Эти люди по полной расплатились за свою забывчивость

Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей

15 фото из серии «Это могло случится только в СССР»

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На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите

Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах

Что может произойти, когда за дело берутся мастера с лозунгом «тяп-ляп и готово»