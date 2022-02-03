Хенде хох: немецкие правоохранители ворвались в класс, удивив учителя





В последние годы в мире слишком много негативных новостей про ЧП в школах. Поэтому, как только поступило сообщение о том, что был замечен подросток с оружием, гамбургская школа в считанные минуты наполнилась копами.





Один из учеников снял видео спецоперации, во время которой проверялся каждый класс на присутствие террористов.





Спецназ: Руки вверх! У Вас всё в порядке здесь?

Учитель: Да у нас все хорошо!

Спецназ: Здесь нет опасных людей?

Учитель: Нет, мы все время были вместе, никто не входил.

Спецназ: Хорошо, держите двери закрытыми, пожалуйста! Это займет время до 4 или 5 вечера.



