"Ванночка для яичек": немецкая студентка изобрела новый метод мужской контрацепции

Главное, не сварить!
Выпускница Мюнхенского технического университета Ребекка Вайс создала устройство для негормональной мужской контрацепции - ультразвуковую ванночку для тестикул, которая подавляет активность сперматозоидов.
После того, как девушка узнала, что у нее рак шейки матки, который она связала с частым приёмом противозачаточных, Ребекка решила
отомстить и взяться за мужские яйца придумать альтернативный способ контрацепции.
Изобретение под названием COSO работает довольно просто - ванночка заполняется до нужного уровня водой, которая там нагревается до определенной температуры, а затем туда погружаются на несколько минут тестикулы и обрабатываются ультразвуком.
Противозачаточный эффект (подавление сперматогенеза) наступает после двух недель каждодневного отмачивания яичек в ванночке и длится около двух месяцев. Но это не точно - клинических испытаний пока не было.
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Сейчас Ребекка Вайс ищет инвесторов, готовых вложиться в прототип, чтобы провести необходимые исследования и поставить изобретение на рынок.
И хотя пока неясно, работает ли этот чудо-девайс, как рассказывает Вайс, но за свое изобретение она уже получила престижную немецкую премию в сфере промышленного дизайна - James Dyson Award 2021.
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Лучше бы создала кислотную ванную для своей тупой башки.
Мы ультразвуком бактериальные и растительные клетки в фарш превращали) скрин с форума: