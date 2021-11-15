10 фактов об очень опасном озере Натрон в Танзании

Вода из озера Натрон в Танзании буквально разъедает кожу, как только вы к ней прикоснетесь. Если хоть немного искупаться здесь - то кожа покроется волдырями и ожогами.

Красивая корочка состоит из чрезвычайно агрессивного щелочного минерала с pH почти 12! Это почти в два раза выше здорового показателя для человека. И выше уровня аммиака, у которого pH всего 11.

Мелкие животные, которые ненароком спускаются к воде, редко выживают даже после небольшого контакта с водой.

Дождь, который идет в этих местах, называют призрачным. Потому что большая его часть испаряется, не долетев до поверхности.