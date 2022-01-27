В Нижнем Новгороде задержали подростков, готовивших вооруженное нападение на школу

Вместе с родителями он создал свой телеграм-канал, в котором публиковались призывы к совершению насилия в учебных заведениях России и тактика действий при совершении массовых убийств. Ранее Овсюк почти убедил школьников из Казани организовать колумбайн, но в ноябре 2021 года сотрудники ФСБ этот теракт предотвратили.

Теперь же под влияние украинского зумера попали 17-летний Артём, 16-летний Андрей и 16-летний Егор из Нижнего Новгорода.

В настоящее время школьников отправили на психиатрическое обследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.