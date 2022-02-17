Викторианские женщины с очень длинными волосами

Длинные волосы и сегодня считаются признаком красоты, но больше столетия назад они были настоящей роскошью, доступной далеко не каждой девушке. Давно была позади эпоха рококо с ее удивительной модой на высокие прически, в которых, как говорили, могли завестись мыши.

Однако любовь к прическам и аккуратно уложенным волосам на голове не иссякала. Так что от всех женщин того времени ждали, что они будут отращивать волосы, и красивые локоны буквально стали венцом женской славы. Мы отыскали редкие фото этой женской гордости в таком виде, в котором дам могли видеть лишь в спальне их благоверные.