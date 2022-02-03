Хенде хох: немецкие правоохранители ворвались в класс, удивив учителя

1 февраля в Гамбурге заметили вооружённого человека неподалёку от школы. На место тут же был вызван спецназ и учебное заведение оцепили.
В последние годы в мире слишком много негативных новостей про ЧП в школах. Поэтому, как только поступило сообщение о том, что был замечен подросток с оружием, гамбургская школа в считанные минуты наполнилась копами.
Один из учеников снял видео спецоперации, во время которой проверялся каждый класс на присутствие террористов.
Спецназ: Руки вверх! У Вас всё в порядке здесь?
Учитель: Да у нас все хорошо!
Спецназ: Здесь нет опасных людей?
Учитель: Нет, мы все время были вместе, никто не входил.
Спецназ: Хорошо, держите двери закрытыми, пожалуйста! Это займет время до 4 или 5 вечера.
В итоге ни террорист, ни оружие не были найдены, но хотя бы ребята понаблюдали за слаженной работой правоохранителей.
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