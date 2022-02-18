10 неудачных биографических фильмов

В этих фильмах не смогли раскрыть личность и историю своих героев.
Когда в мире кто-то планирует снять новый биографический фильм о жизни интересной личности, мы не всегда получаем «Зелёную книгу», «Богемскую рапсодию» или «Вселенную Стивена Хокинга». К сожалению, про множество достойных людей снимаются довольно проходные байопики, где и актёров подбирают неудачно, и реальным событиям следуют с большими неточностями, да и в целом уровень постановки хромает.
Как и экранизации или исторические фильмы, биографические картины периодически проваливаются, несмотря на громкие имена в титрах или громкое имя того, о собственно ком фильм. Перед вами как раз 10 таких случаев, когда зрительские и критические отзывы говорят сами за себя.
Смертельный номер (2007)
Фильм про знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини со звёздным актёрским составом из Гая Пирса, Кэтрин Зеты-Джонс и юной Сирши Ронан был разгромлен западной аудиторией. Критики сетовали на плохую актёрскую игру и схематичную фальшивость всего происходящего.
Где история Гарри Гудини показана лучше: мини-сериал «Гудини» (2014) с Эдрианом Броуди в главной роли.
Диана: История любви (2013)
Фильм о последних двух годах жизни принцессы Дианы (в исполнении Наоми Уоттс) и её романе с хирургом Хаснатом Ханом. Картина получила очень плохие отзывы за свой смехотворный сюжет и неважную операторскую работу.
Где история принцессы Дианы показана лучше: 3 сезон сериала «Корона» (2016-…), где роль Дианы исполняет Эмма Коррин. Также всё же советуем посмотреть фильм «Спенсер» (2021), где роль Дианы исполняет Кристен Стюарт. На западе картину приняли не так плохо, как в России, а Стюарт даже была номинирована на «Оскар».
Джобс: Империя соблазна (2013)
Фильм про Стива Джобса, роль которого исполнил Эштон Кутчер, ругают за поверхностность, исторические неточности и неспособность показать Джобса той культовой фигурой, которой он стал в мировом сознании.
Где история Стива Джобса показана лучше: фильм «Стив Джобс» (2015) с Майклом Фассбендером в главной роли.
Лиз и Дик (2012)
Фильм, выпущенный сразу на ТВ, фокусируется на романе легендарной Элизабет Тейлор (Линдси Лохан) с актёром Ричардом Бартоном. Критики покуражились над картиной, назвав её «смехотворно неумелой» и настолько ужасной «что вам придётся приложить лёд к лицу, когда она закончится, так как вы будете морщиться в течение двух часов».
Где история Элизабет Тейлор показана лучше: фильм «Бёртон и Тейлор» (2013) с Хеленой Бонем Картер в главной роли.
Дэвид Боуи. Человек со звезды (2020)
Надежда на то, что фильм про Боуи станет новой «Богемкой рапсодией», не оправдалась. Во-первых, в фильме не звучала оригинальная музыка исполнителя, во-вторых его играл старательный, но непохожий на музыканта Джонни Флинн. В итоге фильм, по мнению критиков, оказался неспособен передать специфику Дэвида Боуи, поэтому он будет непонятен ни фанатам, ни случайным зрителям.
Где история Дэвида Боуи показана лучше: документальный фильм «Дэвид Боуи: Пять лет» (2013) про пять важнейших лет в карьере музыканта. А вот хорошие художественные фильмы про Боуи человечеству только предстоит снять.
Я видел свет (2015)
Фильм рассказывает историю кантри-музыканта Хэнка Уильямса, а в главных ролях здесь значатся Том Хиддлстон и Элизабет Олсен. Однако несмотря на ярких актёров, фильм был встречен холодно — критики отмечали слабую атмосферу и отсутствие какой-либо «искры». На агрегаторах фильм имеет среднюю зрительскую оценку ниже 6 из 10.
Где подобная история показана лучше: других известных фильмов про Хэнка Уильямса снято не было, но вы можете посмотреть отличный байопик про другого исполнителя кантри Джонни Кэша и ту же эпоху в фильме «Переступить черту» (2005) с Хоакином Фениксом и Риз Уизерспун в главных ролях. Или же удачный фильм «Дочери шахтёра» (1980) про кантри-певицу Лоретту Линн.
Завоеватель (1956)
Фильм считается одним из худших в истории кинематографа. Особенно картину критиковали за кастинг — Чингисхана сыграл голливудский актёр Джон Уэйн, который впоследствии и сам признавал, что не подходил на эту роль. Также «Завоевателя» ругали за бессвязность сюжета и нелепость главного героя.
Где история Тэмуджина/Чингисхана показана лучше: художественный фильм «Монгол» (2007) Сергея Бодрова-старшего, либо документальный фильм «BBC: Чингисхан» (2005).
Стрельцов (2020)
Фильм с Александром Петровым в роли знаменитого советского футболиста Эдуарда Стрельцова был сильно раскритикован за вторичность, исторические неточности и умалчивание о некоторых нюансах драматической жизни спортсмена. А ещё сцены с футбольными матчами сняты невнятно и куда менее захватывающе, чем в том же «Движении вверх».
Где история Эдуарда Стрельцова показана лучше: сериал «В созвездии Стрельца» (2015) с Дмитрием Власкиным в главной роли.
Тесла (2020)
Фильм про взаимоотношения Никола Теслы и Томаса Эдисона с Итаном Хоуком в главной роли ужасно не зашёл зрителям со средней оценкой в районе 5 из 10, хотя критики не были так категоричны.
Где Никола Тесла показан лучше: фильм «Война токов» (2017) с Бенедиктом Камбербэтчем получил более высокие оценки зрителей, а ещё Тесла появлялся в фильме «Престиж» (2006), где его роль исполнил Дэвид Боуи.
Климт (2005)
Фильм про жизнь австрийского художника-символиста Густава Климта в исполнении Джона Малковича критики назвали холодным и излишне сложным для просмотра из-за размытой сюжетной линии. В плюсы фильму записали лишь визуальное оформление.
Где лучше раскрыта жизнь известного художника: фильмы «Модильяни» (2004), «Фрида» (2002) и экспериментальный «Ван Гог. С любовью, Винсент» (2017). А ещё советуем вам посмотреть фильм «Женщина в золотом» (2015), где в центре сюжета находится картина Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр I».
Источник:
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