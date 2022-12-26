Путин объявил войну олигархам

Путин ещё задолго до февраля предупреждал олигархов, – держите деньги дома, дома лучше, а за границей замучаетесь по судам пыль глотать, чтобы активы разблокировать. Так и вышло. Однако заморозкой дело не обошлось.

Сенат США принял оборонный бюджет, в котором есть поправка о конфискации российских частных активов в американской юрисдикции. Ранее подобную штуку провернула Канада. Попавших под раздачу олигархов не жаль ни секунды – получили по заслугам. Однако важно вот что – эти деньги будут направлены на помощь Украине, уточняет KP.RU.