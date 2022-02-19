«Было невероятно трудно»: на что пошёл Джеки Чан ради съёмок «Пьяного мастера»

В детстве мы все засматривали до дыр фильмы с Чаном: у каждого была минимум одна кассета с парой его фильмов. Но это по скромным догадкам - на деле же у многих была целая коллекция Джеки Чана!
Среди прочих хитов выделялся "Пьяный мастер" - отчего-то у нас его полюбили больше остальных его комедийных боевиков. Видимо, созерцание человека, едва стоящего на ногах, но умеющего раскидать толпу врагов, нравится народу. Однако создание фильма было делом нелёгким. И вот почему: съемочный день - долгий, и стойкость и собранность для актёра здесь важнее всего. Но ведь он должен оправдывать название фильма, так?
Немного отвлечёмся, чтобы понять фон, в котором создавался фильм:
Момент №1. В далёкие 70-е Джеки Чан не был суперзвездой. Его имя не знали в каждом уголке мира, и оно не гарантировало кассовый успех фильма.
Момент №2. После гибели Брюса Ли гонконгский кинематограф пребывал в анабиозе: всё-таки это была легенда, которая притягивала в кинозалы зрителей. Нет его - и что?
Вакуум попытался заполнить юный каскадёр по имени Джеки Чан: в своё время парень даже был дублёром самого мастера Брюса! Режиссёр и продюсер Ло Вэй пытался слепить из молодого актёра второго Ли. Но копировать имидж кого-то - идея изначально обречённая.
Зато когда Джеки снялся у Юнь Вопхина в фильме "Змея в тени орла" - всё изменилось: Чан нащупал идею для собственного стиля. Более того, этот фильм стал основой для жанра "комедийного кунг-фу".
Поэтому сразу же за ним решено снимать "Пьяного мастера": рецепт тот же, только больше упора на юмор и акробатику. Кроме того Чан в этом фильме популяризовал стиль боя "дранкин боксин". Может показаться смешным, но такой стиль существовал давно:
Это древний стиль, корни которого восходят в основном к буддийским и даосским религиозным общинам.
Джеки Чан пытался добиться реалистичности, изображая данный вид боя. Но как это сделать, не будучи "под градусом"? Ответ: ой как не легко!
"Я задерживал дыхание, пока двигался - это вызывало головокружение, словно я пил... Это было очень тяжело, но я так делал целых три месяца. Однажды даже, задержав дыхание на долго, я упал. Напоминаю, боевые цены снимаются не за один раз - на них в среднем требуется 20-30 дублей".
Вот и простой ответ, который может разочарует часть преданных фанатов: Джеки Чан был трезв во время съемок "Мастера", иначе бы у него ничего не получилось. Вот такая вот ирония.
Источник:
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