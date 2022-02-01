Актёры, исполняющие в фильмах второстепенные роли

Эти актеры постоянно появляются в топовых фильмах, но мало кто знает их имёна.
Вы наверняка не знаете, как их зовут, но вы их точно видели! Эти актёры появлялись в огромном количестве известных фильмов, но на вторых-третьих планах, чаще всего играя одних и тех же персонажей, которые по мнению нанимающих их киностудий у них получаются лучше всего.
Сегодня мы рассмотрим нескольких исполнителей с уникальным амплуа, с которым они десятилетиями перемещаются с одной съёмочной площадки на другую. И большинство из них вызывают зрительскую реакцию, звучащую как: «Я точно видел его раньше!»
Аль Леонг (69 лет)
Почти всегда играет роли второстепенных бандитов, владеющих искусством восточных единоборств.
Появляется в фильмах «Крепкий орешек», «Большой переполох в маленьком Китае», «Смертельное оружие», «Последний киногерой» и «Ордер на смерть».
Рэй Парк (47 лет)
Постоянно играет хорошо дерущихся трюкачей, часто скрытых маской, либо гримом.
Появляется в фильмах «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Люди Икс», «Бросок кобры», «Король бойцов» и так далее.
Джодель Ферланд (27 лет)
В детстве несколько раз играла пугающих девочек из ужастиков.
Появляется в фильмах «Сайлент Хилл», «Хижина в лесу», «Дело № 39», а также в сериалах «Собиратель душ» и «Сверхъестественное».
Томас Кречман (59 лет)
Постоянно играет немецких военных, в том числе времён Второй мировой войны.
Появляется в фильмах «Пианист», «Операция Валькирия», «Сталинград», «Бункер», «Ю-571» и так далее.
Джей Джексон
Почти всегда играет репортёров и ведущих новостей.
Появляется в сериалах «Парки и зоны отдыха», «Милые обманщицы», «Менталист», «Декстер», «Кости» и «Скандал», а также в фильмах «Форсаж 5», «Морской бой» и «Без жалости».
Гленн Моршауэр (62 года)
Постоянно играет высокопоставленных военных.
Появляется в фильмах «Перл-Харбор», «Чёрный ястреб, «Доброй ночи и удачи», «Люди Икс: Первый класс», «Безумный спецназ» и серии фильмов «Трансформеры», где он сыграл двух разных военных.
Раде Шербеджия (75 лет)
Постоянно играет восточноевропейцев и в частности русских в голливудском кино. Сам актёр имеет хорватское гражданство.
Появляется в фильмах «Большой куш», «Евротур», «С широко закрытыми глазами», «Люди Икс: Первый класс», «Миссия невыполнима 2» и так далее.
Винсент Скьявелли (1948-2005)
Часто играл специфических персонажей с психологическими отклонениями.
Появляется в фильмах «Пролетая над гнездом кукушки», «Привидение», «Бэтмен возвращается», «Амадей» и так далее.
Том Сайзмор (60 лет)
Как минимум 13 раз в карьере сыграл различных детективов.
Появляется в фильмах «Реальная любовь», «Прирождённые убийцы», «Часовой механизм», «Чёрное золото», «Осколок», «План ограбления» и так далее.
Дэвид Дастмалчян (46 лет)
Играет второстепенных персонажей со странностями, часто приспешников главного злодея.
Появляется в фильмах «Тёмный рыцарь», «Человек-муравей», «Дюна», «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и «Пленницы».
Хавьер Ботет (44 года)
Постоянно играет чудищ в фильмах ужасов, пользуясь своим уникальным телосложением.
Появляется и пугает всех в фильмах «Мама», «Репортаж», «Багровый пик», «Заклятие 2», «Чужой: Завет», «Слендермен», «Мара. Пожиратель снов» и так далее.
Алан Дэйл (74 года)
Очень часто играет влиятельных и богатых мужчин в дорогих костюмах.
Появляется в сериалах «Остаться в живых», «Однажды в сказке», Одинокие сердца», «Дурнушка» и «Династия», а также в фильме «Первый мститель: Другая война».
Ноэль Гульеми (51 год)
Постоянно играет членов латиноамериканских банд или просто головорезов. Причём его персонажам всегда даются стереотипные латиноамериканские имена, в частности 5 раз за свою карьеру его персонажей звали Хектор и 4 раза Хосе. Всего у актёра около 200 подобных ролей.
Появляется в фильмах «Тренировочный день», «Брюс всемогущий», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Судная ночь 2», «Адреналин», а также в серии фильмов «Форсаж».
Бонус: Энди Сёркис (57 лет)
Почти всегда играет фантастических существ, созданных с помощью технологии захвата движения.
Появляется в трилогиях «Властелин колец» (в роли Голлума), «Планета обезьян» (в роли Цезаря) и «Звёздные войны» (в роли верховного лидера Сноука), а также в роли Балу в фильме «Маугли», Кинг-Конга в одноимённом фильме 2005 года и так далее.
В отличие от всех остальных актёров в этом списке, его имя знакомо многим, к тому же он снимался в нескольких фильмах от Marvel в своём обычном обличии и даже стал режиссёром фильма «Веном 2» (2021).
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