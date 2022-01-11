Школота, ждите пельмени!

И он не видит совершенно никакой проблемы, ведь обеспечением пельменями может заняться компания, чьи продукты не вызывают нареканий. Губернатор даже обратился с этой острой проблемой к главе регионального Роспотребнадзора.

"Я прошу вас, Ольга Михайловна, пойти навстречу, и чтобы у всех детей, которые хотят (а хотят все, я уверен), были пельмени. Вы за этим проследите, пожалуйста, если нужно добавить какие-то средства дополнительные, я не знаю… Пельмени должны быть, обязательно".