Помощник прокурора тут же позвонил отцу девочки и, представившись главой старообрядческой общины, предложил встретиться, чтобы передать целебные травы (на самом деле, чтобы забрать ребёнка). Но во время разговора Авласевич узнал, что старообрядец с дочкой уже находятся в такси и направляются домой — в староверческую деревню Куромба, которая отрезана от большой земли рекой и добраться до неё летом можно только по воде. Поэтому действовать нужно было здесь и сейчас.



Втёршись в доверие, Авласевич смог узнать у собеседника марку и номер такси, затем через полицейских пробил номер таксиста. Позвонив ему, он объяснил ситуацию и попросил помочь. Извозчик согласился подыграть и потянуть время до приезда полиции и инспектора ПДН. Таксист сделал вид, что у машины заканчивается бензин и свернул на заправку.



