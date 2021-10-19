Остров, на котором нет змей и черника величиной с виноград

Вообще небольшой по площади остров Коневец довольно плоский и совсем не высокого поднимается над водой. Но в центральной части имеется два возвышения — Святая гора и Змеиная гора. Высотой обе около 30 метров. Вокруг горы Змеиная и на ней самой — довольно густой лес, именно здесь сказочная плантация лесных даров. На вершине горы стоит небольшой деревянный крест, видный только вблизи. По рассказам, здесь жили двое монахов-отшельников, которые удалились от общения с остальной братией. Но продолжали собирать грибы и ягоды для монастыря, а наполненные корзины оставляли на горе. И сейчас до Змеиной горы доходят далеко не все паломники. Но при этом заблудиться на острове весьма сложно: вдоль берега и посредине острова проходит широкая тропа и Ладожском озеро видно даже сквозь лес.

Вот такой он, остров Коневец.