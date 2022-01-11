Школота, ждите пельмени!

2023
4
Андрей Воробьев потребовал разобраться с меню Подмосковных школ.
А вот министр образования Илья Бронштейн пояснил, что отсутствие пельменей для школьников обусловлено требованием СанПиНа. Воробьев таким непотребством был возмущен: "Если дети хотят - дайте".
Также он напомнил, что "во все времена, в наши студенческие и школьные годы, одно из самых вкусных блюд, действительно, были пельмени. Тогда не было еще бургеров и картофеля фри. Если дети хотят пельмени, дайте пельмени".
И он не видит совершенно никакой проблемы, ведь обеспечением пельменями может заняться компания, чьи продукты не вызывают нареканий. Губернатор даже обратился с этой острой проблемой к главе регионального Роспотребнадзора.
"Я прошу вас, Ольга Михайловна, пойти навстречу, и чтобы у всех детей, которые хотят (а хотят все, я уверен), были пельмени. Вы за этим проследите, пожалуйста, если нужно добавить какие-то средства дополнительные, я не знаю… Пельмени должны быть, обязательно".
"Я прошу вас, Ольга Михайловна, пойти навстречу, и чтобы у всех детей, которые хотят (а хотят все, я уверен), были пельмени. Вы за этим проследите, пожалуйста, если нужно добавить какие-то средства дополнительные, я не знаю… Пельмени должны быть, обязательно".
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а если серьезно, там прям явно маячит откат какого нить пемешколепа
В общепите пельмени варятся порционно, в школе же придется варить (закладывать в кипящую воду, а потом вылавливать) на несколько сот человек сразу.
Как сей светоч мысли себе это представляет???
Вспоминается рассказ одного из полярников, как они одномоментно варили пельмени всего на 20 человек. Спойлер: получилось не очень
Может иметь место и такая опробованная схема
Покупайте нормальные продукты, их более чем предостаточно.
Кило хороших пельменей стОит 400-600 рублей.
Можете раскатывать.
А так то - прямо с нового года продвигать свою маленькую пельменнодельную фабрику, для избранника народа - самое время!