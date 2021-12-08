Круизная компания показала, как огромные океанские лайнеры перевозят по узким рекам

Судно, которое может развивать скорость до 22 узлов, должно было отплыть в свой первый рейс 3 июля, но рейс перенесли, когда у восьми членов экипажа обнаружили коронавирус. Наконец, 31 июля «Одиссея» отплыла из порта Эверглейдс, Флорида, в восьмидневный круиз по южному Карибскому региону с остановкой на Нидерландских Антильских островах и острове Коко-Кей на Багамах.

У Odyssey of the Seas 16 палуб, на восьми из которых располагаются каюты с балконами с видом на море. Всего на корабле могут разместиться 5 498 гостей, которых сопровождают 1550 членов международного экипажа.

Лайнер будет совершать рейсы из Форт-Лодердейла, Флорида, до апреля 2022 года. С мая по октябрь 2022 года «Одиссея» будет находиться в Средиземном море и совершать рейсы в Грецию и Турцию из Рима.