Что стало с Максом Шмелингом, любимым боксером Гитлера

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Он вошел в историю как один из самых известных немецких боксеров, который выступал в сложные 1930-е годы.
Шмелинг начал выступать еще в 1920-е годы, а в 1930-е стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Когда к власти пришли нацисты, они попытались запретить выступления Макса против иностранных спортсменов, из страха, что боксер вдруг сможет проиграть кому-то из "не арийских" соперников, уронив престиж нации.
Ведь в 1933 году, накануне прихода Адольфа Гитлера к власти, Шмелинг проиграл в бою американскому еврею Максу Бэру.
Ведь в 1933 году, накануне прихода Адольфа Гитлера к власти, Шмелинг проиграл в бою американскому еврею Максу Бэру.
Однако Шмелинг хотел выходить только против мощных и серьезных противников, которых в Германии не было. Все эти расистские доводы для него были пустым звуком, политические игры его не интересовали. И поэтому Макс настоял на бое против известнейшего тогда темнокожего боксера, американца Джо Луиса.
Разрешение на бой дал сам фюрер, после очень долгих препирательств, под личную ответственность Макса.
Разрешение на бой дал сам фюрер, после очень долгих препирательств, под личную ответственность Макса.
За боем 19 июня 1936 года смотрела вся Америка и вся Германия. Шмелинг одержал верх, а ведь Луис считался по-настоящему непобедимым и просто-напросто недооценил своего противника. И самонадеянно толком и не готовился к бою.
Макса Шмелинга встречали в Германии как национального героя. Боксеру простили все его "грехи": отказ вступать в НСДАП, менеджера еврея и женитьбу на чешской актрисе Анни Ондре. Гитлер даже приглашал Шмелинга к себе в резиденцию.
А образ Макса вместе с его женой стали активно использовать в геббельсовской пропаганде.
А образ Макса вместе с его женой стали активно использовать в геббельсовской пропаганде.
Но боксер остался верным себе. Он снова хотел вступать в поединок с лучшими боксерами всего мира и без разницы, какой они все национальности и какой у них цвет кожи.
В числе прочего, он требовал еще одного боя против Джо Луиса, на что Гитлер снова дал свое разрешение. Вот только Луис в этот раз готовился изо всех сил и 22 июня 1938 года отправил в нокаут Макса в первом же раунде.
Да. Теперь ликующая толпа с цветами не встретила народного героя. Всем немцам было велено забыть про Макса Шмелинга, опозорившего великую арийскую расу. Но с другой стороны, хоть в концлагерь не отправили, и на том спасибо.
Накануне Второй Мировой войны Шмелинг приобрел скромное поместье в Померани (сегодня это северная Польша) на деньги от прошлых побед. Здесь он коротал дни, в полном забвении.
А в 1930-е годы Шмелинг тайно вывез из Германии нескольких евреев из своего окружения, о чем стало известно только спустя годы после окончания войны. А сам он нацистскую Германию покинуть так и не решился, боясь за судьбу своих родственников и друзей. В самом начале войны Макса призвали в Вермахт и тут же же отправили на фронт. Будучи воздушным десантником успел принять в высадке немцев на Крит в мае 1941 года, уцелев буквально чудом - жена даже успела получить похоронку.
А в 1930-е годы Шмелинг тайно вывез из Германии нескольких евреев из своего окружения, о чем стало известно только спустя годы после окончания войны. А сам он нацистскую Германию покинуть так и не решился, боясь за судьбу своих родственников и друзей. В самом начале войны Макса призвали в Вермахт и тут же же отправили на фронт. Будучи воздушным десантником успел принять в высадке немцев на Крит в мае 1941 года, уцелев буквально чудом - жена даже успела получить похоронку.
Однако, почти все время войны Макс с женой провел в своем поместье, а в 1945 году они вместе отправились в западную Германию и сдались английским солдатам.
Когда война была окончена Максу пришлось нелегко - нужно было зарабатывать на жизнь, а возвращение в бокс было для него очень сложным. В послевоенной Германии его "отменяли", называя любимцем Гитлера. пришлось начать выступать в казармах, против британских военных боксеров-любителей. Но в конце 1940-х он на короткое время смог вернуться в большой бокс и провел несколько очень успешных поединков. Но чемпионом мира он так и не стал. Распрощавшись со спортивной карьерой Шмелинг стал бизнесменом и успешно продавал в Германии "Кока-колу".
Когда война была окончена Максу пришлось нелегко - нужно было зарабатывать на жизнь, а возвращение в бокс было для него очень сложным. В послевоенной Германии его "отменяли", называя любимцем Гитлера. пришлось начать выступать в казармах, против британских военных боксеров-любителей. Но в конце 1940-х он на короткое время смог вернуться в большой бокс и провел несколько очень успешных поединков. Но чемпионом мира он так и не стал. Распрощавшись со спортивной карьерой Шмелинг стал бизнесменом и успешно продавал в Германии "Кока-колу".
До самого конца жизни Макс Шмелинг помогал всеми забытому и живущему впроголодь Джо Луису. Он даже оплатил в 1982 году похороны своего когда-то соперника.
Макс Шмелинг дожил до почтенных 99 лет и скончался 2 февраля 2005 года, успев познакомиться со знаменитыми боксерами, братьями Кличко.
В 2000-е годы даже принял участие в создании фильма о себе. Роль Макса Шмелинга, с его одобрения, сыграл известный немецкий боксер Генри Маске. Но вот до выхода фильма Макс так и не дожил...
В 2000-е годы даже принял участие в создании фильма о себе. Роль Макса Шмелинга, с его одобрения, сыграл известный немецкий боксер Генри Маске. Но вот до выхода фильма Макс так и не дожил...
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