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10 фактов об очень опасном озере Натрон в Танзании

10 фактов об очень опасном озере Натрон в Танзании (4 фото)

Автор:
15 ноября 2021 09:17
Сообщество : Факты
Метки: Озеро Натрон   Танзания   красота   планета   природа   факты   фламинго   фото   
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Это озеро как будто спустилось к нам на землю из фильма ужасов! И внешний вид вполне оправдывает себя. Местные жители стараются держаться от ужасного озера подальше.

Вода из озера Натрон в Танзании буквально разъедает кожу, как только вы к ней прикоснетесь. Если хоть немного искупаться здесь - то кожа покроется волдырями и ожогами.

Красивая корочка состоит из чрезвычайно агрессивного щелочного минерала с pH почти 12! Это почти в два раза выше здорового показателя для человека. И выше уровня аммиака, у которого pH всего 11.

Мелкие животные, которые ненароком спускаются к воде, редко выживают даже после небольшого контакта с водой.

Дождь, который идет в этих местах, называют призрачным. Потому что большая его часть испаряется, не долетев до поверхности.

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Из озера Натрон вода не вытекает. В нее впадает одна река, а большую часть воды оно получает из родников и мелких ручейков. Однако вода просачивается через вулканическое вещество, где и обогащается щелочью.

Озеро Натрон содержит очень много соли, соды и магнезита. Поверхность озера покрыта тонкой коркой соли.

Вода здесь не всегда такая красная. Окрашивается она из-за деятельности микроорганизмов, которые прекрасно себя чувствуют в этой очень соленой воде.

Явление это не постоянное. Происходит только когда вода испаряется и озеро становится максимально насыщенным щелочной солью - любимой средой здешних микроорганизмов.

У озера есть пресная и соленая части. Но будущая плотина может уничтожить соленую часть озера

Здесь размножаются бактерии - им такой состав нипочем. Главная причина гибели здешних животных - именно бактерии, которые попадают в организм вместе с водой. Единственный представитель местной фауны, кто не боится этих бактерий - фламинго.

Для фламинго это идеальное место. Они питаются местными водорослями, а "красная вода" является барьером для хищников. Поэтому на фламинго здесь почти никто не охотится.

Здесь умудряются выживать даже рыбы - к этой воде приспособилось два вида тиляпий.

Вода в озере очень горячая - температура иногда поднимается до 50 ° C. Всему виной горячие источники.

Однако у этого уникального природного объекта есть все шансы исчезнуть с лица земли.

Власти здесь планируют построить гидроэлектростанцию и плотину. Соленая часть озера может исчезнуть, так как ее зальет пресной водой.

Соленую воду же хотят использовать для добычи карбонат калия и перерабатывать ее в стиральный порошок.

Опасность эти инициативы представляют для малых фламинго. Оказывается, 75% этих птиц появляются на свет именно на берегах этого озера.



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Метки: Озеро Натрон   Танзания   красота   планета   природа   факты   фламинго   фото   
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3  комментария
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5k
Roman 49 минут назад
"Местные жители стараются держаться от ужасного озера подальше."
Убегают бросая лодки!
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19k
иванов дмитрий 4 минуты назад
сначала страшно - кошмар, местные не подходят ужас-ужас
а потом фигак- рыбатская лодка на берегу )
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7k
Garpia121 Полчаса назад
Человек как всегда, ради своей выгоды, уродует все вокруг себя.
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