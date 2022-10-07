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Вынесли приговор директору ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 60 человек

Вынесли приговор директору ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 60 человек

Автор:
07 октября 2022 14:05
Метки: зимняя вишня   срок   суд   
354
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Мужчину судили за взятку «Госстройнадзору» и признали виновным.
Согласно обвинению, Вишневский дал взятку в размере 7 млн российских рублей (около 200 тысяч долларов на тот момент) Танзиле Комковой, которая тогда занимала пост начальника областного Госстройнадзора. Благодаря этому он смог провести реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство и в нарушение проекта, который предполагал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Этих систем в итоге не было, также имелось множество других нарушений. В совокупности это привело к тому, что при возникновении пожара огонь быстро распространился по зданию, а люди не смогли спастись.

В 2016 году владелец ТЦ скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Впоследствии его задержали в Польше и экстрадировали в Россию.

Дело рассматривали в суде почти два года. Вишневский сначала отрицал вину, утверждая, что заплатил за официальное оформление документов, но затем признал факт взятки.

Суд приговорил Михаила Вишневского к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 21 млн российских рублей (около 350 тысяч долларов). Принадлежащие ему и его матери земельные участки, дома, квартиры, коммерческая недвижимость в России и Испании арестованы в целях возмещения ущерба.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта 2018 года. Погибли 37 детей и 23 взрослых, еще 147 человек пострадали. Уже были осуждены на сроки от 5 до 14 лет руководство, охранник ТЦ и два пожарных, участвовавших в ликвидации ЧП (начальник караула и начальник службы пожаротушения, их обвинили в халатности). Глава областного Госстройнадзора Комкова за коррупцию получила 18 лет лишения свободы. Продолжаются процессы по уголовным делам против руководства местного МЧС.

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10  комментариев
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DVPET 4 часа назад
Максимальный срок из всей этой компании 18 лет? За 37 детей? Кроме судьи есть люди, считающие что это достаточно?
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32k
Fat Lynx 3 часа назад
Мало или много - это смотря с какой стороны решетки смотреть... Одно радует, что дело не развалили и виновников осудили.
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4k
V2.Smirnov 3 часа назад
А помнится, в те времена здесь было море комментариев про прогнившую власть: "отмажется", "своего не посадят", "даст на лапу и получит условно" и т.д. и п.р. Никто извиниться не желает?
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71k
Viktor 4 часа назад
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4k
Олег Данилов 4 часа назад
Интересно кто то разрешил силовой кабель провести через весь трц, и помоему высоковольтный . а содят МЧС ников

забавно
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