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Хенде хох: немецкие правоохранители ворвались в класс, удивив учителя

Хенде хох: немецкие правоохранители ворвались в класс, удивив учителя (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 февраля 2022 08:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Германия   гамбург   дети   полиция   спецназ   спецоперация   школа   
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1 февраля в Гамбурге заметили вооружённого человека неподалёку от школы. На место тут же был вызван спецназ и учебное заведение оцепили.


В последние годы в мире слишком много негативных новостей про ЧП в школах. Поэтому, как только поступило сообщение о том, что был замечен подросток с оружием, гамбургская школа в считанные минуты наполнилась копами.


Один из учеников снял видео спецоперации, во время которой проверялся каждый класс на присутствие террористов.


Спецназ: Руки вверх! У Вас всё в порядке здесь?

Учитель: Да у нас все хорошо!

Спецназ: Здесь нет опасных людей?

Учитель: Нет, мы все время были вместе, никто не входил.

Спецназ: Хорошо, держите двери закрытыми, пожалуйста! Это займет время до 4 или 5 вечера.




В итоге ни террорист, ни оружие не были найдены, но хотя бы ребята понаблюдали за слаженной работой правоохранителей.


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Метки: Германия   гамбург   дети   полиция   спецназ   спецоперация   школа   
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537
raael13 55 минут назад
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8k
Hunson Abadeer 4 минуты назад
мне кажется или училка в чем то замешана - руки сразу подняла))))
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174
В-ий 14 минут назад
может кто-то из мелких на 0 хотел поделить
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7k
Игорь Полчаса назад
Хенде хох! Ты руки то опусти.....(с)
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5k
tamin 2 часа назад
Молодцы! Тут лучше 10 раз на ложный приехать, чем 1 раз потом всей страной скорбить.
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48k
noName 2 часа назад
Ну конечно, наши же толпа варваров.... У нас бы пришли пару ППС-ников и проводили бы обход, без "маскишоу"
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