Сборная Китая по шорт-треку выиграла первое золото за счёт дисквалификации России и США

Российские спортсмены с наказанием согласны. Но к судьям, не увидевшим ошибок китайцев, есть вопросы.
В первый же день зимней Олимпиады в Пекине разразился судейский скандал. Во втором полуфинале за выход в медальный забег по шорт-треку боролись команды США, Венгрии, России и Китая. Первыми к финишу пришли американцы, вторыми - венгры, третьими и четвертыми - сборные Китая и России. Первые две команды должны были выступить в финале.
Но судьи решили иначе. После совещания они изменили результаты забега. Американцам и россиянам влепили самое строгое наказание - "пенальти". Подразумевающее безоговорочную дисквалификацию - то есть национальные команды не просто опустились на третье и четвертое место, где могли побороться за медали в финале B, а просто были удалены с соревнований.
Самое скандальное в этой истории в том, что ошибку при передаче эстафеты россияне и китайцы совершили одинаковую, но к команде Китая вопросов у судей не возникло. Получается, что китайцев протащили на второе место, в полуфинал, не допустив в следующий раунд сильнейшие команды России и США.
Надо отдать должное китайцам, уже в финале они проявили волю к победе и честно добыли своё золото - вырвались вперёд и сохраняли лидерство в эстафете до самого финиша. Серебряная медаль досталась Италии, бронзовая - Венгрии.
«Что было у китайцев — это дело китайцев. Олимпиада всё-таки проходит в Китае, к ним судьи могут быть настроены более лояльно. Сложно судить. А наши допустили ошибку, жалко, конечно, что не удалось выйти в финал. Ну ничего, впереди ещё две эстафеты: 3 км и 5 км. Есть возможность побороться», - прокомментировал ситуацию президент федерации конькобежного спорта Алексей Кравцов.
В первый день Олимпиады российские спортсмены завоевали две награды. Наталья Непряева заняла второе место в женском скиатлоне и третье место в смешанной эстафете досталось биатлонистам Ульяне Нигматуллиной, Кристине Резцовой, Александру Логинову и Эдуарду Латыпову.
Источник:
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Я ХЗ, как в этой толкотне вообще можно хоть что то понять
Ну и в-третьих там не только "наших" дисквалификации. Во-втором забеге дискалифицировали "наших" и американцев. А в финале - канадцев.
Лучше мультики. Да и там грязи последнее время навалом.
Спорт на столько политизирован и коммерциализирован, что даже нет ни малейшего желания смотреть на этот фарс и балаган....
Спортсменов жаль, они на это жизнь и здоровье положили...