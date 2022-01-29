Британский турист обнаружил в унитазе огромного варана

37-летний Джейсон Кингман (Jason Kingman) из Британии и его 45-летняя партнёрша Чантима Чайрисук (Chantima Chairisuk) в течение 3-х минут времени наблюдали за тем, как существо угрожающе на них смотрело, после чего развернулось и вновь заползло назад в унитаз.

«Моя девушка мне позвонила и сказала, что в туалете шевелится что-то непристойное», — рассказал Джейсон, посетивший Таиланд в качестве туриста.

«Я подумал: «Это странно», но я и представить себе не мог, что это будет ящерица.»

«Я был поражен, когда увидел, чем это оказалось.»

«Многие из них живут в нашем саду, но я впервые увидел их в нашем туалете.»