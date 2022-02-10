Подростка из Канска посадили на 5 лет за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft

Мамкин анархист школьник оказался крепким орешком и свою вину не признал.
В Канске выездная коллегия Восточного окружного суда огласила суровый приговор 16-летнему Никите Уварову, который вместе с двумя одноклассниками планировал взорвать здание ФСБ в Minecraft. Троим школьникам предъявили обвинение по необычной статье 205.3 УК («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).
Собственно, вот это здание. По мнению следователей, подростки хотели подорвать его для наглядности в игре, а затем повторить процедуру уже в реальности
Уварова, самого старшего фигуранта дела, суд приговорил к 5 годам колонии (гособвинитель просил 9 лет) и штрафу в 30 тысяч рублей. Двух его "сообщников" суд приговорил к 3-м и 4-м годам колонии условно.
Подростков задержали в ноябре 2020 года (им было по 14 лет), когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова; 27-летнего математика-анархиста посадили на 6 лет за разбитое окно в офисе "Единой России" и за брошенную внутрь здания дымовую шашку (статья, к слову, тоже была необычная - "хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц").
Главным доказательством в деле подростков из Канска были переписки в чате, где они в "шутку" планировали взорвать здание спецслужбы в Minecraft, а также найденные у них самодельные петарды, что было квалифицировано следствием как незаконное изготовление и хранение взрывных устройств.
Помимо прочего, следователи нашли в переписках трёх товарищей инструкции по изготовлению светошумовых гранат и призывы к партизанству.
Изначально Следственный комитет обвинял подростков и в создании террористического сообщества:
"с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства, а также мести за несправедливо и ошибочно, по их мнению, осужденных единомышленников проходили обучение в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности — совершения на территории Канска террористического акта путем совершения взрывов в зданиях, в которых расположены правоохранительные органы".
Однако в ходе расследования СК не нашёл в действиях школьников состава преступления и прекратил это дело. Осталось только обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.
Никита Уваров свою вину не признал и в последнем слове заявил, что не планировал взрывать ФСБ. По словам подростка, после задержания силовики угрожали физической расправой и оказывали давление на него уже в СИЗО. Уваров считает, что это и стало причиной, по которой его товарищи дали признательные показания.
"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством.
Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать", - заявил подросток.
Источник:
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p. s. Печально всё это.
Мда... до такого даже Гитлер не додумался.
Уверен, что за сфабрикованное "громкое дело" с захватом "террор-группы" ряд подонков в погонах получат по ордену.
А у парней скорее всего что-то нашли в реальной жизни, а не только в онлайн.
Заголовок в СМИ "посадили за то что играл в Майнкрафт" вызовет большой резонанс и кипение говен.
Что во власти спятил...