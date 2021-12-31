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"Смыть все грехи": в Челябинской области праздничный заплыв "моржей"

"Смыть все грехи": в Челябинской области праздничный заплыв "моржей" (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 декабря 2021 19:21
Сообщество : Жить в России
Метки: Челябинская область   заплыв моржей   ледяная вода   праздники   праздничные заплывы   прорубь   
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80 человек совершили заплыв в преддверии Нового года. Дети, взрослые, пенсионеры несмотря на -18 °С приехали со всего региона, чтобы искупаться в самой большой на Урале проруби. 
Длина проруби 25 метров, температура воды 2 C°. По словам участников, было совсем не холодно. Факелы, зажигательная музыка, салют украсили мероприятие. Перед началом заплыва участники прошли обязательный разогрев в бане, а потом начали окунаться в прорубь. 
«Смыть все грехи в старом году, омолодиться в холодной воде, оздоровиться и встретить Новый год горячим, здоровым парнем или девушкой». «Просто для здоровья, для кайфа. Я получаю удовольствие от этого, от всего». «Нужно просто попробовать раз. Надо прийти, отпустить вот эти все предрассудки, что ты там утонешь, потонешь, заболеешь. Нужно просто попробовать, проплыть и понять, что это такое». Такие причины называли участники заплыва.
А вы бы согласились окунуться в ледяную воду? Или практикуете такие заплывы?

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Метки: Челябинская область   заплыв моржей   ледяная вода   праздники   праздничные заплывы   прорубь   
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7  комментариев
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61k
Опиум для народа Час назад
То есть убил человека, нырнул, и всё - грех прощен?)))
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Это был трудный год. 44 минуты назад
то есть мне сейчас слезть с любимого дивана и нырять в холодную воду?.. Да ну вас нахрен..
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Nika
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