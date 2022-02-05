Сборная Китая по шорт-треку выиграла первое золото за счёт дисквалификации России и США

В первый же день зимней Олимпиады в Пекине разразился судейский скандал. Во втором полуфинале за выход в медальный забег по шорт-треку боролись команды США, Венгрии, России и Китая. Первыми к финишу пришли американцы, вторыми - венгры, третьими и четвертыми - сборные Китая и России. Первые две команды должны были выступить в финале.





Но судьи решили иначе. После совещания они изменили результаты забега. Американцам и россиянам влепили самое строгое наказание - "пенальти". Подразумевающее безоговорочную дисквалификацию - то есть национальные команды не просто опустились на третье и четвертое место, где могли побороться за медали в финале B, а просто были удалены с соревнований.





Самое скандальное в этой истории в том, что ошибку при передаче эстафеты россияне и китайцы совершили одинаковую, но к команде Китая вопросов у судей не возникло. Получается, что китайцев протащили на второе место, в полуфинал, не допустив в следующий раунд сильнейшие команды России и США.