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В Челябинской области подросток бросил самодельную бомбу под окна директора

В Челябинской области подросток бросил самодельную бомбу под окна директора (2 фото)

Автор:
21 января 2022 23:15
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Полетаево   Челябинская область   взрыв   сву   школа   
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Пока российские школы раз за разом эвакуируют после атак виртуальных террористов, реальные школьники тоже не сидят без дела. Скучную жизнь посёлка Полетаево в Сосновском районе Челябинской области, нарушил сегодня 14-летний Даниил Б.. 8-классник принёс на занятия шесть взрывчаток, которые собрал сам из подручных материалов.

После первого урока парень поджёг одну из них и бросил в окно с третьего этажа: устройство рвануло уже на улице, упав под окна директора.

Здание школы оцепили и хотя обошлось без эвакуации, на место происшествия выехали все мыслимые службы - сотрудники ОМОНа, взрывотехники, полиция.

— В школе просмотрели видеокамеры, опросили учащихся и установили, что 14-летний ученик восьмого класса принес с собой несколько пиротехнических изделий, одно из которых использовал на территории школы. Сделал их самостоятельно дома, смешивая марганец с алюминиевой пудрой, — сообщает портал 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах..

Как выяснилось, мальчик увлекался сбором взрывчатых устройств больше года и даже говорил, что хочет работать в этой сфере. Мама, воспитательница детского сада, начинания сына поддерживала, думая, что в семье растет изобретатель.

И конечно же, соседи и друзья, да и учителя считали Даниила мальчиком тихим, спокойным и бесконфликтным.

Тихий мальчик из благополучной семьи рассказал полицейским, что дома у него хранятся сера и селитра — для создания взрывчатки. Бомбы собирал по рецептам из интернета, в том числе и те, что сегодня принёс в здание школы. Все самодельные взрывчатые устройства парень сдееелал из подручных материалов, продающихся в обычном хозяйственном магазине.

Пока правоохранительные органы устанавливают детали происшествия, Министерство образования просит не делать поспешных выводов.

Вдруг и правда, Кулибин растет?

Источник:

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Метки: Полетаево   Челябинская область   взрыв   сву   школа   
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3k
Директор свежего воздуха Час назад
Закономерность из детства; если кто-то со двора съездил на кладбище самолётов и притащил дюраль, то грохотало потом неделю по всей округе, а в школе взорвать, так это было святым делом.
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33k
Mamin Sibiriak Минуту назад
<<< шесть взрывчаток... бомба... сдееелал из подручных материалов >>>

Какой олень это писал?

Ну бахнул пацан в школе самодельную петарду - да на Новый год по всей стране херачит такая пиротехника, что менты ссутся и прячутся! Мы в детстве за взрывпакет считали хрень в пол-кило, а такие, как на картинке - дошколята делали.
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2k
Moon24 12 минут назад
Судить как взрослого за терроризм дать максимальный срок без скидок на возраст
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13k
Bill 15 минут назад
У нас в школе один старшекласник варил что-то на кухне из папкиного патрона. Говорили потом что две дробины оказались смертельными: одна пробила сердце, другая - голову.
Зачем-то устроили пышные похороны "лучшему ученику по химии". Нас согнали в школьный двор. Помню только как гроб передавали на руках по кругу.
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12k
Kucher 17 минут назад
Известный тем, что, перед властью не дрожа,
Зверю-директору он партой угрожал,
И парту бросил он с шестого этажа,
Но, к сожалению для школы, не попал.
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52k
SAndre 18 минут назад
Фи, у нас что-то сварганить из подручных материалов в 70-80-ых было за разминку
дымов ухи лепили из чего угодно. Шарики, расчески, куски пластика от чего-то.
А уж алюминиевую пудру из краски-серебрянки мешали с марганцовкой или марганцовку с сахаром. Баллончики от сифонов набивали бертолеткой от спичек или порохом. В гильзы совали их же и загибали концы, а потом под трамвай. Два болта с гайкой и между ними та же бертолетка. А уж с карбидом-то... И т.д. и т.п.
Директор с военруком обходились с "террористами" ласковыми поджопниками

Просто это сейчас из-за веяний времени такие проделки стали вызывать напряг. И правильно: то, что проходило за хулиганство тогда, теперь легко засчитают за теракт
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−144
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Жаль что руки этому олигофрену не оторвало..
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756
sos1960sos Полчаса назад
У нас в стране и сейчас есть улицы, названные в честь памяти о бомбистах - террористах, оу-ес. Желябова, Перовской, Халтурина, Кибальчича и других, кто плеванто на законо...
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2k
Дмитр Стар Полчаса назад
скорее не бомба а петарда. и вообще-кто в детстве не мечтал школу взорвать?
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4k
Дмитрий 53 минуты назад
"Сделал их самостоятельно дома, смешивая марганец с алюминиевой пудрой"

Я даже не знаю кто в этой ситуации "придурок". Подросток, который принёс "бомбочки" в школу, или СМИ, которые опубликовали, фактически рецепт этих бомбочек.
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106
Nаnе First NameLаst Час назад
Придурок. У него что, посадки или пустыря рядом нет?

Если решил в школе взрывать, так это не так делается.

В старших классах у нас была училка истории. Премерзопакостнейшая личность. Её даже сами учителя не переваривали. В один момент у нас терпение кончилось. Ну как кончилось. Подсобралась партия мерганцовки, магния, пороха-семидырки, серебрянки и прочей селитры.

Все мини-бомбочки были предварительно испытаны в посадке. Настало время возмездия. Кто будет взрывать? Ессно, выбрали трёх отличников с первых парт. Весь класс был по курсам и делал всё, чтобы никто не мешал.

На уроке историчка начала перекличку. В этот момент класс начал громко кашлять, кто-то уронил швабру, кто-то ведро ногой толкнул, а кто-то в кол-ве трёх рыл подпалил и бросил три бомбочки под стол историчке. БУМКНУЛО нормально! Она оцепенела на пару сек. Мы уже думали, что перестарались и реально ссыканули.

Но историчка от шока очухалась, попыталась наорать на нас, но только глотала воздух, как рыба, и унеслась к директриссе.

Директрисса мигом пропалила кто это сделал, пригласила на беседу. Мы стоим, глаза в пол, а она говорит - вы, паразиты мелкие! Чтобы в следующий раз такого больше не было! Или взрывайте свои штуки так, чтобы она ко мне не прибежала жаловаться! Идите на урок!

Так что так
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106
Nаnе First NameLаst Дмитрий Полчаса назад
80-й.
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106
Nаnе First NameLаst Дмитрий 12 минут назад
Не, в современных такого нет. Сейчас обособленность, а учителя бесправные. Рассказываю молодёжи - у них непонимание в глазах. Как можно бояться замечание в бумажном(!) дневнике. Что такое подтирать замечания/оценки в дневнике, зачем нумеровать и прошивать дневник и зачем особо прошаренные имели два дневника?


Но к слову сказать, не все подряд повёрнуты на втыкание в смартфоны. Зависит от воспитания.
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13k
Алекс Час назад
Я один прочитал - сегодня 14-летний Дебил Б.. ?
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3k
Voland Час назад
Дебил. Сча можно просто и легально купить такие петарды, что любой акуеет;) И можно обойтись тупо административкой;)
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390
Павел Voland 37 минут назад
Ещё один Данил
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390
Павел Voland 24 минуты назад
Данил - герой поста и Даня Крастер, который демонстрирует пиротехнические опыты
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