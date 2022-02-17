Школьники спасли новорождённых козлят, которых кто-то выкинул в мусорку

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Под Челябинском в посёлке Первомайский дети услышали жалобный писк в мусорном контейнере. Ребята заглянули туда, а там три козлёнка, совсем ещё крохи.
Замёрзшие, замотанные в целлофановом пакете, козлята были в печальном состоянии. Дети звали на помощь взрослых, так как сами их доставать побоялись. На видео мальчик отчаянно кричит, что никто не хочет им помогать. Вытащить малышей всё-таки удалось, и им нашли новых хозяев. Теперь рогатые, которых назвали Галя, Таня и Валя живут в семье фермеров. У фермеров есть и свои козы, но они сейчас ждут пополнения, поэтому доить их нельзя. Найдёнышей кормят детской смесью из бутылочки. Они окрепли и уже уверенно носятся по своему новому дому. Кому понадобилось выкидывать козлят, да ещё и в посёлке, где их без проблем можно было пристроить, неизвестно.
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лягушенка в помойке нашли.
Чисто вымыли, сухо вытерли -
и опять на помойку снесли.
И теперь со своими братишками,
поет песни о-о-он,
на весь городишко наш.