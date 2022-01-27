В Нижнем Новгороде задержали подростков, готовивших вооруженное нападение на школу

Правоохранители предотвратили нападение на школу, которое планировали совершить трое старшеклассников.
Об этом сообщает сообщает Telegram-канал 112.По информации источника, 17-летний и двое 16-летних подростков планировали совершить массовое убийство в одной из школ города. Мотивом будущего преступления стала ненависть к людям. В сообщениях, которыми они обменивались в закрытом Telegram-канале, несовершеннолетние писали, что придумали «черный список», куда внесли тех, кто им «не угодил».
В квартирах подозреваемых, в результате обысков, силовики изъяли личные дневники с подробными планами нападения, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы расположения камер наблюдения в здании школы. В доме одного из фигурантов нашли также компоненты для сборки СВУ.
Агитировал российских школьников совершить массовое убийство в школе, небезызвестный нашим правоохранительным органам 16-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк, проживающий в Кривом Роге.
Вместе с родителями он создал свой телеграм-канал, в котором публиковались призывы к совершению насилия в учебных заведениях России и тактика действий при совершении массовых убийств. Ранее Овсюк почти убедил школьников из Казани организовать колумбайн, но в ноябре 2021 года сотрудники ФСБ этот теракт предотвратили.
Теперь же под влияние украинского зумера попали 17-летний Артём, 16-летний Андрей и 16-летний Егор из Нижнего Новгорода.
В настоящее время школьников отправили на психиатрическое обследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Не, я понимаю - что в мои 47 лет людей любить не за что.
Но не могу понять - откуда в таком вьюном возрасте, в 16 лет может взяться ненависть вплоть до планирования подобных акций...
И сваливать это только на отсутствие родительского воспитания как-то глупо. Больше должно работать с подростками государство, если хочет чтоб что-то путное из них выросло.
А для хохла этого и родителей его - просто киллера нанять где-нибудь в Европе, хорошего киллера - дорого, ибо жизни безвинных детей цены просто не имеют!