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Школьники спасли новорождённых козлят, которых кто-то выкинул в мусорку

Школьники спасли новорождённых козлят, которых кто-то выкинул в мусорку (2 фото + 1 видео)

Автор:
17 февраля 2022 00:33
Сообщество : Животные
Метки: Первомайск   Челябинская область   доброты пост   козлята   спасли животное   школьники   
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Под Челябинском в посёлке Первомайский дети услышали жалобный писк в мусорном контейнере. Ребята заглянули туда, а там три козлёнка, совсем ещё крохи.
Замёрзшие, замотанные в целлофановом пакете, козлята были в печальном состоянии. Дети звали на помощь взрослых, так как сами их доставать побоялись. На видео мальчик отчаянно кричит, что никто не хочет им помогать. Вытащить малышей всё-таки удалось, и им нашли новых хозяев. Теперь рогатые, которых назвали Галя, Таня и Валя живут в семье фермеров. У фермеров есть и свои козы, но они сейчас ждут пополнения, поэтому доить их нельзя. Найдёнышей кормят детской смесью из бутылочки. Они окрепли и уже уверенно носятся по своему новому дому. Кому понадобилось выкидывать козлят, да ещё и в посёлке, где их без проблем можно было пристроить, неизвестно.

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Метки: Первомайск   Челябинская область   доброты пост   козлята   спасли животное   школьники   
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Bill 2 часа назад
В нашем городе, в нашем городе,
лягушенка в помойке нашли.
Чисто вымыли, сухо вытерли -
и опять на помойку снесли.
И теперь со своими братишками,
поет песни о-о-он,
на весь городишко наш.
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Nika
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