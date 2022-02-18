Почему у Елизаветы I были чёрные зубы, и как она ввела моду на них

Безусловно, простым крестьянам и мастеровым людям было не до того, насколько высоким должен быть воротник на их одежде. А вот знать… Она, конечно же, равнялась на еще более знатных, проще говоря, царственных особ. Вот об одной такой иконе стиля 16 века, английской королеве Елизавете I, мы и расскажем сегодня.

Мода на девственную юность

Когда дочь Генриха VIII взошла на престол, ей было уже 25 – не мало по тем временам. Многие из ее подданных видели свою королеву впервые и были поражены тем, насколько молодо она выглядит. Ведь ее сверстницы к таким годам уже были измождены неоднократными выкидышами и тяжелыми родами, а Елизавета не была замужем, более того, уверяла, что девственница и намерена эту девственность сохранить до конца своих дней.

