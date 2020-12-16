17 декабря состоится большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. В этом году она пройдет в необычном формате в связи с пандемией. Насыщенное по содержанию мероприятие будет с элементами прямой линии с вопросами от россиян. Пользователи соцсетей уже дали свой прогноз на этот диалог с прессой и народом, а на что поставите вы?

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1. Многие уверены, что по существу Путин не скажет ничего. Отсюда и все эти шутки с анекдотами 0 Источник:

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3. Наши канадские друзья тоже аналогичного мнения 0 Источник:

4. Комментарии сегодня просто отжигают 0 Источник:

5. Про макароны по-флотски и лапшу не шутил только ленивый 0 Источник:

6. Ходят слухи, что... 0 Источник:

7. Вот и троллинг 80-го уровня подъехал 0 Источник:

8. Всем интересно, будет ли задан вопрос про Навального и его фильм-разоблачение 0 Источник:

9. Интересная может у Путина пресс-конференция получиться:



1. Кто заказчик убийства Немцова? Почему постеснялись зайти к Геремееву?



2. Зачем фсбшники катались с Навальным? Почему нет официального расследования отравления?



3. Вы приказывали убить Скрипалей?..



4. Литвиненко? pic.twitter.com/FavFiWTOVg — Alver ❌ (@Alla91748059) December 15, 2020

10. И смех и грех 0 Источник:

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13. Не верит народ в прозрачность всего этого мероприятия, что тут сказать... 0 Источник:

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