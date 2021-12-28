FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 3775 постов • 1121 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Прокуратура проверяет видео с "пьяным" капитаном заглохшего парома

Прокуратура проверяет видео с "пьяным" капитаном заглохшего парома (5 фото + 3 видео)

Автор:
28 декабря 2021 13:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 360подмосковье   видео   владивосток   капитан   паром   проверка   прокуратура   
1311
5
3

Йо-хо-хо и бутылка рома. Вот только пассажирам потерявшего ход судна в 15-градусный мороз было не до смеха.

Приморская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента с паромом "Босфор Восточный", который накануне ночью потерял ход в районе пролива Старка (между Владивостоком и островом Попова), и простоял на якоре 4 часа. В этот момент на борту находилось 47 пассажиров, которые уверены, что судно заглохло из-за пьянства капитана Юрия Хохлова.


По данным транспортной прокуратуры, "Босфор Восточный" потерял ход из-за переохлаждённого топлива. Сейчас ведомство выясняет почему ответственные за безопасное плавание лица допустили аварийный случай. Все виновные будут наказаны.

Вместе с паромом "Восточный Босфор" во Владивосток "успешно" прибыл и сухогруз с японскими автомобилями.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: 360подмосковье   видео   владивосток   капитан   паром   проверка   прокуратура   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
82k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Соляра летняя замёрзла.
Понятное дело
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Никита Казанцев 54 минуты назад
Жесть до чего довел страну етот фигляр ПэЖэ !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6
dot 2 часа назад
тогда уж не ультра-сноу, а супер-сноу! умник...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
458
Карл Такойто 2 часа назад
Да видно на видео что бухой этот капитан. Медкомиссия у него понятно почему ничего не показала,во первых найти капитана парома который бы умел плавать где то в жопе мира в мороз между Владивостоком и каким то островом это не так просто,это не вахтёра нового нанять,во вторых бухой капитан это автоматом куча проверок разных уровней-а кому это надо? Вот и прикрыли ему жопу))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Юрьевич 2 часа назад
Да уж... этому капитану пить не нужно, он и без алкоголя выглядит и ведёт себя как пьяный
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Алексей 2 часа назад
"готовим встречный иск за клевету".
Он ведь сам сказал, что выпил.
Правда это или нет, но клевета в этом случае отсутствует со стороны автора ролика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Объект реальности 2 часа назад
Блохер на статью наговорил. Утверждать, что капитан в алкогольном опьянении может только врач наркоглог и только после соответствующих анализов жидкостей тела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Никита Казанцев Объект реальности 52 минуты назад
Кэп самолично на камеру несколько раз признал факт опьянения Списать на берег
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение "Я тебе лицо разобью!": помощника прокурора, избившего таксиста, уволили за неподобающее поведение Медсестру из Кузбасса обвинили в избиении пациента на ИВЛ Медсестру из Кузбасса обвинили в избиении пациента на ИВЛ Вусмерть пьяный сторож рухнул перед губернатором Приморья на стройплощадке школы Вусмерть пьяный сторож рухнул перед губернатором Приморья на стройплощадке школы Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном» Севастопольский чиновник назвал городскую брусчатку «полным говном» «Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание «Педагог от бога»: учительница из Сахалина устроила со школьниками игру на раздевание
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

77829



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
1
401
Дядя Сэм, с Рождеством! Больше таких подарков не будет!
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
0
246
В Ставрополе продавцы ёлок напали на девушек после отказа познакомиться
Набирающие популярность в сообществах
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
0
8
«Не допускать скрытие аварий»: власти Кузбасса ввели клятву для шахтеров
AVE Mizar — автомобиль-самолет из Ford Pinto от калифорнийской компании
0
4
AVE Mizar — автомобиль-самолет из Ford Pinto от калифорнийской компании
Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake
Новогодние десерты в кондитерском ателье EM Cake
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Женщины...
0
0

Лучшие демотиваторы
Слесарь Борщёв
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#ватермарк#прикол#кино#в мире#аварии#авто аварии#СССР#фильм
#Юмор#история#новый год#интересное#Ynews#дтп#позитив#Россия#автомир#криминал
#интересно#животные#факты#картинки#подборка#смешные#приколы#автомобили#суд#собаки

На что жалуетесь?

Вернуться