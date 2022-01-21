В Челябинской области подросток бросил самодельную бомбу под окна директора

Пока российские школы раз за разом эвакуируют после атак виртуальных террористов, реальные школьники тоже не сидят без дела. Скучную жизнь посёлка Полетаево в Сосновском районе Челябинской области, нарушил сегодня 14-летний Даниил Б.. 8-классник принёс на занятия шесть взрывчаток, которые собрал сам из подручных материалов.
После первого урока парень поджёг одну из них и бросил в окно с третьего этажа: устройство рвануло уже на улице, упав под окна директора.
Здание школы оцепили и хотя обошлось без эвакуации, на место происшествия выехали все мыслимые службы - сотрудники ОМОНа, взрывотехники, полиция.
— В школе просмотрели видеокамеры, опросили учащихся и установили, что 14-летний ученик восьмого класса принес с собой несколько пиротехнических изделий, одно из которых использовал на территории школы. Сделал их самостоятельно дома, смешивая марганец с алюминиевой пудрой, — сообщает портал 74.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах..
Как выяснилось, мальчик увлекался сбором взрывчатых устройств больше года и даже говорил, что хочет работать в этой сфере. Мама, воспитательница детского сада, начинания сына поддерживала, думая, что в семье растет изобретатель.
И конечно же, соседи и друзья, да и учителя считали Даниила мальчиком тихим, спокойным и бесконфликтным.
Тихий мальчик из благополучной семьи рассказал полицейским, что дома у него хранятся сера и селитра — для создания взрывчатки. Бомбы собирал по рецептам из интернета, в том числе и те, что сегодня принёс в здание школы. Все самодельные взрывчатые устройства парень сдееелал из подручных материалов, продающихся в обычном хозяйственном магазине.
Пока правоохранительные органы устанавливают детали происшествия, Министерство образования просит не делать поспешных выводов.
Вдруг и правда, Кулибин растет?
Источник:
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Какой олень это писал?
Ну бахнул пацан в школе самодельную петарду - да на Новый год по всей стране херачит такая пиротехника, что менты ссутся и прячутся! Мы в детстве за взрывпакет считали хрень в пол-кило, а такие, как на картинке - дошколята делали.
Зачем-то устроили пышные похороны "лучшему ученику по химии". Нас согнали в школьный двор. Помню только как гроб передавали на руках по кругу.
Зверю-директору он партой угрожал,
И парту бросил он с шестого этажа,
Но, к сожалению для школы, не попал.
дымов ухи лепили из чего угодно. Шарики, расчески, куски пластика от чего-то.
А уж алюминиевую пудру из краски-серебрянки мешали с марганцовкой или марганцовку с сахаром. Баллончики от сифонов набивали бертолеткой от спичек или порохом. В гильзы совали их же и загибали концы, а потом под трамвай. Два болта с гайкой и между ними та же бертолетка. А уж с карбидом-то... И т.д. и т.п.
Директор с военруком обходились с "террористами" ласковыми поджопниками
Просто это сейчас из-за веяний времени такие проделки стали вызывать напряг. И правильно: то, что проходило за хулиганство тогда, теперь легко засчитают за теракт
Я даже не знаю кто в этой ситуации "придурок". Подросток, который принёс "бомбочки" в школу, или СМИ, которые опубликовали, фактически рецепт этих бомбочек.
Если решил в школе взрывать, так это не так делается.
В старших классах у нас была училка истории. Премерзопакостнейшая личность. Её даже сами учителя не переваривали. В один момент у нас терпение кончилось. Ну как кончилось. Подсобралась партия мерганцовки, магния, пороха-семидырки, серебрянки и прочей селитры.
Все мини-бомбочки были предварительно испытаны в посадке. Настало время возмездия. Кто будет взрывать? Ессно, выбрали трёх отличников с первых парт. Весь класс был по курсам и делал всё, чтобы никто не мешал.
На уроке историчка начала перекличку. В этот момент класс начал громко кашлять, кто-то уронил швабру, кто-то ведро ногой толкнул, а кто-то в кол-ве трёх рыл подпалил и бросил три бомбочки под стол историчке. БУМКНУЛО нормально! Она оцепенела на пару сек. Мы уже думали, что перестарались и реально ссыканули.
Но историчка от шока очухалась, попыталась наорать на нас, но только глотала воздух, как рыба, и унеслась к директриссе.
Директрисса мигом пропалила кто это сделал, пригласила на беседу. Мы стоим, глаза в пол, а она говорит - вы, паразиты мелкие! Чтобы в следующий раз такого больше не было! Или взрывайте свои штуки так, чтобы она ко мне не прибежала жаловаться! Идите на урок!
Так что так
Но к слову сказать, не все подряд повёрнуты на втыкание в смартфоны. Зависит от воспитания.