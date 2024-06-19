Старовер хотел вылечить онкологию травами, но ему не позволили погубить ребёнка.
Прокурор Иван Авласевич из Красноярска рассказал удивительную историю спасения 14-летней девочки с раком костей, которую родители-старообрядцы хотели лечить травами.
Тогдашнему помощнику прокурора Ленинского района Авласевичу (история приключилась в 2022 году) позвонили из краевой больницы и сообщили, что у них находится "тяжёлая" девочка, но она не может получить современную медицинскую помощь из-за религиозных убеждений родителей. Когда ребёнку стало легче (на время) в больницу приехал её отец и подписал отказ от операции. Сделал он это несмотря на предупреждение медиков о том, что без профессионального лечения девочку в лучшем случае ждёт ампутация ноги, в худшем — смерть. Но на решение главы семейства предупреждения не подействовали и он забрал девочку из медучреждения, объявив, что вылечит её при помощи трав.
Помощник прокурора тут же позвонил отцу девочки и, представившись главой старообрядческой общины, предложил встретиться, чтобы передать целебные травы (на самом деле, чтобы забрать ребёнка). Но во время разговора Авласевич узнал, что старообрядец с дочкой уже находятся в такси и направляются домой — в староверческую деревню Куромба, которая отрезана от большой земли рекой и добраться до неё летом можно только по воде. Поэтому действовать нужно было здесь и сейчас.
Втёршись в доверие, Авласевич смог узнать у собеседника марку и номер такси, затем через полицейских пробил номер таксиста. Позвонив ему, он объяснил ситуацию и попросил помочь. Извозчик согласился подыграть и потянуть время до приезда полиции и инспектора ПДН. Таксист сделал вид, что у машины заканчивается бензин и свернул на заправку.
Сам я сел в машину и дал ходу. Между нами, напомню, был час-полтора пути. Пока ехал, связался с полицией. Поясняю, надо изымать ребенка, требуется поддержка: сотрудники ППС и инспектор ПДН. Когда приехал к АЗС, полицейские были уже там, — рассказал прокурор.
Как рассказал Авласевич, отец больной девочки, "приняв происходящее за Божий промысел", не стал сопротивляться, когда у него забирали ребёнка. В итоге пациентку вернули в больницу, а затем переправили в Москву, где первоклассные врачи сделали ей операцию и сохранили ногу. Сейчас подростку ничего не угрожает — болезнь отступила.
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А мужик молодец конечно...
Врач утверждает, что опытные медики уволились из-за низких зарплат, а на смену им пришли недавние студенты-мигранты.
не говоря уже о ценах на лекарства, которые в итоге окзываются плацебо.
И не надо мне "минусы" лепить! Можно подумать, что НИКТО из вас с этим не сталкивался. Себя-то не обманывайте.