"Иления" разбушевалась: мощная штормовая волна выдавила стекло парома и сбила с ног пассажиров

По сообщениям в немецких СМИ, пострадали три пассажира. Один из них, 32-летний мужчина, получил сильные порезы, у двух других более легкие травмы. По словам управляющего директора HADAG, предстоит выяснить, почему защитное стекло парома не выдержало нагрузки волны. Ранее такого никогда не происходило.