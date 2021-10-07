Элизия: животное, которое превращается в овощ

Быть растением круто. Лежи себе и питайся энергией солнца. Не жизнь, а мечта! Многие хотели бы жить так, но овощем невозможно стать, им нужно родиться. Верно? Нет!
Даже родившись животным, ты можешь превратиться в растение, нужно только правильно разыграть карты. Отличный пример этому — морской слизень элизия.
Путь из животного в растение начинается в одной из бухт восточного побережья Северной Америки. Там, на мелководье, лежат длинные бусы из плотных яиц. Когда наступает время, из них выпорхнут велигеры — личинки будущих слизней.
Не переживай, все мы в подростковом возрасте выглядели так себе...
Велигер умеет две вещи: есть и плавать. Это крохотное создание абсолютно беззащитно перед суровым миром. Вместе с другим планктоном он парит в толщах вод и отъедается на мелкой органической взвеси. Абсолютное большинство велигеров съедят. Они так и не научатся фотосинтезу.
Скорбно молчит в память о тех, кто не дожил до совершеннолетия.
До метаморфозы доживут лишь единицы. Они превратятся во взрослых особей и осядут на дно мелководных заводей. План слизней надёжен как швейцарские часы: жрать как не в себя. Главное — сменить цель и способ охоты.
Пока молодой, не зелёный.
Жертва будущих овощей вошерии — крупные нитчатые водоросли. Слизень убивает несчастную с особой жестокостью: поглощает, прокалывает и высасывает из неё все соки, оставляя безжизненную целлюлозную оболочку. Большая часть внутренностей благополучно переварится, а вот хлоропласты, участки клетки отвечающие за фотосинтез, уцелеют. Организм моллюска перетащит их в клетки кожи и станет чуть зеленее.
Элизия пытается скушать картинку с водорослями. Дикая природа удивительна!
Активное пожирание водорослей занимает месяц-полтора. За это время слизень вытягивается до 6 сантиметров и зеленеет настолько, что его самого можно принять за кусочек мха или тины. Примерно в это же время моллюск совсем перестаёт питаться. Теперь ворованные кусочки клеток обеспечат животину ресурсами за счёт фотосинтеза.
Теперь вы знаете, как выглядят существа, которые питаются энергией солнца и реально могут ею наесться.
Конечно, элизия не станет растением на 100%. Подвижность и сложная организация никуда не денутся. Да и жизнь у неё не такая уж простая. Взрослый моллюск привлекает множество паразитов. Иногда их становится настолько много, что элизия вынуждена отбросить тело! Она буквально отрезает своё туловище от головы, отращивает новое тело и отправляется на поиски новых хлоропластов.
— А голову ты дома не забыл? — Забыл...
И даже если её жизнь обходится без самоличной казни, трудности на этом не заканчиваются. Водоросли способны увеличивать количество хлоропластов при необходимости, а наш персонаж может их только воровать. Поэтому в нём фотосинтезирующие клетки живут от силы 9-10 месяцев. Но элизии больше и не надо, за это время она успеет наделать тысячи детей!
Мадам, разрешите от вас оплодотвориться?
Каждая элизия — гермафродит: сочетает в себе и мужские, и женские половые клетки. При встрече парочка слизняков крепко дружит организмами и обменивается генетическим материалом. В итоге каждый участник процесса откладывает собственную порцию яиц. Со стороны она выглядит как пакетик со множеством маленьких шариков внутри. Из таких «жемчужин» и появится новое поколение слизней.
Эх, вермишелька нынче не та пошла!
Моя оценка элизии: 8,5 хлоропласта из 10. Я бы тоже не отказался получать энергию при помощи собственной кожи, но было бы здорово сохранить человеческую продолжительность жизни и возможность кушать пиццу.
Источник:
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