"Смыть все грехи": в Челябинской области праздничный заплыв "моржей"

Длина проруби 25 метров, температура воды 2 C°. По словам участников, было совсем не холодно. Факелы, зажигательная музыка, салют украсили мероприятие. Перед началом заплыва участники прошли обязательный разогрев в бане, а потом начали окунаться в прорубь.

«Смыть все грехи в старом году, омолодиться в холодной воде, оздоровиться и встретить Новый год горячим, здоровым парнем или девушкой». «Просто для здоровья, для кайфа. Я получаю удовольствие от этого, от всего». «Нужно просто попробовать раз. Надо прийти, отпустить вот эти все предрассудки, что ты там утонешь, потонешь, заболеешь. Нужно просто попробовать, проплыть и понять, что это такое». Такие причины называли участники заплыва.