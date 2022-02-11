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Непростой профессор из "Джентльменов удачи"

Непростой профессор из "Джентльменов удачи" (4 фото)

Автор:
11 февраля 2022 10:15
Сообщество : Кино
Метки: актер   джентльмены удачи   кино   профессор   роль   факты   фильм   
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Сценарий "Джентльменов удачи" написали Александр Серый, Георгий Данелия и Виктория Токарева. К сожалению, первых двух уже с нами нет. Работа заняла около месяца. Так появился один из лучших фильмов в истории отечественного кинематографа.

Но сценарий вышел слишком длинным, и несколько сцен пришлось исключить из экранизации. Вот например профессор Мальцев, которого блестяще сыграл великий Эраст Гарин, один из "патриархов" отечественного кино. В сценарии профессор предстает совсем не чудаковатым стариком, пусть и отчаянно "болеющим" за свое дело. А совершенно другим человеком.


Во-первых, профессор Мальцев моложе. Все дело в том, что когда Хмырь, Косой и Василий Алибабаевич засели на профессорской даче, а Трошкин уехал на встречу с гардеробщиком, к ним приехала не дочка профессора, а сам Мальцев с женой. И судя по их шутливым перебранкам, ну и общему настроению этого смешного эпизода - они еще довольно молодые люди. Кстати, по сценарию у Мальцева борода, а Гарин гладко выбрит.

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Во-вторых, профессор Мальцев - отважный человек. В фильме это показано иносказательно, но в сценарии прямо указывается на отчаянную храбрость Мальцева. Когда бандиты крали шлем, предварительно связав сторожа - Мальцев услышал шум и смело пошел к усыпальнице. Доцент уже готовился пустить в ход ножик, но бородатый профессор решил, что шумят кошки, и не вошел внутрь - это спасло ему жизнь. Кроме того, когда Мальцев принял Трошкина за Доцента - он ведь знал, что это опасный преступник, но все равно смело начал за ним следить, а потом и попытался задержать. Хотя Доцент мог его тяжело ранить, или даже убить.

В-третьих, Мальцев - черезвычайно "пробивной" человек с ооочень большими связями. Когда шлем похитили, ему показалось, что милиция недостаточно активно ведет поиски. Профессор подключил не только союз архитекторов, но и отдел культуры ЮНЕСКО. Более того, Мальцев связался с профессором Лаусоном из Кембриджского университета, чтобы тот посодействовал розыску через Интерпол. Мальцев даже позвонил некоему "Глебу Иванычу" - большому милицескому начальнику (может быть, самому министру внутренних дел), с которым сам полковник Верченко разговаривал не только приветливо, но даже подобострастно.

Когда Трошкин в тюрьме не сумел выведать у бандитов, где шлем, он уже собрался домой, в Москву. Сел в самолет. Но профессор Мальцев успел прилететь в Ашхабад и буквально "снять" Трошкина с рейса. Все дело в том, что когда Мальцев узнал, что операция по внедрению "лже-доцента" в банду прекращается, то отправился в МВД и быстро получил разрешение на фальшивый побег. Это было очень сложно! Представляете себе уровень связей? После чего сразу полетел с нужной бумагой в Ашхабад и сумел уговорить Трошкина все-таки продолжить участие в операции.

Вот такой непростой человек был этот профессор Мальцев. Все эти подробности не вошли в итоговую версию "Джентльменов удачи". На экране воплотили несколько другой образ. К счастью, фильм не стал от этого хуже, а до сих пор смотрится на одном дыхании.


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Метки: актер   джентльмены удачи   кино   профессор   роль   факты   фильм   
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