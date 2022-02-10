Подростка из Канска посадили на 5 лет за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft

Никита Уваров свою вину не признал и в последнем слове заявил, что не планировал взрывать ФСБ. По словам подростка, после задержания силовики угрожали физической расправой и оказывали давление на него уже в СИЗО. Уваров считает, что это и стало причиной, по которой его товарищи дали признательные показания.





"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством.

Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать", - заявил подросток.



