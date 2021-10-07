Элизия: животное, которое превращается в овощ

Даже родившись животным, ты можешь превратиться в растение, нужно только правильно разыграть карты. Отличный пример этому — морской слизень элизия.

Путь из животного в растение начинается в одной из бухт восточного побережья Северной Америки. Там, на мелководье, лежат длинные бусы из плотных яиц. Когда наступает время, из них выпорхнут велигеры — личинки будущих слизней.