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Сборная Китая по шорт-треку выиграла первое золото за счёт дисквалификации России и США

Сборная Китая по шорт-треку выиграла первое золото за счёт дисквалификации России и США (5 фото)

Автор:
05 февраля 2022 18:41
Сообщество : Спорт
Метки: Китай   Россия   США   дисквалификация   олимпиада   судейство   
2715
5

Российские спортсмены с наказанием согласны. Но к судьям, не увидевшим ошибок китайцев, есть вопросы.

В первый же день зимней Олимпиады в Пекине разразился судейский скандал. Во втором полуфинале за выход в медальный забег по шорт-треку боролись команды США, Венгрии, России и Китая. Первыми к финишу пришли американцы, вторыми - венгры, третьими и четвертыми - сборные Китая и России. Первые две команды должны были выступить в финале.


Но судьи решили иначе. После совещания они изменили результаты забега. Американцам и россиянам влепили самое строгое наказание - "пенальти". Подразумевающее безоговорочную дисквалификацию - то есть национальные команды не просто опустились на третье и четвертое место, где могли побороться за медали в финале B, а просто были удалены с соревнований.


Самое скандальное в этой истории в том, что ошибку при передаче эстафеты россияне и китайцы совершили одинаковую, но к команде Китая вопросов у судей не возникло. Получается, что китайцев протащили на второе место, в полуфинал, не допустив в следующий раунд сильнейшие команды России и США.

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Надо отдать должное китайцам, уже в финале они проявили волю к победе и честно добыли своё золото - вырвались вперёд и сохраняли лидерство в эстафете до самого финиша. Серебряная медаль досталась Италии, бронзовая - Венгрии.

«Что было у китайцев — это дело китайцев. Олимпиада всё-таки проходит в Китае, к ним судьи могут быть настроены более лояльно. Сложно судить. А наши допустили ошибку, жалко, конечно, что не удалось выйти в финал. Ну ничего, впереди ещё две эстафеты: 3 км и 5 км. Есть возможность побороться», - прокомментировал ситуацию президент федерации конькобежного спорта Алексей Кравцов.


В первый день Олимпиады российские спортсмены завоевали две награды. Наталья Непряева заняла второе место в женском скиатлоне и третье место в смешанной эстафете досталось биатлонистам Ульяне Нигматуллиной, Кристине Резцовой, Александру Логинову и Эдуарду Латыпову.

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Метки: Китай   Россия   США   дисквалификация   олимпиада   судейство   
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23  комментария
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Переключил СЕГОДНЯ телек и как раз попал на шорт трек.
Я ХЗ, как в этой толкотне вообще можно хоть что то понять
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108k
Москвичка 3 минуты назад
Ну во-первых, наши и так последними шли. Так что ничего не светила. А во-вторых Елистратов подтвердили факт того, наши что мешали китайцам. Там даже видео повтор не понадобился - все было и так понятно.
Ну и в-третьих там не только "наших" дисквалификации. Во-втором забеге дискалифицировали "наших" и американцев. А в финале - канадцев.
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7k
Trenzel2003 45 минут назад
Уже давно не смотрю олимпиаду в частности и спорт вообще. Грязь. Сплошная политика. Постоянные нападки. Допинг. Норвежцы сплош асматики.
Лучше мультики. Да и там грязи последнее время навалом.
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830
Andy 46 минут назад
Чья Олимпиада - у того и медали. В Сочи так и делали. Теперь очередь китайцев, так что все норм
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−20
Камаз Плова 52 минуты назад
Да флаг им в руки и барабан на шею!
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396
КАКАнгел 58 минут назад
Российские спортивные чиновники когда у российских спортсменов отнимают медали
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2k
Ratibor Час назад

Спорт на столько политизирован и коммерциализирован, что даже нет ни малейшего желания смотреть на этот фарс и балаган....
Спортсменов жаль, они на это жизнь и здоровье положили...
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396
КАКАнгел Час назад
А было такое чтоб Российские чиновники выразили протест ?? Нет я не говорю чтоб отстояли права наших спортсменов, а просто выразили протест??? Пока я вижу только что наши чиновники первыми бросаются вылизывать задницу МОК и всегда выступают на стороне Американцев.
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3k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Все было по-честному,зачем разводить этот срачь?
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−142
Сигизмунд Лазаревич Час назад
с болта туда америкосы приехали? сидели бы дома извинялись перед обезьянкамами
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4k
Алексей Шеломенцев Час назад
Да в жопу все эти дрязги...просто будем болеть за наших!
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3k
Dmitrii Ivanov 2 часа назад
Молодцы китайцы! Пусть всех дисквалифицируют, кто им мешает! Даёшь больше судейской лояльности! Браться навек! Разворот на восток!
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2k
maloy 2 часа назад
Вот она настоящая дружба в одни ворота
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1k
Mixan 2 часа назад
ДА ВСЕ НОРМАЛЬНО !!!
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4k
TPECKOED 2 часа назад
У Голландии две медали

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15k
Booka1a 2 часа назад
да и похер. меньше БМВ будет роздано за счет бюджета за "великие" заслуги перед Отечеством
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798
Hallo FreeSpace 2 часа назад
думаю это не последний сюрприз...
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