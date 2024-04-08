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10 лучших фильмов, которые Джеки Чан снял в качестве режиссёра

10 лучших фильмов, которые Джеки Чан снял в качестве режиссёра

Автор:
08 апреля 2024 09:02
Сообщество : Кино
Метки: актер   джеки чан   кино   режиссёр   роль   съемки   фильм   
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Легендарному гонконгскому актёру, режиссёру, сценаристу, продюсеру и мастеру единоборств Джеки Чану исполнилось 70 лет! У Джеки есть интересный рекорд, за который он попал в Книгу Гиннесса: самое большое количество упоминаний одного человека в титрах одного фильма. В создании боевика «Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак» (2012) Джеки занимал 15 разных должностей!

В честь юбилея Джеки мы решили зацепиться за его разносторонность и рассмотреть не только те фильмы короля комедийных боевиков, где он очаровывает зрителей своей игрой, шутит, дерётся и выполняет сложные (часто травмоопасные) трюки, но и те, которые он поставил в качестве режиссёра.

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Кинопоиск: 7.1IMDb: 6.3

Двое друзей ввязываются в криминальную историю, насолив бандитам (которым не позавидуешь, ведь герой Джеки не зря носит прозвище Дракон Хо). Это первый фильм Джеки Чана, в конце которого во время титров были показаны неудачные и смешные дубли.

Основным режиссёром был Кирк Вон. По ходу процесса у них с Джеки разладились отношения, и последний, при поддержке продюсеров, взял на себя функции режиссёра.

Кинопоиск: 7.1IMDb: 6.7

Главный герой по имени Эдди Чань — полицейский, приставленный к важному предпринимателю, который подозревает, что готовится его похищение. Когда мужчину действительно похищают (Эдди проморгал), герой начинает расследование со своим коллегой Хуном. Вот только какой-то больно этот Хун подозрительный. Уж не имеет ли он отношения к этому преступлению?

Кстати, этот фильм основан на реальной истории, которая куда более мрачная, чем было показано на экране. Тем не менее «Криминальная история» является драматическим боевиком, а не комедийным, как все остальные фильмы в этом списке.

Кинопоиск: 7.2IMDb: 6.6

Режиссёрский дебют Джеки Чана. Герой Джеки мстит преступникам за смерть своего дета, предварительно обучившись искусству единоборств. Фильм оказался крайне коммерчески успешным, заняв на тот момент второе место по сборам в истории Гонконга.

Основной режиссёр Бенни Чан.

Кинопоиск: 7.7IMDb: 6.8

Отряд ЦРУ, направленный в Африку для спецзадания, в полном составе ликвидируется правительством — их самолёт сбивают. Один из солдат выживает, но теряет память, оставаясь где-то в джунглях. Теперь он должен вспомнить, кто он, и разобраться с тем, кто виновен в авиакатастрофе.

Кинопоиск: 7.7IMDb: 6.9

Главный герой Чарли приезжает в Чикаго ради лучшей жизни. Однако вместо оной попадает в перестрелку двух мафиозных кланов, и так уж получается, вытаскивает из-под огня босса одного из них. Тот уже смертельно ранен, но успевает наречь Чарли своим наследником. Так герой становится крёстным отцом половины криминального Чикаго. Что с этим делать — непонятно.

Кинопоиск: 7.9IMDb: 6.9

Вероятно, самая известная франшиза Джеки Чана, снятая не в Голливуде. У фильма есть два успешных продолжения.

Главный герой, охотник за сокровищами, добывает в Африке некий ритуальный меч. Как оказывается, орудие является одним из пяти элементов доспехов Бога, уничтожение которых начнёт правление сил Зла на Земле. Разумеется, у сил Зла есть своя преступная сеть, которой очень нужен этот меч.

Кинопоиск: 7.6IMDb: 7.1

Герой Джеки Чана по прозвищу Дракон отправляется на поиски своего брата по прозвищу Тигр, который ступил на тёмную тропу. А точнее, из одной школы кунг-фу перешёл в другую.

Кинопоиск: 7.9IMDb: 7.2

Дуэт Джеки Чана и Саммо Хуна, известного по сериалу «Китайский городовой». Морская полиция Гонконга начала 20 века противостоит вконец оборзевшим пиратам. Вы не поверите, какое прозвище у героя Джеки. Конечно же — Дракон!

Основным режиссёром был Лау Ка-Люн. Ещё один случай в карьере Чана, когда он разошёлся во взглядах с режиссёром и сам закончил за того его работу. Джеки поставил финальную сцену фильма — её снимали четыре месяца!

Кинопоиск: 7.6IMDb: 7.5

Джеки играет реального мастера боевых единоборств рубежа веков Вона Фэйхуна. Он пытается помешать англичанам вывезти из Китая ценную реликвию. Кстати, «пьяный стиль» борьбы героя называется подобным образом не просто так — чтобы его использовать и быть непобедимым, нужно выпить.

Кинопоиск: 7.8IMDb: 7.5

Главному герою, полицейскому Кевину поручают охрану секретарши пойманного босса наркомафии, которая должна стать важной свидетельницей по его делу. Кевин упускает её, наркобарона освобождают, а после героя и вовсе обвиняют в убийстве сослуживца. Теперь Кевину нужно всё исправить.


А какой ваш любимый фильм Джеки Чана?

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Метки: актер   джеки чан   кино   режиссёр   роль   съемки   фильм   
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3  комментария
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39k
Андрей Иванов 2 часа назад
Из представленных лучшие - "Кто я?" и "Доспехи бога".

А мой любимые - "Закусочная на колёсах" и "Кто я?"
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10k
soar Час назад
Давно хотел посмотреть Проект А, спасибо, что напомнили.
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6k
Кирилл 2 часа назад
Громобой
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2966 постов (2829 в горячем)

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