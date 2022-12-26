Путин объявил войну олигархам

Президент России Вадим Путин заявил, что российские олигархи должны держать свои деньги в стране, а не вывозить за рубеж. По словам Путина, те, кто выкачивает из России деньги на Запад и не живет интересами страны, фактически впервые названы президентом России врагами.
Путин ещё задолго до февраля предупреждал олигархов, – держите деньги дома, дома лучше, а за границей замучаетесь по судам пыль глотать, чтобы активы разблокировать. Так и вышло. Однако заморозкой дело не обошлось.
Сенат США принял оборонный бюджет, в котором есть поправка о конфискации российских частных активов в американской юрисдикции. Ранее подобную штуку провернула Канада. Попавших под раздачу олигархов не жаль ни секунды – получили по заслугам. Однако важно вот что – эти деньги будут направлены на помощь Украине, уточняет KP.RU.
«Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а всё там, за границей – тогда он дорожит не страной, в которой он живёт и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. А такие люди представляют для нас опасность», - заявил Путин.
Впрочем, эти путинские слова – не руководство к действию для тех, кому положено, а анонс этих действий для тех, кто еще может одуматься.
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Ну у олигархов тоже ситуация патовая. Им где деньги не храни, везде отжать могут, вот только дома шансов остаться без бабла намного больше.
Обратите внимание на дату.
Банк России продолжает снимать ранее введенные валютные ограничения
С 1 июля 2022 года физические лица российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте.
Официальный сайт Банка России.
https://www.cbr.ru/press/event/?id=13976https://www.cbr.ru/press/event/?id=13976
Уже была такая же эпопея про
1) Цены на бензин
2) Цены на автомобили
3) Все 4 нац проекта
4) План по удвоению ВВП
5) План по достижению ВВП Португалии
6) План по импортозамещению
7) Планы по газификации
8) Планы по прожиточному минимуму
9) Планы по перевооружению армии (Сарматы Поседоны Арматы С-400 Адмиралы Кузнецовы и дальше со всеми остановками)
Была бы в стране, прости Господи, демократия, он бы слетел на втором сроке, но он так удачно окопался в бункере, что может уже свистеть что хочет, я думаю если он в Новый год средний палец в телеке покажет - пропагандоны тут же начнут говорить, что это хитрый план такой.
С озабоченностью то же самое.
Мы и с Украиной до сих пор торгуем. Пиндосам титан продаем, который из украинского сырья плавим...
Кстати и амиак хотим в Одессу отправлять