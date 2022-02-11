Непростой профессор из "Джентльменов удачи"

Но сценарий вышел слишком длинным, и несколько сцен пришлось исключить из экранизации. Вот например профессор Мальцев, которого блестяще сыграл великий Эраст Гарин, один из "патриархов" отечественного кино. В сценарии профессор предстает совсем не чудаковатым стариком, пусть и отчаянно "болеющим" за свое дело. А совершенно другим человеком.

Во-первых, профессор Мальцев моложе. Все дело в том, что когда Хмырь, Косой и Василий Алибабаевич засели на профессорской даче, а Трошкин уехал на встречу с гардеробщиком, к ним приехала не дочка профессора, а сам Мальцев с женой. И судя по их шутливым перебранкам, ну и общему настроению этого смешного эпизода - они еще довольно молодые люди. Кстати, по сценарию у Мальцева борода, а Гарин гладко выбрит.