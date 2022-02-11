Школьник-кавказец поссорился с одноклассником и ударил его ножом в грудь

Драка двух шестиклассников закончилась поножовщиной и больницей.
Школа №19 в Мытищах. В 6 классе этого учебного заведения учатся двое горячих школьцов: один из Киргизии, второй - из Чечни. Они поссорились и на следующий день кавказец пришел в школу с ножом.
На перемене он снова сцепился с парнем из Киргизии: «как и положено» у шестиклассников, они стали друг друга материть, а потом подрались. Во время возни, кавказец вытащил нож и ударил парня в грудь.
Вызвали скорую, полицию - в общем, все забегали. Один школьник в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает, второй - в полиции, объясняет, как это он додумался прийти в школу с ножом и резать одноклассников. На видео девочка путанно рассказывает полицейским, как все произошло. Девчонка нервничает, и потом ее несколько раз переспрашивали, у кого же все-таки был нож - подтвердила, что у кавказца.
Чеченского парня из школы уже исключили, как будет продолжаться история с полицией - пока не ясно. Скорее всего, извинениями тут не обойдется.
Ну а директор школы уже побожилась, что усилит охрану.
Источник:
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- Кацо, сколько будэт дыважды дыва?
Кацо смотрит на Гоги.
Гоги говорит:
- Навэрно пять.
Кацо говорит:
- Пять.
Учитель говорит
- Нэввэрно! Садысь. Дыва. Гоги, сколько будэт дыважды дыва?
Гоги не отвечает.
- Эй, Кацо, гдэ Гоги?
- Зарэзаль накуи!
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горные обезьяны до сих пор берут в руки только ножи и эволюция у них так и не запустилась