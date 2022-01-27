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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 77 постов • 8 подписчиков подписаться
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В Нижнем Новгороде задержали подростков, готовивших вооруженное нападение на школу

В Нижнем Новгороде задержали подростков, готовивших вооруженное нападение на школу (4 фото)

Автор:
27 января 2022 15:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Нижний Новгрод   Овсюк   Украина   колумбайн   теракт   школьники   
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Правоохранители предотвратили нападение на школу, которое планировали совершить трое старшеклассников.

Об этом сообщает сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, 17-летний и двое 16-летних подростков планировали совершить массовое убийство в одной из школ города. Мотивом будущего преступления стала ненависть к людям. В сообщениях, которыми они обменивались в закрытом Telegram-канале, несовершеннолетние писали, что придумали «черный список», куда внесли тех, кто им «не угодил».


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В квартирах подозреваемых, в результате обысков, силовики изъяли личные дневники с подробными планами нападения, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, схемы расположения камер наблюдения в здании школы. В доме одного из фигурантов нашли также компоненты для сборки СВУ.


Агитировал российских школьников совершить массовое убийство в школе, небезызвестный нашим правоохранительным органам 16-летний гражданин Украины Ярослав Овсюк, проживающий в Кривом Роге.


Вместе с родителями он создал свой телеграм-канал, в котором публиковались призывы к совершению насилия в учебных заведениях России и тактика действий при совершении массовых убийств. Ранее Овсюк почти убедил школьников из Казани организовать колумбайн, но в ноябре 2021 года сотрудники ФСБ этот теракт предотвратили.

Теперь же под влияние украинского зумера попали 17-летний Артём, 16-летний Андрей и 16-летний Егор из Нижнего Новгорода.

В настоящее время школьников отправили на психиатрическое обследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник:

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Метки: Нижний Новгрод   Овсюк   Украина   колумбайн   теракт   школьники   
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5k
tamin Час назад
Тварь. Этого хохла убить дистанционно
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3k
Андрей 2 минуты назад
Петров с Башировым не хотят знаменитые криворожские штили посмотреть?
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955
SHAGREEN 8 минут назад
Создайте кто-нить канал для жителей Украины , обучающий завалить этого хохла.
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6k
Pravednik84 9 минут назад
Никого из "героев" этого поста не оправдываю, но "чёрный список" надо прошерстить.
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102
rehbinder 22 минуты назад
Очередная хохломразота
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1k
Игорь Меншиков 23 минуты назад
Лядь поколение тиктокеров, последняя кукуха улетела, когда они начали этого долбо..ба смотреть
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3k
foggen2 Полчаса назад
Мамкины террористы.....Что печально-такие юные недоумки вполне могли покалечить и даже убить массу непричастных к их убогому мировоззрению людей.
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688
Hallo FreeSpace 40 минут назад
вот упырь ....
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19k
Serg2001 46 минут назад
"...попали под влияние украинского зумера". Зуммер это ж вроде как такое звуковое сигнальное устройство... нет?
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29k
Игорь 53 минуты назад
17-летний и двое 16-летних подростков планировали массовое убийство. Мотивом будущего преступления стала ненависть к людям.
============
Не, я понимаю - что в мои 47 лет людей любить не за что.
Но не могу понять - откуда в таком вьюном возрасте, в 16 лет может взяться ненависть вплоть до планирования подобных акций...
И сваливать это только на отсутствие родительского воспитания как-то глупо. Больше должно работать с подростками государство, если хочет чтоб что-то путное из них выросло.
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1k
Руслан 55 минут назад
Очень жаль, что из-за несовершеннолетия малолетних дебилов, их не укатают по полной. Да, мне кажется, что в данном случае, даже намерение на совершение подобного массового убийства, должно караться максимально строго! Вплоть до пожизненного. С максимальной оглаской. И, периодически, давать сюжеты о "жизни" таких сидельцев в зонах. Чтобы "романтики" малолетние видели, что их ждёт, если они подобное удумают.
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11k
Karelian 59 минут назад
Так, я не понял, у нас что, на Украине не осталось ни одного ликвидатора? Не пора ли отправить в Кривой Рог???
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4k
Том Сойер Час назад
Петушки сопливые, в камеру их к зекам прожжёным, чтобы они пресанули их как следует - чтоб они прямо там обоссались от страха, а потом в петушатник на месяц-другой - всё на видео снять и в сеть вложить - добавив, что так будет с каждым "мамкиным террористом".....

А для хохла этого и родителей его - просто киллера нанять где-нибудь в Европе, хорошего киллера - дорого, ибо жизни безвинных детей цены просто не имеют!
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13k
Великий Кормчий Час назад
Судя по почерку, они на терапевтов учились...
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955
SHAGREEN Час назад
Подростки... Ненавижу, бл. ть, подростков.
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6
Cat SHAGREEN 45 минут назад
это только цветочки, плоды ещё подрастут, те чья цена полмиллиона
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