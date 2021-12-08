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Круизная компания показала, как огромные океанские лайнеры перевозят по узким рекам

Круизная компания показала, как огромные океанские лайнеры перевозят по узким рекам (8 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 23:51
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Германия   видео   интересное   корабль   круизный лайнер   море   перевозка кораблей   
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Потрясающее видео, опубликованное компанией Royal Caribbean, демонстрирует, как гигантский круизный лайнер Odyssey of the Seas («Одиссея морей») осторожно выводят в море с верфи в Германии. Огромное судно преодолело 32-километровый путь по невероятно узкой реке и в какой-то момент едва прошло через разводной мост.

Захватывающее перевозка круизного судна класса Royal Caribbean Quantum начинается на верфи Meyer Werft в Папенбурге. Видео демонстрирует, как корабль выходит в Северное море по реке Эмс — 32-километровый путь занял более десяти часов. Для судна размером 41 метр в ширину, 347 метров в длину и весом в 167 тонн река Эмс — невероятно узкая и мелкая. При этом корабль, который везли два буксира мощностью 9000 лошадиных сил, прошел через два моста, автомобильный туннель и дамбу. «Чем быстрее она движется, тем глубже погружается в воду, поэтому важно двигаться медленно», — поясняют авторы видео.

Первым препятствием на пути «Одиссеи» стали ворота Папенбургского шлюза. Пространство было настолько узким, что пришлось использовать специальные приспособления, чтобы аккуратно направить корабль.

Лайнеру также пришлось перейти через мост Винер и мост Лир. На записи видно, что судно едва протиснулось между двумя частями разводного моста — счет шел на сантиметры. Скорость судна составляла всего 2-3 узла, при этом корабль везли задом наперед — согласно авторам видео, это улучшает маневренность.  

 «Перевозку тщательно планируют с учетом погоды и приливов и отливов. Она должна пройти в полнолуние или новолуние — когда река наиболее высокая. Для перевозки требуется ветер без порывов со скоростью 20 узлов или меньше».

В середине пути корабль также пересек Эмстуннель, часть немецкого автобана. Видео запечатлело эффектные кадры бурной автомагистрали на фоне гигантского судна, плывущего на горизонте.

Судно, которое может развивать скорость до 22 узлов, должно было отплыть в свой первый рейс 3 июля, но рейс перенесли, когда у восьми членов экипажа обнаружили коронавирус. Наконец, 31 июля «Одиссея» отплыла из порта Эверглейдс, Флорида, в восьмидневный круиз по южному Карибскому региону с остановкой на Нидерландских Антильских островах и острове Коко-Кей на Багамах.

У Odyssey of the Seas 16 палуб, на восьми из которых располагаются каюты с балконами с видом на море. Всего на корабле могут разместиться 5 498 гостей, которых сопровождают 1550 членов международного экипажа.

Лайнер будет совершать рейсы из Форт-Лодердейла, Флорида, до апреля 2022 года. С мая по октябрь 2022 года «Одиссея» будет находиться в Средиземном море и совершать рейсы в Грецию и Турцию из Рима.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Германия   видео   интересное   корабль   круизный лайнер   море   перевозка кораблей   
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24k
Юрьевич 3 часа назад
А он тоже непотопляемый?
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−30
zz 12 минут назад
Вопрос один-нахрена такие строить? А сейчас их пилят на метал, рано или поздно это должно случиться. на фишках был пост "Кладбище круизных лайнеров" от 05 октября 2020 22:03
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12k
Хью́берт Полчаса назад
Инфографика не помешает.
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3k
ДК Полчаса назад
Я бы сказал что сегодня плавать на таком круизном корабле - это еще какая лотерея, чем-то на знаменитую русскую рулетку похожая! С шансом застрять там на весьма долгий срок из-за карантина.
Впрочем, я и в нормальные времена не испытывал никакого желания быть на таком круизе, в огромной толпе да еще и с заоблачными ценами на спиртное (интернет полон рассказов как люди пытаются на корабль протащить алкоголь). Когда на пляжах порой встречал привезенную толпу с подобного корабля (ну и общаясь с ними), у меня было желание высказать им соболезнование... Хотя я предпочитаю пляжи (и другие подобные места на океане) без такой массы народа.
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3k
Сергей Лаврушкин 57 минут назад
круто!
почему бы не перенести верфь по их производству куда-нибудь по ближе к морю ??
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5k
Divergent?!? Час назад
"Для судна размером 41 метр в ширину, 347 метров в длину и весом в 167 тонн река Эмс невероятно узкая и мелкая" (ц)

...Все-таки небольшая неудачка. Не весом, и не 167 тонн. А "дедвейт" и 167 ТЫСЯЧ тонн. Дедвейт - это общая масса всего груза, топлива, запасов воды, провианта, всех пассажиров и экипажа. А также балластной воды.
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