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Школота, ждите пельмени!

Школота, ждите пельмени! (4 фото)

Автор:
11 января 2022 15:15
Сообщество : RealFishki
Метки: дети   еда   пельмени   питание   смешное   чиновники   школа   школьники   
2023
4
Андрей Воробьев потребовал разобраться с меню Подмосковных школ.

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Метки: дети   еда   пельмени   питание   смешное   чиновники   школа   школьники   
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1k
Glassy 2 часа назад
Ничего плохого в пельменях нет. И правда вкусно, а если со сметанкой - мммм... Но стоило бы проверить может не так далеко от этой новости стоит пельмешный заводик, аффилированный ну скажем с бабушкой подруги сестры троюродной тети его жены.
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6k
Игорь Мочалов 10 минут назад
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1k
mikhanych 14 минут назад
дочка ходит в школу, у них весь класс просит исключительно рябчиков с ананасами, камчатского краба, пармскую ветчину с дижонской дыней, фуа-гра на свежем багете и это только начало списка, я уже не говорю про дефинуа в сухарях и лангет по швейцарски, крокодил в брусничном соусе тоже пойдет. куда писать, чтобы губернатор распорядился, дети же просят.
а если серьезно, там прям явно маячит откат какого нить пемешколепа
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19k
Will2006 19 минут назад
Ой, дурак...
В общепите пельмени варятся порционно, в школе же придется варить (закладывать в кипящую воду, а потом вылавливать) на несколько сот человек сразу.
Как сей светоч мысли себе это представляет???
Вспоминается рассказ одного из полярников, как они одномоментно варили пельмени всего на 20 человек. Спойлер: получилось не очень
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4k
Петрович Полчаса назад
И да, пельменей в советской школе я не видел, хотя сменил их 5 штук.
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4k
Петрович Полчаса назад
Пельмени запрещены в школах Роспотребнадзором из за высокой вероятности распространения инфекций, в связи с высокими требованиями и изготовлению и транспортировке ингредиентов. Но, чиновники, конечно сами своих законов не читают - барин сказал, ща возьмут под козырёк
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21k
Mike Miller Полчаса назад
Клиника.
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1k
Dorell 48 минут назад
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1k
Dorell 59 минут назад
Главное чтоб не такие пельмени
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2k
Rhino Час назад
Заводик это ещё цивильно.
Может иметь место и такая опробованная схема


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263
KS Rhino Полчаса назад
А ведь правду говорят что после такого даже заяву не пойдешь подавать, удивятся, поржут еще и пристыдят. И этим активно пользуются.
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2k
Иван Час назад
А если дети захотят биг мак и колу? Давать? Или заменить на курочку из кфс?
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78
Сигизмунд Лазаревич Иван Час назад
Что значит если? Дети уже давно себе это дерьмо заказывают и курьеры привозят
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78
Сигизмунд Лазаревич Иван Полчаса назад
Так и я про школу. Отобрал у своего ребёнка карту, ибо они по очереди в классе, на обед себе заказывали то пиццу то бургеры то ролы.
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8k
Garpia121 Час назад
В прошлом веке если пельмешки в красно белой пачке подтаивали, мы раскатывали их в лепешку и жарили, весьма зачетно получалось. Недавно попробовала так сделать с современными пельменями. Та паста, вместо фарша, которая выдавилась из них, даже раскатать в лепешку не позволила. Не думаю что таким можно кормить детей.
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26k
Батончик с маком 2 часа назад
Просто он работает на пельменный фабрике и у него этих пельменей просто завались. Вот он их и втюхивает кому попало
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Ну уж незнаю, где и как это тело училось, но в школьных столовках при СССР пельменей не было...
А так то - прямо с нового года продвигать свою маленькую пельменнодельную фабрику, для избранника народа - самое время!
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1k
Денис Федоров 2 часа назад
Ничего против пельменей не имею.Главное чтоб вкусные были и состав норм.
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18k
Serg2001 2 часа назад
Во времена, когда не было еще бургеров и картофеля фри, в пельменях было натуральное мясо. Сейчас такие ни один бюджет не выдержит. Даже мой
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9k
Vacony 2 часа назад
у него просто есть заводик с пельменями... все просто ...
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52k
doker 2 часа назад
Обычно, "личная и нежная история" в наши времена - это маленький пельменный заводик.
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3
Николай Скобеев 2 часа назад
Новый пельмень может быть интересным, но недолго.
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5k
Артем Кощеев 2 часа назад
У Андрея Юрьевича имеется собственный пельменный заводик
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3k
Ivan 2 часа назад
Он купил пельменный завод? Молодец какой!
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