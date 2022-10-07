Вынесли приговор директору ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 60 человек

Согласно обвинению, Вишневский дал взятку в размере 7 млн российских рублей (около 200 тысяч долларов на тот момент) Танзиле Комковой, которая тогда занимала пост начальника областного Госстройнадзора. Благодаря этому он смог провести реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство и в нарушение проекта, который предполагал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Этих систем в итоге не было, также имелось множество других нарушений. В совокупности это привело к тому, что при возникновении пожара огонь быстро распространился по зданию, а люди не смогли спастись.



В 2016 году владелец ТЦ скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Впоследствии его задержали в Польше и экстрадировали в Россию.



Дело рассматривали в суде почти два года. Вишневский сначала отрицал вину, утверждая, что заплатил за официальное оформление документов, но затем признал факт взятки.



Суд приговорил Михаила Вишневского к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 21 млн российских рублей (около 350 тысяч долларов). Принадлежащие ему и его матери земельные участки, дома, квартиры, коммерческая недвижимость в России и Испании арестованы в целях возмещения ущерба.



Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта 2018 года. Погибли 37 детей и 23 взрослых, еще 147 человек пострадали. Уже были осуждены на сроки от 5 до 14 лет руководство, охранник ТЦ и два пожарных, участвовавших в ликвидации ЧП (начальник караула и начальник службы пожаротушения, их обвинили в халатности). Глава областного Госстройнадзора Комкова за коррупцию получила 18 лет лишения свободы. Продолжаются процессы по уголовным делам против руководства местного МЧС.