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Школьник-кавказец поссорился с одноклассником и ударил его ножом в грудь

Школьник-кавказец поссорился с одноклассником и ударил его ножом в грудь (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 февраля 2022 13:45
Сообщество : Криминал
Метки: драка   кавказец   мигрант   нож   однокласник   школа   
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Драка двух шестиклассников закончилась поножовщиной и больницей.

Школа №19 в Мытищах. В 6 классе этого учебного заведения учатся двое горячих школьцов: один из Киргизии, второй - из Чечни. Они поссорились и на следующий день кавказец пришел в школу с ножом.

На перемене он снова сцепился с парнем из Киргизии: «как и положено» у шестиклассников, они стали друг друга материть, а потом подрались. Во время возни, кавказец вытащил нож и ударил парня в грудь.

Вызвали скорую, полицию - в общем, все забегали. Один школьник в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает, второй - в полиции, объясняет, как это он додумался прийти в школу с ножом и резать одноклассников. На видео девочка путанно рассказывает полицейским, как все произошло. Девчонка нервничает, и потом ее несколько раз переспрашивали, у кого же все-таки был нож - подтвердила, что у кавказца.

Чеченского парня из школы уже исключили, как будет продолжаться история с полицией - пока не ясно. Скорее всего, извинениями тут не обойдется.

Ну а директор школы уже побожилась, что усилит охрану.

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Метки: драка   кавказец   мигрант   нож   однокласник   школа   
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18  комментариев
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947
SilentBob 12 минут назад
директора зовут Динара, девочка, у которой брали интервью говорит с акцентом, подрались киргиз с чеченцем. и это обычная школа в Мытищах...
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16
Harry Минуту назад
охранник не имеет право обыскивать детей, там каждый второй звенит на входе(ключи или мелочь в кармане)а безопасность в школе оставляет желать лучшего по одной простой причине- отсутствие элементарного воспитания в семье этих "детишек". А попробуй кто то из сотрудников школы поучить такого ребенка, придёт уже папа с ножом или пистолетом в школу, чтоб отомстить обидчикам его чада или шизоидная мамаша начнет обивать пороги прокуратуры и управления образованием с с жалобами и чаще клеветой на школу и самое плохое что там ей поверят больше чем сотрудникам школы, лишь бы нагоняй от минобра не получить и не вылететь с работы. А по большому счету как обычно всем на всех н/а/c/p/a/T/b/, пошумят и успокоятся, лишь бы бюджету не стоило это лишних затрат и все продолжали "отсиживать" на своих местах.
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2k
Anatoly Tananykhin 4 минуты назад
Ничего страшного не вижу, пока друг друга режут.
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1k
Максим Максимов 5 минут назад
Рафык неуиноуат! Мамой кылянус!!!
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2k
Диагноз 7 минут назад
Иосиф Виссарионович знал как решать такие вопросы...
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453
Faithless Диагноз 3 минуты назад
Он так то грузин был. Да и с расизмом не дружил. Так что непонятно при чем он тут.
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784
Трям 9 минут назад
Люди не пострадали и ладно.
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1k
Vovan Petroff 14 минут назад
Учитель спрашивает:
- Кацо, сколько будэт дыважды дыва?
Кацо смотрит на Гоги.
Гоги говорит:
- Навэрно пять.
Кацо говорит:
- Пять.
Учитель говорит
- Нэввэрно! Садысь. Дыва. Гоги, сколько будэт дыважды дыва?
Гоги не отвечает.
- Эй, Кацо, гдэ Гоги?
- Зарэзаль накуи!
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9k
antonium 15 минут назад
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1k
Вадим Курбатов 15 минут назад
З@е6ись! Вовка, Оленевод, а с вашими отпрысками такое говно тоже за одной партой сидит? Хватает вам или мало, надо ещё завезти!?
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828
asd 17 минут назад
Решение вопроса - это охрана в школе ? Это в школе его научили, что чужая жизнь ничего не значит?
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1k
Геннадий 18 минут назад
"второй - в полиции, объясняет, как это он додумался прийти в школу с ножом и резать одноклассников" и вправду как он мог додуматься? Да у них национальный лидер направо и налево всем обещает головы резать, так что второму пареньку повезло, что только в грудь получил ножом.
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4k
Владимир 19 минут назад
не понял,а охрана при чём,он же не с улицы пришёл,или охрана будет за каждым не русским школьником ходить.тогда туда батальон нужен будет.
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6k
Акакий 19 минут назад
да никак, в мытищах легко на такое глаза закрывают.
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6k
Сергей 20 минут назад
Хоть школу открывай при Московском зоопарке.
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37k
kalinser 20 минут назад
Школа №19 в Мытищах... двое горячих школьцов: один из Киргизии, второй - из Чечни.
Без комментариев...
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5k
onebibis 21 минуту назад
Е.б.а.л.а жаба гадюку.
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22k
Ego sum qui sum 22 минуты назад
когда то давно одна обезьяна взяла в руки палку и используя ее как инструмент, а может и как оружие, подтолкнула эволюцию нашего вида
горные обезьяны до сих пор берут в руки только ножи и эволюция у них так и не запустилась
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