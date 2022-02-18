10 неудачных биографических фильмов

Когда в мире кто-то планирует снять новый биографический фильм о жизни интересной личности, мы не всегда получаем «Зелёную книгу», «Богемскую рапсодию» или «Вселенную Стивена Хокинга». К сожалению, про множество достойных людей снимаются довольно проходные байопики, где и актёров подбирают неудачно, и реальным событиям следуют с большими неточностями, да и в целом уровень постановки хромает.

Как и экранизации или исторические фильмы, биографические картины периодически проваливаются, несмотря на громкие имена в титрах или громкое имя того, о собственно ком фильм. Перед вами как раз 10 таких случаев, когда зрительские и критические отзывы говорят сами за себя.

Смертельный номер (2007)