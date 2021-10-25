"Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии

Ролик с полицейскими, которые бьют, в том числе по голове, лежащего на земле человека, стало вирусным в Сети. По незнанию некоторые утверждали, что таким образом полиция ФРГ расправилась с ковид-диссидентом, однако власти страны прояснили ситуацию.
Официальный представитель полиции города Дирк Вагнер пояснил, что видео, снятов в субботу в городе Пфорцхайм - это не задержание нарушившего эпидрежим города, а попытка успокоить 25-летнего подвыпившего португальца.
Мужчина не только приставал к прохожим, но и мешал проезду автомобилей. После прибытия полиции, он попытался было оказать правоохранителям сопротивление, но был уложен на землю и успокоен серией ударов. Как оказалось, сообщают СМИ Германии, в крови португальца было обнаружено аж 2,2 промилле алкоголя.
Травмы всех участников, по словам представителя полиции, были задокументированы. Доставленный в субботу, 23 октября, в участок португалец уже на следующий день был отпущен на свободу.Против него ведется следствие о нападении на сотрудника полиции при исполнении обязанностей, а также нарушении общественного порядка.
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"в крови португальца было обнаружено аж 2,2 промилле алкоголя"
у нас такие за рулем ездят и даже не пристают ни к кому.
.
У нас в России всё по-другому. Да?
Чё так мало полицаев на целого нарушителя порядка?