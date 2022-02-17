Викторианские женщины с очень длинными волосами

С распущенными волосами нельзя было ходить на публике, так зачем же эти девушки долго и упорно отращивали свои волосы?
Длинные волосы и сегодня считаются признаком красоты, но больше столетия назад они были настоящей роскошью, доступной далеко не каждой девушке. Давно была позади эпоха рококо с ее удивительной модой на высокие прически, в которых, как говорили, могли завестись мыши.
Однако любовь к прическам и аккуратно уложенным волосам на голове не иссякала. Так что от всех женщин того времени ждали, что они будут отращивать волосы, и красивые локоны буквально стали венцом женской славы. Мы отыскали редкие фото этой женской гордости в таком виде, в котором дам могли видеть лишь в спальне их благоверные.
На самом деле подобные фото могла себе позволить не каждая девушка: с распущенными волосами фотографировались лишь актрисы или модели. Такие снимки делали для искусства или рекламы, ну а приличные женщины не могли показаться на публике в подобном виде.
Распущенные волосы мог увидеть только их супруг или горничная, которая помогала их заплетать. Расчесывание, уход за волосами происходили исключительно в спальне и носили интимный характер, за этим процессом мог наблюдать лишь муж.
Так что длинные ниспадающие с плеч локоны фактически стали сексуальной фантазией, поэтому в обществе в таком виде показаться было дурным тоном. Но если вы вдруг в глубине души решили осудить европейских мужчин за то, что они загоняли своих женщин в жесткие рамки, то напоминаем вам о страсти китайских мужчин к крохотным женским ножкам. Эта мода жила в Китае на протяжении веков, девочкам намеренно ломали ступни и бинтовали, чтобы их нога оставалась крохотной.
С распущенными волосами могли ходить только девочки. Но недолго: когда им исполнялось примерно пятнадцать лет, они также начинали собирать свои волосы и укладывать их в прически.
Сегодня в английском языке есть идиома let one's hair down. Дословно она переводится как «распустить волосы», однако в ином смысле означает «вести себя свободно, отдыхать и веселиться».
Вроде бы эта идиома совершенно никакого отношения к волосам не имеет, но в то же время очень характеризует прически викторианских женщин: только распустив волосы, они могли себя чувствовать свободно и действительно отдыхать.
Отращивали волосы лишь обеспеченные: девушки из бедных семей попросту не могли себе позволить ухаживать за волосами. В те времена были частыми болезни, гигиена тоже была на низком уровне, так что длинные волосы были очень непрактичными. Поэтому многие женщины отращивали волосы лишь с одной целью — чтобы их продать, причем недешево.
Из таких волос делали дополнительные украшения, опять же для волос. С помощью них можно было создать высокую прическу для какого-нибудь вечера, так что накладные волосы пользовались популярностью.
Но, как мы уже сказали, высокие прически были не такими несуразными, как в эпоху рококо. Важен был изящный женский силуэт в целом, поэтому уложенные волосы должны были как бы помочь его сбалансировать.
К тому же волосы викторианских девушек не просто должны были быть длинными, ценилась именно их красота, чистота и блеск. И сегодня за длинными волосами ухаживать непросто, но в XIX веке это было еще сложнее. Для волос создавали всяческие отвары, делали различные смеси для роста и густоты. Особенно в этом преуспели сестры Сазерленд: у них были роскошные волосы, которые сделали их знаменитостями.
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