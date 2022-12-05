Крещённым украинцам придётся перекреститься в новой церкви

События с унижением и уничтожением на Украине единственной канонической православной церкви УПЦ (Московского патриархата) стали развиваться не быстро, а очень быстро. Митрополит Епифаний, предводитель ПЦУ/СЦУ (Святейшая церковь Украины) выселил предстоятеля УПЦ из его резиденции, отобрав у УПЦ одну из главных святынь всего мирового православия – Киево-Печерскую лавру.

Теперь УПЦ признана неправильной церковью и все, кто там крестился, должен заново перекрещиваться.