FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6761 пост • 986 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Путин объявил войну олигархам

Путин объявил войну олигархам

Автор:
26 декабря 2022 11:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Путин   Россия   видео   война   деньги   интересное   олигархи   политика   фото   
3024
1
1

Президент России Вадим Путин заявил, что российские олигархи должны держать свои деньги в стране, а не вывозить за рубеж. По словам Путина, те, кто выкачивает из России деньги на Запад и не живет интересами страны, фактически впервые названы президентом России врагами.

Путин ещё задолго до февраля предупреждал олигархов, – держите деньги дома, дома лучше, а за границей замучаетесь по судам пыль глотать, чтобы активы разблокировать. Так и вышло. Однако заморозкой дело не обошлось.

Сенат США принял оборонный бюджет, в котором есть поправка о конфискации российских частных активов в американской юрисдикции. Ранее подобную штуку провернула Канада. Попавших под раздачу олигархов не жаль ни секунды – получили по заслугам. Однако важно вот что – эти деньги будут направлены на помощь Украине, уточняет KP.RU.

«Если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, а всё там, за границей – тогда он дорожит не страной, в которой он живёт и где зарабатывает, а дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. А такие люди представляют для нас опасность», - заявил Путин.

Впрочем, эти путинские слова – не руководство к действию для тех, кому положено, а анонс этих действий для тех, кто еще может одуматься.


Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Путин   Россия   видео   война   деньги   интересное   олигархи   политика   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
53  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Alex Час назад
Ха-ха-ха. Простой вопрос, где Чубайс? На нарах, нет у теплого моря.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
7k
Енот Потаскун 39 секунд назад
Путин объявил войну друзьям?
Ну у олигархов тоже ситуация патовая. Им где деньги не храни, везде отжать могут, вот только дома шансов остаться без бабла намного больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
359
Dart Pav 3 минуты назад
Моя бортьба...

Обратите внимание на дату.

Банк России продолжает снимать ранее введенные валютные ограничения

С 1 июля 2022 года физические лица российские резиденты имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долларов США или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте.

Официальный сайт Банка России.
https://www.cbr.ru/press/event/?id=13976https://www.cbr.ru/press/event/?id=13976
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
pinbalist 11 минут назад
Пост с таким названием должен быть в разделе "Юмор".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Николаевич 11 минут назад
Всё логично, но только немного не понятно, почему для такого вывода понадобилось более 20 лет и экстремальная ситуация...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 15 минут назад
Вадик? Привет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Феникс 15 минут назад
Ой на ряду с коронным, пока я президент, пенсионный возраст повышатся не будет
Уже была такая же эпопея про

1) Цены на бензин
2) Цены на автомобили
3) Все 4 нац проекта
4) План по удвоению ВВП
5) План по достижению ВВП Португалии
6) План по импортозамещению
7) Планы по газификации
8) Планы по прожиточному минимуму
9) Планы по перевооружению армии (Сарматы Поседоны Арматы С-400 Адмиралы Кузнецовы и дальше со всеми остановками)

Была бы в стране, прости Господи, демократия, он бы слетел на втором сроке, но он так удачно окопался в бункере, что может уже свистеть что хочет, я думаю если он в Новый год средний палец в телеке покажет - пропагандоны тут же начнут говорить, что это хитрый план такой.

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Made In Ussr 16 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Oleg 17 минут назад
"вобла с олигархами"
все олигархи либо сидять на жопах ровно, смотря в рот сказочному, либо уже свалили. пу же не ввёл прогрессивный налог для оборзевших, нет. он просто предложил грозить им пальчиком, если они наворованное будут слишком сильно в забугорье вывозить. это да, это он пригрозил. а дальше то что? офшоры вдруг закрылись все? или посадили вротенберогов? вроде нет, вроде всё так же, всё те же. бурю в тарелке с супом поднимает
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
радонеж 20 минут назад
пчелы против меда?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Григорий 23 минуты назад
"популистика и зарабатывание баллов"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Артём Полчаса назад
Не прошло и полгода... Как будь то это только сейчас выяснилось,а не 20 лет назад... Как эта пыль в глаза уже надоела...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Руслан Полчаса назад
Для олигархата это вопрос жизни, в принципе. Вывозить за бугор - потерять всё. Неужели истории с Авеном, Фридманом, Абрамовичем (Канада начала процесс конфискации активов) не являются для них показательными? У них сейчас, по большому счёту, и вариантов раз-два и обчёлся...Либо вкладывать деньги в страну (производство, к примеру, или инновации), либо поверить обещаниям западных "партнеров" и в итоге потерять всё и еще в довесок срок получить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
874
РусланКрым Полчаса назад
Разговоры красиво разговаривать у нас умеют. Действий нет.
Мы и с Украиной до сих пор торгуем. Пиндосам титан продаем, который из украинского сырья плавим...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Lenusya Полчаса назад
эти популистские высказывания слышу не первый год. Это должна была быть хорошая новость? мы должны позлорадствовать? сворованные у нас с вами деньги реквизировали, нам от этого какая польза?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ashabad Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Игорь Полчаса назад
а поконкретней.........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Артём Игорь 24 минуты назад
А если конкретно - времени на раскачку нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Артём Игорь 15 минут назад
Судя по всему ии войну мы пеобрем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
Fat Lynx Полчаса назад
Началось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
ruslan d 39 минут назад
Вадим ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
EvgeniySAN 40 минут назад
С олигархами? Это те кто имеют огромное влияние внутри страны? ))) Ну ну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
579
Uganda 50 минут назад
Это не война, это фактор выживания этих самых олигархов. За рубежом их денежки реквизируют. Случаев дофига
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 19 комментариев
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
321241



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наш СССР (часть 1)
Наш СССР (часть 1)
О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов
О секретах съёмок советских фильмов: 25 фактов
Набирающие популярность в сообществах
Пальмовое масло в СССР
Пальмовое масло в СССР
Кубы
Кубы
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Тюремный жаргон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#фотографии#картинки#подборка#мир#дети#Интересные#в мире#Разные
#интересно#история#кино#Приколы#страна#Россия#комментарии#животные#фильм#дорога
#люди#факты#СССР#Прикол#Жизнь#актеры#спасение#забавно#полиция#роль
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить «Мужики, вы слышали?»: Владимир Путин предложил решать демографические проблемы с помощью улиток «Мужики, вы слышали?»: Владимир Путин предложил решать демографические проблемы с помощью улиток Омские дороги превратили в ледяной каток перед приездом президента Омские дороги превратили в ледяной каток перед приездом президента Кремль опубликовал архивное видео танцев Путина и Джорджа Буша-младшего Кремль опубликовал архивное видео танцев Путина и Джорджа Буша-младшего "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину "Я взял выходной, поставил будильник": британцы высмеяли несостоявшееся нападение России на Украину Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа Экс-помощница Байдена назвала Путина львом и припомнила секс-скандал бывшего шефа

На что жалуетесь?

Вернуться