Школьник-кавказец поссорился с одноклассником и ударил его ножом в грудь

Школа №19 в Мытищах. В 6 классе этого учебного заведения учатся двое горячих школьцов: один из Киргизии, второй - из Чечни. Они поссорились и на следующий день кавказец пришел в школу с ножом.

На перемене он снова сцепился с парнем из Киргизии: «как и положено» у шестиклассников, они стали друг друга материть, а потом подрались. Во время возни, кавказец вытащил нож и ударил парня в грудь.

Вызвали скорую, полицию - в общем, все забегали. Один школьник в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает, второй - в полиции, объясняет, как это он додумался прийти в школу с ножом и резать одноклассников. На видео девочка путанно рассказывает полицейским, как все произошло. Девчонка нервничает, и потом ее несколько раз переспрашивали, у кого же все-таки был нож - подтвердила, что у кавказца.