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Остров, на котором нет змей и черника величиной с виноград

Остров, на котором нет змей и черника величиной с виноград (9 фото)

Автор:
19 октября 2021 09:05
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   красота   остров   остров Коневец   природа   путешествия   факты   фото   
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Есть такой остров, в котором в сё это имеется, и расположен он не в экзотических далях, а в европейской части России. Это остров Коневец на Ладожском озере, Ленинградской области Приозерского района.

Остров совсем небольшой — в длину его можно пройти за час, если не свернуть с тропы в лес, а в ширину — меньше чем за полчаса.

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Это далеко не самый суровый русский север, но вот одно интересное замечание. В одной из поездок на остров спутник автора, любуясь красотами, задумчиво произнёс:

"эх, летом бы сюда приехать... ".

Внимание! Сказано это было в середине июля. На острове выглядывает и солнышко, и бывает жарко, но к дождю надо быть готовым в любую минуту.

Жители острова — в основном монахи Коневского Рождество-Богородичного монастыря. Основан монастырь преподобным Арсением Коневским в 1393 году. Есть монастыри на русском севере и более знаменитые. К примеру, Валаам, тоже на острове и тоже на Ладожском озере. Но Коневец подкупает своей относительной нетронутостью массой туристов. К пристани острова прибывают и круизные лайнер, и монастырский катер курсирует постоянно, доставляя на остров паломников. И всё-таки здесь можно ощутить уединенность, проходя по лесным тропкам и собирая чернику, ягоды которой могут быть с небольшой виноград.

Змей здесь действительно нет. Это единственный остров на Ладожском озере, где не водятся ползающие на животе пресмыкающиеся. А змеи исчезли с острова (кстати до ближайшей бухты Владимирской — 6,5 км) после прибытия на остров Св. преподобного Арсения Коневского. В 1393 уроженец Великого Новгорода в монашестве Арсений возвратился со святой горы Афон, что в Греции, и получив благословение архиепископа Новгородского Иоанна, отправляется на Ладогу для основания новой монашеской обители. На о. Коневец надолго задерживаться он не планировал, собираясь дальше на север. Но, отплывши от острова, вынужден был вернуться из-за разразившейся бури. Переждав бурю Арсений вновь отправляется в путь и вновь попадает в ненастью. Увидев в этом знак Божьего промысла, Арсений остался на Коневце.

На острове находилось языческое место жертвоприношений жившими вокруг Ладожского озера финно-уграми. Это был знаменитый теперь Конь-камень — огромная глыба в 750 тонн, очертаниями напоминающая конскую голову. На этом камне по преданию приносили коней в жертву местные язычники. Силой молитвы преподобный Арсений изгнал отсюда почитателей нечистой силы, а с ними ушли с острова и змеи.

В 1396 году Арсений перебрался с горы Святая ближе к побережью, где к нему стали прибывать ученики. А в 1398 году они возвели первое здание храма Рождества Богородицы, тогда ещё деревянное. Современное здание собора Рождества Богородицы построен был уже в 1809 году. А недавно совсем бы восстановлен после возвращения на остров монастыря. Древние здания не смогли сохраниться на острове, так как в XVI - XVII веках монастырь неоднократно разоряли шведские военные отряды. С трудом доставленный сюда и обработанный монаха и добровольными трудниками камень был вывезен шведами с острова. Сам основатель монастыря Арсений почил в 1447 году, а в 1547 году был причислен к лику святых.

Вообще небольшой по площади остров Коневец довольно плоский и совсем не высокого поднимается над водой. Но в центральной части имеется два возвышения — Святая гора и Змеиная гора. Высотой обе около 30 метров. Вокруг горы Змеиная и на ней самой — довольно густой лес, именно здесь сказочная плантация лесных даров. На вершине горы стоит небольшой деревянный крест, видный только вблизи. По рассказам, здесь жили двое монахов-отшельников, которые удалились от общения с остальной братией. Но продолжали собирать грибы и ягоды для монастыря, а наполненные корзины оставляли на горе. И сейчас до Змеиной горы доходят далеко не все паломники. Но при этом заблудиться на острове весьма сложно: вдоль берега и посредине острова проходит широкая тропа и Ладожском озеро видно даже сквозь лес.

Вот такой он, остров Коневец.


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Метки: в мире   красота   остров   остров Коневец   природа   путешествия   факты   фото   
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6k
Александр Зотов Час назад
Современное здание собора Рождества Богородицы построен был уже в 1809 году. А недавно совсем бы восстановлен
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и так весь текст... автар рускый изык не радной саусем?
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33k
Aleksandr 8 минут назад
Пруфов с черникой я так понимаю не существует?
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5k
Ruk 17 минут назад
был там недавно, на лодке катались, черника там такая же как и везде. знал бы что там нет змей - завёз бы
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