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"Ванночка для яичек": немецкая студентка изобрела новый метод мужской контрацепции

"Ванночка для яичек": немецкая студентка изобрела новый метод мужской контрацепции (5 фото + 1 видео)

Автор:
19 октября 2021 14:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   ванночка для тестикул   видео   дизайнер   изобретение   контрацепция   
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Главное, не сварить!

Выпускница Мюнхенского технического университета Ребекка Вайс создала устройство для негормональной мужской контрацепции - ультразвуковую ванночку для тестикул, которая подавляет активность сперматозоидов.


После того, как девушка узнала, что у нее рак шейки матки, который она связала с частым приёмом противозачаточных, Ребекка решила отомстить и взяться за мужские яйца придумать альтернативный способ контрацепции.

Изобретение под названием COSO работает довольно просто - ванночка заполняется до нужного уровня водой, которая там нагревается до определенной температуры, а затем туда погружаются на несколько минут тестикулы и обрабатываются ультразвуком.


Противозачаточный эффект (подавление сперматогенеза) наступает после двух недель каждодневного отмачивания яичек в ванночке и длится около двух месяцев. Но это не точно - клинических испытаний пока не было.

Сейчас Ребекка Вайс ищет инвесторов, готовых вложиться в прототип, чтобы провести необходимые исследования и поставить изобретение на рынок.

И хотя пока неясно, работает ли этот чудо-девайс, как рассказывает Вайс, но за свое изобретение она уже получила престижную немецкую премию в сфере промышленного дизайна - James Dyson Award 2021.

Источник:

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Метки: Германия   ванночка для тестикул   видео   дизайнер   изобретение   контрацепция   
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540
liveevil 2 часа назад
Т.е. бл*ть, она принимала противозачаточные (и видать не была против того, что её трахари (скорей всего) не использовали гондоны + видать давала налево-направо), потом от переизбытка как-таковых в организме - заполучила рак матки и создала джакузи для мужских яиц? Да она, мать её, чёртов "гений"!
Лучше бы создала кислотную ванную для своей тупой башки.
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7k
Ivan 7 минут назад
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6k
zobr 14 минут назад
Сжечь блудницу!
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15k
ВОВЧЕГ 18 минут назад
Лучше бы она просто в рот брала и ерундой не занималась.
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18
Анастасия Меленьтева ВОВЧЕГ 17 минут назад
Да она по любому брала, только не правильно
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18
Анастасия Меленьтева 21 минуту назад
Не могу сказать что я жутко порядочная, но и не совсем шл ха. Но я никогда не пила противозачаточные, только презерватив. И мужику спокойней, и мне. А она полная дура
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3k
Виктор 22 минуты назад
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18
Анастасия Меленьтева Виктор 19 минут назад
Всегда с ванночкой ходит))
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24k
Dobry vojak Svejk 23 минуты назад
Мозгами своими пусть займётся. Сразу видно - с британскими учёными советовалась
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7k
Летучий Мыш Полчаса назад
Злостная тётка , да здравствуют яйца пашот

Мы ультразвуком бактериальные и растительные клетки в фарш превращали) скрин с форума:
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623
Олег Полчаса назад
а чо не гамма лучами сразу?
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912
好狼 Полчаса назад
А старый добрый презерватив, не?
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1k
閃光 Полчаса назад
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг 37 минут назад
При том, что врачи уже давно говорят о снижении от поколения к поколению средней активности сперматозоидов могу сказать гейропейцам - удачи!
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115
Дмитрий Байков 40 минут назад
сама поласкай свои яйца в ванне, курица убогая
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82
rugret_dwarf 42 минуты назад
Чего все сразу с ума по сходили? Ведь у японцев давно была такая идея - мужик принимал теплую ванну несколько недель подряд - норм контрацепция. Те кто считает что от приема противозачаточных ничего не будет - посмотрите инструкцию (например Ярина). Там даже падение желания есть. Вазектомия (она обратима) - тоже норм.
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2k
Точка 44 минуты назад
И как прям давай все мужики свои яйца в таких ваннах кипятить.... Ага! Мозги у бабы видать давно отсутствуют.
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28k
Slonyash 47 минут назад
Какое то глупое изобретение.
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25k
Мойша 56 минут назад
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4k
Shtoppi 59 минут назад
А от постоянного применения этого девайса мужик не скажут "прощай навсегда" своей репродуктивной функции? Может проще "резинку" надеть или кому в западло?
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819
Игорь Меншиков Час назад
А что в ванночку, сразу в миксер быстро, и радикально
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110
ЛИЦЕМЕ́Р Час назад
Все в детстве перепробовал,по стройкам гонял,с гаражей прыгал,провод оголенный под напряжением в руках держал(до потери сознания)патроны в костер кидал и даже смолу жевал!Но яйца в ванночку под напряжением ,это уже полный писец!
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858
SavageTi Час назад
Пусть себе эту ванночку в шейку матки засунет.
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