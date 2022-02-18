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Почему у Елизаветы I были чёрные зубы, и как она ввела моду на них

Почему у Елизаветы I были чёрные зубы, и как она ввела моду на них (5 фото)

Автор:
18 февраля 2022 09:05
Сообщество : Исторические факты
Метки: Елизаветы I   зубы   красота   мода   факты   фото   черные зубы   
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Сегодня моду диктуют дизайнеры, и конечно, с их же помощью, знаменитости, в основном из сферы шоу-бизнеса. А как это было в старые времена?

Безусловно, простым крестьянам и мастеровым людям было не до того, насколько высоким должен быть воротник на их одежде. А вот знать… Она, конечно же, равнялась на еще более знатных, проще говоря, царственных особ. Вот об одной такой иконе стиля 16 века, английской королеве Елизавете I, мы и расскажем сегодня.


Мода на девственную юность

Когда дочь Генриха VIII взошла на престол, ей было уже 25 – не мало по тем временам. Многие из ее подданных видели свою королеву впервые и были поражены тем, насколько молодо она выглядит. Ведь ее сверстницы к таким годам уже были измождены неоднократными выкидышами и тяжелыми родами, а Елизавета не была замужем, более того, уверяла, что девственница и намерена эту девственность сохранить до конца своих дней.

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Зачем она это делала и действительно ли соблюдала обет целомудрия, — это отдельный и очень интересный рассказ, известно, что в последующем Елизавета всячески поддерживала образ вечно юной, божественно прекрасной «Королевы- девственницы». Ослепительная белизна кожи, как и положено огненно рыжеволосым оттенялась темными цветами одежды, щедро усыпанной, как и волосы, драгоценностями, особенно жемчугом, — символом невинности.


Однако из года в год поддерживать этот образ становилось все сложнее, особенно по тем временам. Елизавета переболела оспой, изрытое болезнью лицо маскировалось под очень толстым слоем грима. Белила эти содержали вредные вещества и были очень губительны для кожи и волос. А потому со временем королева облысела и носила парик.


«Добрая Бесс», как ее называли, даже вынуждена была казнить одного неосторожного юношу, пришедшего в ужас, рискнув подсмотреть, как его королева выглядит без грима. Конечно, повод сыскался более «весомый»: королева целомудренна, и даже докторам запрещает осматривать свое тело, особенно строго, отдельным указом, запрещалось осматривать тело «Королевы Девы» после ее смерти!

Чернозубая улыбка — королевский тренд

Здесь нет ошибки — не белозубая, а совсем наоборот. Королева могла гримироваться, могла носить ослепительные одежды, затмевая своим обликом не только своих подданных, но и других монарших особ. Но что же делать с зубами?

Зубы были слабым звеном в облике вечно юной королевы, ибо они с детства были желтыми и неровными, а со временем и того хуже.

Есть мнение, что принцесса Бесс с юности обожала сладости, и потому ее зубы быстро портились. Ну, скажем, что в Средние века вообще мало кто мог похвастаться белозубой улыбкой. А потому не только на парадных портретах Елизаветы мы видим каменное лицо и плотно сомкнутые губы. Но как же в жизни, в общении поддерживать вечно юный образ?


Есть свидетельства того, что на приемах Елизавете накладывали на зубы белое полотно, это было неудобно и мешало говорить, невнятную дикцию монаршей особы отмечали современники, например, французский посол.


Конечно, она пыталась поначалу отбеливать зубы, — так поступали все молодые девушки того времени, пока не выходили замуж. Ибо отбеливатель для зубов также содержал вредные вещества и окончательно губил и эмаль, и здоровье.


Отказавшись от этой затеи, королева … ввела моду на черные зубы, как высший шик, как неоспоримое доказательство богатства, позволяющего в изобилии есть дорогие сладости.


Справедливости ради скажем, что мода на черные зубы позволяла молодым девушкам… их сохранить. Ведь подражая своей королеве, и демонстрируя тем самым свое богатство, юные создания начинали зубы чернить специальными средствами, которые оказались более щадящими для эмали, чем отбеливатели той поры, укрепляли ее и защищали.


Кстати, мода на чернение зубов существовали и в других странах, например, в Японии.

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Метки: Елизаветы I   зубы   красота   мода   факты   фото   черные зубы   
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Лютый Дед 51 минуту назад
В инстаграмм и тиктоке полно таких "королевишн" страшных, как вальпургиева ночь, за 50 возрастрс, но все еще считающих себя способными конкурировать с 20и летними.
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