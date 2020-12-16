17 декабря состоится большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. В этом году она пройдет в необычном формате в связи с пандемией. Насыщенное по содержанию мероприятие будет с элементами прямой линии с вопросами от россиян. Пользователи соцсетей уже дали свой прогноз на этот диалог с прессой и народом, а на что поставите вы?
1. Многие уверены, что по существу Путин не скажет ничего. Отсюда и все эти шутки с анекдотами
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9.
Интересная может у Путина пресс-конференция получиться:— Alver ❌ (@Alla91748059) December 15, 2020
1. Кто заказчик убийства Немцова? Почему постеснялись зайти к Геремееву?
2. Зачем фсбшники катались с Навальным? Почему нет официального расследования отравления?
3. Вы приказывали убить Скрипалей?..
4. Литвиненко? pic.twitter.com/FavFiWTOVg
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еще Донбасс и Аляску не присоединили.. так что обломитесь..))
Кричал из телевизоров сурово:
"Я положу конец любой коррупции! "
Но выполнил всего три первых слова.
Так и забирайте, чего уж там. У нас их много
- Ни в коем случае! Эти СМС на короткие номера - сплошное мошенничество!
- Да что ты! Это совершенно бесплатно! Это ж на прямую линию!
- А... Ну да, тут на@балово хитрее.
Сейчас остальные подтянутся!
Выходной у них?