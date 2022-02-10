Что стало с Максом Шмелингом, любимым боксером Гитлера

Однако, почти все время войны Макс с женой провел в своем поместье, а в 1945 году они вместе отправились в западную Германию и сдались английским солдатам.

Когда война была окончена Максу пришлось нелегко - нужно было зарабатывать на жизнь, а возвращение в бокс было для него очень сложным. В послевоенной Германии его "отменяли", называя любимцем Гитлера. пришлось начать выступать в казармах, против британских военных боксеров-любителей. Но в конце 1940-х он на короткое время смог вернуться в большой бокс и провел несколько очень успешных поединков. Но чемпионом мира он так и не стал. Распрощавшись со спортивной карьерой Шмелинг стал бизнесменом и успешно продавал в Германии "Кока-колу".