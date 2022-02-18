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"Иления" разбушевалась: мощная штормовая волна выдавила стекло парома и сбила с ног пассажиров

"Иления" разбушевалась: мощная штормовая волна выдавила стекло парома и сбила с ног пассажиров (1 фото)

Автор:
18 февраля 2022 07:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Германия   ЧП   Эльба   видео   гамбург   паром   ураган Иления   
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Ураган "Иления" обрушился на Германию 17 февраля. Неподалеку от Гамбурга под удар стихии попал паром, пассажиры которого неожиданно приняли освежающий душ в закрытой части палубы.

Утром в четверг паром Tollerort, который следовал по маршруту к причалу завода Airbus, попал в сильный шторм. Огромные и мощные волны разбили лобовое стекло, вода хоынула внутрь. Один из пассажиров успел снять происходящее.


По сообщениям в немецких СМИ, пострадали три пассажира. Один из них, 32-летний мужчина, получил сильные порезы, у двух других более легкие травмы. По словам управляющего директора HADAG, предстоит выяснить, почему защитное стекло парома не выдержало нагрузки волны. Ранее такого никогда не происходило.

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Метки: Германия   ЧП   Эльба   видео   гамбург   паром   ураган Иления   
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Очевидное-Невероятное 52 минуты назад
Капитан Титаника заявил:
- Раньше такого не происходило...
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27k
Aqueronte 39 минут назад
Хотел посмотреть шоу из первого ряда? Будь готов освежиться. Так сказать, эффект полного погружения.
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