"Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии

Травмы всех участников, по словам представителя полиции, были задокументированы. Доставленный в субботу, 23 октября, в участок португалец уже на следующий день был отпущен на свободу.Против него ведется следствие о нападении на сотрудника полиции при исполнении обязанностей, а также нарушении общественного порядка.