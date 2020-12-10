"Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина

В ходе совещания с членами кабинета министров РФ, Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на покупку продуктов питания. Данные слова стали настоящей бомбой, которая вновь взорвала наш многострадальный интернет.
1. То самое видео, с которого все и началось
Путин спустя 20 лет правления призвал следить, чтобы у людей были деньги на еду. pic.twitter.com/uK6p4LhM5u— Elvira Vikhareva (@ElviraVikhareva) December 9, 2020
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2. Пользователи соцсетей просто возмущены, что такие заявления делает человек, находящийся 21 год у власти
3. Россиян немного успокоили, что вопросом занимаются надежные люди
Хорошие новости.— Проф. Преображенский (@prof_preobr) December 10, 2020
Стало известно, кого призвал Путин бороться с ростом цен.
Он призвал Мишустина.
А Мишустин призвал министров.
Сейчас министры призовут своих замов, те - местных чиновников, те - дворника дядю Васю, и цены точно упадут.
Надо только потерпеть. pic.twitter.com/w5eMpEtXkY
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Киев, 27 ноября.
«Утро. Помойка. Пенсионеры. 21-е столетие. Кривой Рог. Годовщина Голодомора»: до чего киевский режим довел Украину. Такой подписью и фотографией сопроводил свое сообщение депутат из Кривого Рога в соцсети год назад. Но спустя год ничего в стране не изменилось. Пенсионеры продолжают штурмовать мусорные баки в поисках пропитания, причем с каждым месяцем отчаявшихся людей становится все больше.
По данным экспертов ООН, за чертой бедности проживает до 60 % населения Украины. По мнению независимых украинских специалистов, эта цифра сильно занижена, нищими смело можно назвать 90 % граждан. В течение четырёх лет после государственного переворота, с 01.04.14 по 01.04.18, наблюдался стабильный рост потребительских цен. На сегодняшний день они выросли в 138 раз. Не могут позволить себе каждый день есть мясные и рыбные продукты 2,8 % граждан.
Размер средней з/п в стране составляет 268 $. Это в 4,3 раза меньше, нежели в соседней Польше. Средняя зарплата в разных странах Социологи полагают, что бедность в стране характеризуется массовостью и по масштабу, и по глубине проникновения. Проживающие в нужде украинцы оказываются вынуждены затрачивать до 63 % доходов на элементарные нужды. До 3 000 000 граждан не понаслышке знают о том, что такое голод.
К самым бедным городам Украины, месячная зарплата в которых не достигает 1500 гривен, следует отнести: Александрию; Ржищев; Лебедин; Могилев-Подольский. Могилев-Подольский По мнению независимых экспертов, эти города находятся в плачевном состоянии, а жители на грани выживания.
Источник: https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/bednost-na-ukraine.htmlhttps://visasam.ru/emigration/pereezdsng/bednost-na-ukraine.html
Не лучше ли смотреть на того у кого хорошо и делать что бы у нас было лучше.?