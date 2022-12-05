Крещённым украинцам придётся перекреститься в новой церкви

Как оказалось, старое крещение больше не будет работать и не перекрестившихся заново, ждут беды и кара небесная.
События с унижением и уничтожением на Украине единственной канонической православной церкви УПЦ (Московского патриархата) стали развиваться не быстро, а очень быстро. Митрополит Епифаний, предводитель ПЦУ/СЦУ (Святейшая церковь Украины) выселил предстоятеля УПЦ из его резиденции, отобрав у УПЦ одну из главных святынь всего мирового православия – Киево-Печерскую лавру.
Теперь УПЦ признана неправильной церковью и все, кто там крестился, должен заново перекрещиваться.
«Уважаемые прихожане!
В связи с последними событиями отменяются все обряды крещения, проведенные священниками УПЦ! Записаться на повторное крещение в ПЦУ можно у батюшки».
Как вам такой выход? Да чего мелочиться? Выкапывайте своих близких – заново отпевать нужно!
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Обрезание не считается, надо заново обрезать.
Свидомые неисправимы - все ищут где бы еще баблосами разжиться