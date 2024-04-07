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Эти люди по полной расплатились за свою забывчивость

Эти люди по полной расплатились за свою забывчивость

Автор:
07 апреля 2024 12:05
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   забывчивость   люди   память   подборка   фото   
1817
17

Все из нас хоть раз, да что-то и забывали. В школе это могла быть ручка, в походе — соль, а в кафе легко можно обнаружить, что кошелёк остался дома. Иногда такие казусы проходят и забываются, но бывают и случаи, когда забывчивость людей аукается настоящими провалами.

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Иногда отношения людей с содержимым холодильника складываются не самым лучшим образом. В таких случаях кулинарные эксперименты заканчиваются не шедеврами, а провалами.

На карантине многие решили, что стрижка — это просто. Но вот только результаты работы таких домашних мастеров часто выглядят так, что им не позавидуешь.

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Метки: Юмор   забавно   забывчивость   люди   память   подборка   фото   
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7  комментариев
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3k
Yàlìshān dà 56 минут назад
Подписи к постам играют значительную роль в том, как контент воспринимается аудиторией. Меня особенно раздражает, когда авторы используют шаблонные "оправдания" типа: "я забыл", "муж забыл", "жена забыл" в своих подписях. Такие фразы сразу же обесценивают контент для меня, даже если сам пост достойный. Важность деталей в подписях становится ещё более очевидной, когда автор делится разнообразным чужим контентом от своего имени. В этих случаях точность и оригинальность подписи не просто добавляют контенту ценности, но и уважают труд оригинальных авторов.
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11k
goshan_hmc 4 минуты назад
Комментарий к фото
А могло и дно выбить...
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917
adssaf afasffdsga 24 минуты назад
Комментарий к фото
Не вино, а шампунь, однако.
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9k
Pravednik84 Полчаса назад
Комментарий к фото
Обожаю эту модель! Сам покупаю именно её уже более 5и лет
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5k
Overkill245 Полчаса назад
Забыл взять весло, но не забыл взять вилы?
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61k
turyst Час назад
Треть была в прошлом посте на эту тему.
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
  • 2958 постов (2872 в горячем)

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