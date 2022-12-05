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Крещённым украинцам придётся перекреститься в новой церкви

Крещённым украинцам придётся перекреститься в новой церкви

Автор:
05 декабря 2022 14:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Украина   Церковь   интересное   крещение   православие   фото   
603
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Как оказалось, старое крещение больше не будет работать и не перекрестившихся заново, ждут беды и кара небесная.

События с унижением и уничтожением на Украине единственной канонической православной церкви УПЦ (Московского патриархата) стали развиваться не быстро, а очень быстро. Митрополит Епифаний, предводитель ПЦУ/СЦУ (Святейшая церковь Украины) выселил предстоятеля УПЦ из его резиденции, отобрав у УПЦ одну из главных святынь всего мирового православия – Киево-Печерскую лавру.

Теперь УПЦ признана неправильной церковью и все, кто там крестился, должен заново перекрещиваться.

«Уважаемые прихожане!

В связи с последними событиями отменяются все обряды крещения, проведенные священниками УПЦ! Записаться на повторное крещение в ПЦУ можно у батюшки».

Как вам такой выход? Да чего мелочиться? Выкапывайте своих близких – заново отпевать нужно!

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Метки: Россия   Украина   Церковь   интересное   крещение   православие   фото   
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10  комментариев
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3k
Денис Час назад
Представил, что такая дичь произошла у евреев.
Обрезание не считается, надо заново обрезать.
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27k
Ego sum qui sum 9 минут назад
А кто будет плохо крестится, тот будет перекрещиваться
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26k
БамбарбияКиргуду 40 минут назад
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26k
albedo 48 минут назад
Похоже свидомая "православная" церковь решила бабла поднять на таинстве крещения.
Свидомые неисправимы - все ищут где бы еще баблосами разжиться
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3k
александр Час назад
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29k
Владимир Час назад
УПЦ, ПЦУ..
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8k
Борис Карабанов Час назад
Боюсь предположить, что могут приказать родившимся при СССР. Заново родиться?
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4k
Александр Николаевич Час назад
Круто.
Вот это поворот. Это даже не лоббизм – чисто "божественный" бизнес от ПЦУ&СЦУ.
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16k
Александр Час назад
Треш, угар и содомия.
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9k
Б.Касторский Час назад
Почему неправильной? Просто другая, если верить высшей православной инстанции (если не путаю) Константинопольскому патриархату. Они что-то там делили лет 7-8 назад.
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