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"Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии

"Это не BLM": видео с жестким задержанием человека появилось в Германии (3 фото)

Автор:
25 октября 2021 07:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   видео   задержание   мигрант   полиция   
3839
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Ролик с полицейскими, которые бьют, в том числе по голове, лежащего на земле человека, стало вирусным в Сети. По незнанию некоторые утверждали, что таким образом полиция ФРГ расправилась с ковид-диссидентом, однако власти страны прояснили ситуацию.


Официальный представитель полиции города Дирк Вагнер пояснил, что видео, снятов в субботу в городе Пфорцхайм - это не задержание нарушившего эпидрежим города, а попытка успокоить 25-летнего подвыпившего португальца.


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Мужчина не только приставал к прохожим, но и мешал проезду автомобилей. После прибытия полиции, он попытался было оказать правоохранителям сопротивление, но был уложен на землю и успокоен серией ударов. Как оказалось, сообщают СМИ Германии, в крови португальца было обнаружено аж 2,2 промилле алкоголя.


Травмы всех участников, по словам представителя полиции, были задокументированы. Доставленный в субботу, 23 октября, в участок португалец уже на следующий день был отпущен на свободу.Против него ведется следствие о нападении на сотрудника полиции при исполнении обязанностей, а также нарушении общественного порядка.

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Метки: Германия   видео   задержание   мигрант   полиция   
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Алксандр Шевченко 2 часа назад
Гены пальцем не задавишь, видимо дедка из СС.
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1k
jagyja Полчаса назад
пфффф
"в крови португальца было обнаружено аж 2,2 промилле алкоголя"
у нас такие за рулем ездят и даже не пристают ни к кому.
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12k
Святослав 41 минуту назад

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10k
El Niño Час назад
Сдаётся мне, что мусорка уволят, ведь ругательство, которое он применил при задержании (дырка от задницы) считается едва ли не самым оскорбительным в Германии. Вот уж не знаю, чего тут оскорбительного, ведь русские оскорбления (даже не матерные) в разы превосходят жалкую дырку от задницы.
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55
apqurhf El Niño Час назад
сдаётся мне, что про германию ты слышал только по телеку.
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3k
Горожанин Час назад
Кто ещё не свалил из этого фашистского Запада? Бегите из этого цивилизационного отстойника. В Россию, отставиющую мировые гуманистические ценности и идеалы русского свободного мира. Россия - не темная дикая Европа.
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9k
harlamov 2 часа назад
Наберут в полицию трансгендеров, геев, лесбиянок, веганов по разнарядке, а потом в шестеро не могут одного бухого деда заломать. Они б ещё танком его переехали, чтоб наверняка.
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Че, его в жопу целовать чтоли? Правильно люлей прописали.
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SpoiltNail 2 часа назад
Жесть.
Чё так мало полицаев на целого нарушителя порядка?
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Мурчелло SpoiltNail Час назад
Ты бы один справился.
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