстремальную волну-убийцу высотой с четырехэтажный дом (17,7 м). Такое случается примерно раз в 1300 лет.
Волна высотой 17,7 м была зафиксирована еще в ноябре 2020 года компанией MarineLabs Data Systems, но ее рекордный статус был подтвержден в научном докладе в журнале “Scientific Reports” лишь на прошлой неделе.
Скриншот видеосимуляции данных с буя MarineLabs
По словам доктора Йоханнеса Геммриха, исследователя крупных волн, ученые впервые наблюдали волну-убийцу такого масштаба. Вероятность такого события составляет один раз в 1300 лет.
В среднем волны-убийцы (волны-изгои, волны-монстры, блуждающие волны) превышают высоту соседних с ними волн в два раза. Эти гигантские одиночные волны появляются из ниоткуда и поэтому крайне опасны для судов и морских сооружений. А волна, зафиксированная в ноябре 2020 года, - самая экстремальная из когда-либо зарегистрированных. Ее высота в три раза превышала высоту окружающих ее волн.
В среднем волны-убийцы (волны-изгои, волны-монстры, блуждающие волны) превышают высоту соседних с ними волн в два раза. Эти гигантские одиночные волны появляются из ниоткуда и поэтому крайне опасны для судов и морских сооружений. А волна, зафиксированная в ноябре 2020 года, - самая экстремальная из когда-либо зарегистрированных. Ее высота в три раза превышала высоту окружающих ее волн.
В момент прихода рекордной волны
Для сравнения: первая зарегистрированная волна-убийца (у побережья Норвегии в 1955 году), была в два раза больше, чем волны вокруг нее (25,6 м на фоне волн 12 м). А волна у побережья Британской Колумбии превысила соседние волны в три раза (17,7 м на фоне волн в 6 м). Поэтому, хоть абсолютная ее высота не так уж велика, в пропорциональном соотношении она, по мнению специалистов, является самой экстремальной волной-убийцей из когда-либо зафиксированных исследователями.
"Поймать" эту волну помог один из сенсорных буев компании MarineLabs. В настоящее время MarineLabs разместила 26 буев в океанах вокруг Северной Америки, и к концу года компания планирует как минимум удвоить их радиус действия.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews блуждающие волны волна-убийца волны-монстры. новости науки огромные волны познавательно рекорд
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