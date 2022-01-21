В Челябинской области подросток бросил самодельную бомбу под окна директора

После первого урока парень поджёг одну из них и бросил в окно с третьего этажа: устройство рвануло уже на улице, упав под окна директора.

Здание школы оцепили и хотя обошлось без эвакуации, на место происшествия выехали все мыслимые службы - сотрудники ОМОНа, взрывотехники, полиция.

— В школе просмотрели видеокамеры, опросили учащихся и установили, что 14-летний ученик восьмого класса принес с собой несколько пиротехнических изделий, одно из которых использовал на территории школы. Сделал их самостоятельно дома, смешивая марганец с алюминиевой пудрой, — сообщает портал 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах..

Как выяснилось, мальчик увлекался сбором взрывчатых устройств больше года и даже говорил, что хочет работать в этой сфере. Мама, воспитательница детского сада, начинания сына поддерживала, думая, что в семье растет изобретатель.