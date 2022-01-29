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Британский турист обнаружил в унитазе огромного варана

Британский турист обнаружил в унитазе огромного варана (3 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2022 08:36
Сообщество : Животные
Метки: варан   видео   животные   туалет   унитаз   фото   
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На удивительных кадрах, записанных 21 января в Патхумтхани, Таиланд, видно, как огромная рептилия не спеша вылазит из унитаза.


Ядовитый хищник периодически показывал язык, прежде чем наклонить свою чешуйчатую голову, чтобы осмотреть ванную.


37-летний Джейсон Кингман (Jason Kingman) из Британии и его 45-летняя партнёрша Чантима Чайрисук (Chantima Chairisuk) в течение 3-х минут времени наблюдали за тем, как существо угрожающе на них смотрело, после чего развернулось и вновь заползло назад в унитаз.

«Моя девушка мне позвонила и сказала, что в туалете шевелится что-то непристойное», — рассказал Джейсон, посетивший Таиланд в качестве туриста.

«Я подумал: «Это странно», но я и представить себе не мог, что это будет ящерица.»

«Я был поражен, когда увидел, чем это оказалось.»

«Многие из них живут в нашем саду, но я впервые увидел их в нашем туалете.»

Чантима отметила, что собиралась воспользоваться туалетом, когда заметила тёмную фигуру, движущуюся внутри унитаза.

Затем она поставила свой телефон на запись, чтобы запечатлеть странный объект, который оказался вараном.

«Люди на улице распыляли инсектициды», — подчеркнула женщина.

«Я думаю, что варан пытался сбежать, поэтому и спрятался в нашем туалете.»

«В конце концов он покинул наш дом и никому не причинил вреда.»

С тех пор ящерицу никто не видел. Считается, что зверь вернулся в близлежащий канал через канализационную трубу.

Азиатские водяные вараны обитают в каналах и прудах в крупных городах Таиланда, где они питаются рыбой, змеями, лягушками и остатками пищи, оставленными людьми.

Они агрессивны, когда им угрожают, и имеют слегка ядовитый укус, содержащий вредные бактерии.


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Метки: варан   видео   животные   туалет   унитаз   фото   
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Mixan 2 часа назад
Скорее всего он его туда сам и запустил ...))) Они те еще извращенцы !
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7k
hetrick 37 минут назад
Он просто хотел разворошил гнездо с яйцами.
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5k
tamin 2 часа назад
Он выжидает, когда ничего не подозревающий мужик сядет и ему откусят яйца
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