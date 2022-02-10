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Подростка из Канска посадили на 5 лет за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft

Подростка из Канска посадили на 5 лет за планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft (7 фото)

Автор:
10 февраля 2022 13:51
Сообщество : Криминал
Метки: Канск   компьютерная игра   суд   терроризм   школьники   
2204
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Мамкин анархист школьник оказался крепким орешком и свою вину не признал.

В Канске выездная коллегия Восточного окружного суда огласила суровый приговор 16-летнему Никите Уварову, который вместе с двумя одноклассниками планировал взорвать здание ФСБ в Minecraft. Троим школьникам предъявили обвинение по необычной статье 205.3 УК («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»).

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Уварова, самого старшего фигуранта дела, суд приговорил к 5 годам колонии (гособвинитель просил 9 лет) и штрафу в 30 тысяч рублей. Двух его "сообщников" суд приговорил к 3-м и 4-м годам колонии условно.


Подростков задержали в ноябре 2020 года (им было по 14 лет), когда они расклеивали листовки в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова; 27-летнего математика-анархиста посадили на 6 лет за разбитое окно в офисе "Единой России" и за брошенную внутрь здания дымовую шашку (статья, к слову, тоже была необычная - "хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц").

Главным доказательством в деле подростков из Канска были переписки в чате, где они в "шутку" планировали взорвать здание спецслужбы в Minecraft, а также найденные у них самодельные петарды, что было квалифицировано следствием как незаконное изготовление и хранение взрывных устройств.

Помимо прочего, следователи нашли в переписках трёх товарищей инструкции по изготовлению светошумовых гранат и призывы к партизанству.

Изначально Следственный комитет обвинял подростков и в создании террористического сообщества:


"с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства, а также мести за несправедливо и ошибочно, по их мнению, осужденных единомышленников проходили обучение в целях осуществления в дальнейшем террористической деятельности — совершения на территории Канска террористического акта путем совершения взрывов в зданиях, в которых расположены правоохранительные органы".


Однако в ходе расследования СК не нашёл в действиях школьников состава преступления и прекратил это дело. Осталось только обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

Никита Уваров свою вину не признал и в последнем слове заявил, что не планировал взрывать ФСБ. По словам подростка, после задержания силовики угрожали физической расправой и оказывали давление на него уже в СИЗО. Уваров считает, что это и стало причиной, по которой его товарищи дали признательные показания.


"Если мне дадут реальный срок, я буду отбывать его с чистой совестью и достоинством.

Я буду спокоен, потому что никогда не учил своих друзей плохому, я не был их лидером, мы были на равных и просто дружили. Я никого не оговорил. Мне не стыдно перед людьми, близкими и чужими, которые знают о нашей истории. Пусть кто-то верит не мне, а правоохранительным органам, мне нечего стыдиться. Я никого не собирался взрывать", - заявил подросток.


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Метки: Канск   компьютерная игра   суд   терроризм   школьники   
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120k
arek14 Час назад
Если за взрыв Лубянки в «Майнкрафт» парню дали 5 лет, сколько дадут Тому Крузу за взрыв Кремля в «Миссия невыполнима»?
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3k
Михалыч Минуту назад
Помните, в контр-страйк - только за КТ!
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579k
XoCTeJI 6 минут назад
Так пздц крепчал!ТО модель из инстаграма,потом гонщик из Need for speed,теперь террорист из майнкрафт)))
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11k
Кыся 7 минут назад
Никто не в курсе, за кого теперь можно в Дюну 2 играть? А то что-то очково стало, там же войска императора приходится в конце уничтожать...
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3k
Феликс Дзержинский 8 минут назад
Так вот чем теперь занимается лубянка, ловят виртуальных "террористов". Такими темпами, скоро дети будут играть, только в единорогов и розовых пони с радугой, а то ишь пострелять, повзрывать в играх собрались.
p. s. Печально всё это.
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804
VSh 10 минут назад
Один пацан пытался взорвать здание в компьютерной игре. Посадили за терроризм. Другой пацан в реальной жизни убивал Российских солдат. Посадили в чиновничье кресло. Здорово живём.
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4k
Убийца Прохиндеев 11 минут назад
Следующий этап - будут сажать за просмотр голливудского фильма, где какой-нибудь цру-шник убивает фсб-ника.
Мда... до такого даже Гитлер не додумался.

Уверен, что за сфабрикованное "громкое дело" с захватом "террор-группы" ряд подонков в погонах получат по ордену.
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30k
Fat Lynx 17 минут назад
Так все же их посадили за Minecraft или за "незаконное изготовление и хранение взрывных устройств" и "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности"?
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892
Акан 19 минут назад
Вот зеки прифигеют когда узнают за что посадили ребят. А вообще с комментариями нужно быть по окуратнее, лет через 10 могут за сегодняшние и расстрелять.
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245
Andrey Акан 6 минут назад
Из посадили, за приготовление к теракту.
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958
Игорь 23 минуты назад
Думал пройти кампанию за Ульфрика. Придется опять за Туллия. А то талморцы уже что-то подозревают.
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13k
net Полчаса назад
Блин, нафиг я в своё время в танчики играл. Ещё лет десять и это будет квалифицироваться как подготовка к террористической деятельности?)
А у парней скорее всего что-то нашли в реальной жизни, а не только в онлайн.
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8k
Тёплый Ламповый Полчаса назад
А мне кажется, ту однобоко информацию подают. Совсем недавно были расстреляны дети в школах, такими же дебилами
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3k
Kozlodoev 40 минут назад
Когда холопы пытаются царю показать своё рвение- это тоже беда...
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13k
Bill 42 минуты назад
Если вы изготавливате самодельные бомбы, то играйте еще и в Майнкрафт.
Заголовок в СМИ "посадили за то что играл в Майнкрафт" вызовет большой резонанс и кипение говен.
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−19
фарш 46 минут назад
товарищи ! буду краток . пуйло- величайшее и неповторимое х-уйло человечества ! ...

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−19
фарш 47 минут назад
режим пуйла первого-театр абсурда и насилия...
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−19
фарш 47 минут назад
Во главе их - дятел,
Что во власти спятил...

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193
Dima Udo 48 минут назад
Это че получается, если я буду играть за террористов в CS например, то меня могут посадить за пособничество терроризму?
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781
Audrius Lape 50 минут назад
1937
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2k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
Опять гавно-пост от этого автора
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4k
мемфрид 55 минут назад
Как же так.... Узбеки столько же получат, забив битами до смерти кассиршу. Или получать больше, но выйдут по удо или какой-то амнистии. Владимир Владимирович, что же вы с людьми делаете??? Детей за игры компьютерные сажаете?????
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