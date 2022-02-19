«Было невероятно трудно»: на что пошёл Джеки Чан ради съёмок «Пьяного мастера»





Среди прочих хитов выделялся "Пьяный мастер" - отчего-то у нас его полюбили больше остальных его комедийных боевиков. Видимо, созерцание человека, едва стоящего на ногах, но умеющего раскидать толпу врагов, нравится народу. Однако создание фильма было делом нелёгким. И вот почему: съемочный день - долгий, и стойкость и собранность для актёра здесь важнее всего. Но ведь он должен оправдывать название фильма, так?



Немного отвлечёмся, чтобы понять фон, в котором создавался фильм:

Момент №1. В далёкие 70-е Джеки Чан не был суперзвездой. Его имя не знали в каждом уголке мира, и оно не гарантировало кассовый успех фильма.

Момент №2. После гибели Брюса Ли гонконгский кинематограф пребывал в анабиозе: всё-таки это была легенда, которая притягивала в кинозалы зрителей. Нет его - и что?