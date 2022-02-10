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Что стало с Максом Шмелингом, любимым боксером Гитлера

Что стало с Максом Шмелингом, любимым боксером Гитлера (9 фото + 2 видео)

Автор:
10 февраля 2022 15:45
Сообщество : RealFishki
Метки: Германия   бокс   боксер   видео   гитлер   интересное   история   факты   
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Он вошел в историю как один из самых известных немецких боксеров, который выступал в сложные 1930-е годы.

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Метки: Германия   бокс   боксер   видео   гитлер   интересное   история   факты   
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10  комментариев
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5k
Denis Cudreacov 36 минут назад
Интересная история. Если все что написано правда, то хорошие люди, хороши во всем, хороший боксер, хороший человек!
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3k
Kozlodoev 43 минуты назад
Кличко видели чувака, который видел Гитлера... Вот почему они такие... Теперь всё ясно...
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2k
MC 47 минут назад
Если с одной стороны будет стоять американец или британец, а с другой немец - всегда буду на стороне немца.
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Змій Горинич MC 6 минут назад
Тебе надо в 1942 год
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