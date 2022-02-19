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«Было невероятно трудно»: на что пошёл Джеки Чан ради съёмок «Пьяного мастера»

«Было невероятно трудно»: на что пошёл Джеки Чан ради съёмок «Пьяного мастера» (3 фото)

Автор:
19 февраля 2022 09:05
Сообщество : Кино
Метки: актер   джеки чан   кино   роль   съемка   факты   фильм   
845
3

В детстве мы все засматривали до дыр фильмы с Чаном: у каждого была минимум одна кассета с парой его фильмов. Но это по скромным догадкам - на деле же у многих была целая коллекция Джеки Чана!


Среди прочих хитов выделялся "Пьяный мастер" - отчего-то у нас его полюбили больше остальных его комедийных боевиков. Видимо, созерцание человека, едва стоящего на ногах, но умеющего раскидать толпу врагов, нравится народу. Однако создание фильма было делом нелёгким. И вот почему: съемочный день - долгий, и стойкость и собранность для актёра здесь важнее всего. Но ведь он должен оправдывать название фильма, так?

Немного отвлечёмся, чтобы понять фон, в котором создавался фильм:


Момент №1. В далёкие 70-е Джеки Чан не был суперзвездой. Его имя не знали в каждом уголке мира, и оно не гарантировало кассовый успех фильма.

Момент №2. После гибели Брюса Ли гонконгский кинематограф пребывал в анабиозе: всё-таки это была легенда, которая притягивала в кинозалы зрителей. Нет его - и что?

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Вакуум попытался заполнить юный каскадёр по имени Джеки Чан: в своё время парень даже был дублёром самого мастера Брюса! Режиссёр и продюсер Ло Вэй пытался слепить из молодого актёра второго Ли. Но копировать имидж кого-то - идея изначально обречённая.


Зато когда Джеки снялся у Юнь Вопхина в фильме "Змея в тени орла" - всё изменилось: Чан нащупал идею для собственного стиля. Более того, этот фильм стал основой для жанра "комедийного кунг-фу".

Поэтому сразу же за ним решено снимать "Пьяного мастера": рецепт тот же, только больше упора на юмор и акробатику. Кроме того Чан в этом фильме популяризовал стиль боя "дранкин боксин". Может показаться смешным, но такой стиль существовал давно:

Это древний стиль, корни которого восходят в основном к буддийским и даосским религиозным общинам.

Джеки Чан пытался добиться реалистичности, изображая данный вид боя. Но как это сделать, не будучи "под градусом"? Ответ: ой как не легко!


"Я задерживал дыхание, пока двигался - это вызывало головокружение, словно я пил... Это было очень тяжело, но я так делал целых три месяца. Однажды даже, задержав дыхание на долго, я упал. Напоминаю, боевые цены снимаются не за один раз - на них в среднем требуется 20-30 дублей".


Вот и простой ответ, который может разочарует часть преданных фанатов: Джеки Чан был трезв во время съемок "Мастера", иначе бы у него ничего не получилось. Вот такая вот ирония.


Источник:

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Метки: актер   джеки чан   кино   роль   съемка   факты   фильм   
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5k
ZiDAN10 2 часа назад
Вот они, профессионалы своего дела!


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Даша 9 секунд назад
Профессионал своего дела
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4k
Taf Taffus 5 минут назад
Заглавный кадр интересен, кстати. В "официальном" переводе героя Джеки заставляли исполнять упражнение "стойка лошади". И нихера не понятно было при чем тут лошадь? Кто видел чтобы лошади так стояли? В гоблинском переводе упражнение уже назвали правильно - стойка всадника.
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daryyvicher 46 минут назад
Джеки Чан - наша легенда!
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17k
Corvus Corax 2 часа назад
Да, кто знал про Джеки до "Пьяного мастера"? Всего-то это его 42-й фильм...
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