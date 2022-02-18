"Иления" разбушевалась: мощная штормовая волна выдавила стекло парома и сбила с ног пассажиров

Ураган "Иления" обрушился на Германию 17 февраля. Неподалеку от Гамбурга под удар стихии попал паром, пассажиры которого неожиданно приняли освежающий душ в закрытой части палубы.
Утром в четверг паром Tollerort, который следовал по маршруту к причалу завода Airbus, попал в сильный шторм. Огромные и мощные волны разбили лобовое стекло, вода хоынула внутрь. Один из пассажиров успел снять происходящее.
По сообщениям в немецких СМИ, пострадали три пассажира. Один из них, 32-летний мужчина, получил сильные порезы, у двух других более легкие травмы. По словам управляющего директора HADAG, предстоит выяснить, почему защитное стекло парома не выдержало нагрузки волны. Ранее такого никогда не происходило.
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