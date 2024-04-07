Эти люди по полной расплатились за свою забывчивость

Все из нас хоть раз, да что-то и забывали. В школе это могла быть ручка, в походе — соль, а в кафе легко можно обнаружить, что кошелёк остался дома. Иногда такие казусы проходят и забываются, но бывают и случаи, когда забывчивость людей аукается настоящими провалами.
4. Кажется, кто-то забыл о том, что спортивные футболки бывают полупрозрачными, и через них можно загореть
Иногда отношения людей с содержимым холодильника складываются не самым лучшим образом. В таких случаях кулинарные эксперименты заканчиваются не шедеврами, а провалами.
8. Я надел разные ботинки, чтобы узнать мнение жены о них, а потом забыл переобуться и целый день на работе провёл вот так
10. Нарисовала этого паука, чтобы испугать парня. А в итоге забыла о нём и напугала сама себя
На карантине многие решили, что стрижка — это просто. Но вот только результаты работы таких домашних мастеров часто выглядят так, что им не позавидуешь.
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