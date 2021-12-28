Прокуратура проверяет видео с "пьяным" капитаном заглохшего парома

Йо-хо-хо и бутылка рома. Вот только пассажирам потерявшего ход судна в 15-градусный мороз было не до смеха.
Приморская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента с паромом "Босфор Восточный", который накануне ночью потерял ход в районе пролива Старка (между Владивостоком и островом Попова), и простоял на якоре 4 часа. В этот момент на борту находилось 47 пассажиров, которые уверены, что судно заглохло из-за пьянства капитана Юрия Хохлова.
Уверенности им добавило снятое одним из попутчиков видео:
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Новостной сюжет
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Однако по словам капитана, он не пил (и это показала судмедэкспертиза), а признался, что "выпивший", чтобы поскорее избавиться от назойливого блогера
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По данным транспортной прокуратуры, "Босфор Восточный" потерял ход из-за переохлаждённого топлива. Сейчас ведомство выясняет почему ответственные за безопасное плавание лица допустили аварийный случай. Все виновные будут наказаны.
Вместе с паромом "Восточный Босфор" во Владивосток "успешно" прибыл и сухогруз с японскими автомобилями.
Судно попало в шторм, и автомобили покрылись непробиваемой ледяной коркой толщиной до полуметра. Кому нового свежемороженого "японца"?
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Понятное дело
"В жопе мира".. капец ты обморок.
Он ведь сам сказал, что выпил.
Правда это или нет, но клевета в этом случае отсутствует со стороны автора ролика.
Он руководствовался словами самого капитана.