Вынесли приговор директору ТЦ «Зимняя вишня», где при пожаре погибли 60 человек

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Мужчину судили за взятку «Госстройнадзору» и признали виновным.
Согласно обвинению, Вишневский дал взятку в размере 7 млн российских рублей (около 200 тысяч долларов на тот момент) Танзиле Комковой, которая тогда занимала пост начальника областного Госстройнадзора. Благодаря этому он смог провести реконструкцию ТЦ без разрешения на строительство и в нарушение проекта, который предполагал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Этих систем в итоге не было, также имелось множество других нарушений. В совокупности это привело к тому, что при возникновении пожара огонь быстро распространился по зданию, а люди не смогли спастись.
В 2016 году владелец ТЦ скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Впоследствии его задержали в Польше и экстрадировали в Россию.
Дело рассматривали в суде почти два года. Вишневский сначала отрицал вину, утверждая, что заплатил за официальное оформление документов, но затем признал факт взятки.
Суд приговорил Михаила Вишневского к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 21 млн российских рублей (около 350 тысяч долларов). Принадлежащие ему и его матери земельные участки, дома, квартиры, коммерческая недвижимость в России и Испании арестованы в целях возмещения ущерба.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта 2018 года. Погибли 37 детей и 23 взрослых, еще 147 человек пострадали. Уже были осуждены на сроки от 5 до 14 лет руководство, охранник ТЦ и два пожарных, участвовавших в ликвидации ЧП (начальник караула и начальник службы пожаротушения, их обвинили в халатности). Глава областного Госстройнадзора Комкова за коррупцию получила 18 лет лишения свободы. Продолжаются процессы по уголовным делам против руководства местного МЧС.
В 2016 году владелец ТЦ скрылся за границей и был объявлен в международный розыск. Впоследствии его задержали в Польше и экстрадировали в Россию.
Дело рассматривали в суде почти два года. Вишневский сначала отрицал вину, утверждая, что заплатил за официальное оформление документов, но затем признал факт взятки.
Суд приговорил Михаила Вишневского к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 21 млн российских рублей (около 350 тысяч долларов). Принадлежащие ему и его матери земельные участки, дома, квартиры, коммерческая недвижимость в России и Испании арестованы в целях возмещения ущерба.
Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово случился 25 марта 2018 года. Погибли 37 детей и 23 взрослых, еще 147 человек пострадали. Уже были осуждены на сроки от 5 до 14 лет руководство, охранник ТЦ и два пожарных, участвовавших в ликвидации ЧП (начальник караула и начальник службы пожаротушения, их обвинили в халатности). Глава областного Госстройнадзора Комкова за коррупцию получила 18 лет лишения свободы. Продолжаются процессы по уголовным делам против руководства местного МЧС.
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Метки: зимняя вишня срок суд
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забавно
в самом начале версию с кабелем озвучивали, но судя по видео там бахнул (перекрыло) как минимум кабель 10кВ. а это значит что трансформатор силовой находился внутри трц, что категорически запрещено. а был он там потому что здание не с нуля строили а реконструировали из старой фабрики.
если так там пол города должно сесть включая строителей и проектировщиков