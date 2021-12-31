"Смыть все грехи": в Челябинской области праздничный заплыв "моржей"

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80 человек совершили заплыв в преддверии Нового года. Дети, взрослые, пенсионеры несмотря на -18 °С приехали со всего региона, чтобы искупаться в самой большой на Урале проруби.
Длина проруби 25 метров, температура воды 2 C°. По словам участников, было совсем не холодно. Факелы, зажигательная музыка, салют украсили мероприятие. Перед началом заплыва участники прошли обязательный разогрев в бане, а потом начали окунаться в прорубь.
«Смыть все грехи в старом году, омолодиться в холодной воде, оздоровиться и встретить Новый год горячим, здоровым парнем или девушкой». «Просто для здоровья, для кайфа. Я получаю удовольствие от этого, от всего». «Нужно просто попробовать раз. Надо прийти, отпустить вот эти все предрассудки, что ты там утонешь, потонешь, заболеешь. Нужно просто попробовать, проплыть и понять, что это такое». Такие причины называли участники заплыва.
«Смыть все грехи в старом году, омолодиться в холодной воде, оздоровиться и встретить Новый год горячим, здоровым парнем или девушкой». «Просто для здоровья, для кайфа. Я получаю удовольствие от этого, от всего». «Нужно просто попробовать раз. Надо прийти, отпустить вот эти все предрассудки, что ты там утонешь, потонешь, заболеешь. Нужно просто попробовать, проплыть и понять, что это такое». Такие причины называли участники заплыва.
А вы бы согласились окунуться в ледяную воду? Или практикуете такие заплывы?
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