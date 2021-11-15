10 фактов об очень опасном озере Натрон в Танзании

Это озеро как будто спустилось к нам на землю из фильма ужасов! И внешний вид вполне оправдывает себя. Местные жители стараются держаться от ужасного озера подальше.
Вода из озера Натрон в Танзании буквально разъедает кожу, как только вы к ней прикоснетесь. Если хоть немного искупаться здесь - то кожа покроется волдырями и ожогами.
Красивая корочка состоит из чрезвычайно агрессивного щелочного минерала с pH почти 12! Это почти в два раза выше здорового показателя для человека. И выше уровня аммиака, у которого pH всего 11.
Мелкие животные, которые ненароком спускаются к воде, редко выживают даже после небольшого контакта с водой.
Дождь, который идет в этих местах, называют призрачным. Потому что большая его часть испаряется, не долетев до поверхности.
Из озера Натрон вода не вытекает. В нее впадает одна река, а большую часть воды оно получает из родников и мелких ручейков. Однако вода просачивается через вулканическое вещество, где и обогащается щелочью.
Озеро Натрон содержит очень много соли, соды и магнезита. Поверхность озера покрыта тонкой коркой соли.
Вода здесь не всегда такая красная. Окрашивается она из-за деятельности микроорганизмов, которые прекрасно себя чувствуют в этой очень соленой воде.
Явление это не постоянное. Происходит только когда вода испаряется и озеро становится максимально насыщенным щелочной солью - любимой средой здешних микроорганизмов.
У озера есть пресная и соленая части. Но будущая плотина может уничтожить соленую часть озера
Здесь размножаются бактерии - им такой состав нипочем. Главная причина гибели здешних животных - именно бактерии, которые попадают в организм вместе с водой. Единственный представитель местной фауны, кто не боится этих бактерий - фламинго.
Для фламинго это идеальное место. Они питаются местными водорослями, а "красная вода" является барьером для хищников. Поэтому на фламинго здесь почти никто не охотится.
Здесь умудряются выживать даже рыбы - к этой воде приспособилось два вида тиляпий.
Вода в озере очень горячая - температура иногда поднимается до 50 ° C. Всему виной горячие источники.
Однако у этого уникального природного объекта есть все шансы исчезнуть с лица земли.
Власти здесь планируют построить гидроэлектростанцию и плотину. Соленая часть озера может исчезнуть, так как ее зальет пресной водой.
Соленую воду же хотят использовать для добычи карбонат калия и перерабатывать ее в стиральный порошок.
Опасность эти инициативы представляют для малых фламинго. Оказывается, 75% этих птиц появляются на свет именно на берегах этого озера.
Источник:
- Здесь находится самое гигантское болото на планете
- Дровосек-титан: таинственный жук размером с человеческую ладонь
- Элизия: животное, которое превращается в овощ
- Земля до безумия стала похожа на Марс
- Остров, на котором нет змей и черника величиной с виноград
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Убегают бросая лодки!
а потом фигак- рыбатская лодка на берегу )