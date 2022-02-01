Актёры, исполняющие в фильмах второстепенные роли

Вы наверняка не знаете, как их зовут, но вы их точно видели! Эти актёры появлялись в огромном количестве известных фильмов, но на вторых-третьих планах, чаще всего играя одних и тех же персонажей, которые по мнению нанимающих их киностудий у них получаются лучше всего.

Сегодня мы рассмотрим нескольких исполнителей с уникальным амплуа, с которым они десятилетиями перемещаются с одной съёмочной площадки на другую. И большинство из них вызывают зрительскую реакцию, звучащую как: «Я точно видел его раньше!»

Аль Леонг (69 лет)