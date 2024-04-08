10 лучших фильмов, которые Джеки Чан снял в качестве режиссёра

Основным режиссёром был Кирк Вон. По ходу процесса у них с Джеки разладились отношения, и последний, при поддержке продюсеров, взял на себя функции режиссёра.

Кинопоиск: 7.1IMDb: 6.7

Главный герой по имени Эдди Чань — полицейский, приставленный к важному предпринимателю, который подозревает, что готовится его похищение. Когда мужчину действительно похищают (Эдди проморгал), герой начинает расследование со своим коллегой Хуном. Вот только какой-то больно этот Хун подозрительный. Уж не имеет ли он отношения к этому преступлению?

Кстати, этот фильм основан на реальной истории, которая куда более мрачная, чем было показано на экране. Тем не менее «Криминальная история» является драматическим боевиком, а не комедийным, как все остальные фильмы в этом списке.