"Ванночка для яичек": немецкая студентка изобрела новый метод мужской контрацепции

Изобретение под названием COSO работает довольно просто - ванночка заполняется до нужного уровня водой, которая там нагревается до определенной температуры, а затем туда погружаются на несколько минут тестикулы и обрабатываются ультразвуком.

Противозачаточный эффект (подавление сперматогенеза) наступает после двух недель каждодневного отмачивания яичек в ванночке и длится около двух месяцев. Но это не точно - клинических испытаний пока не было.