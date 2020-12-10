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"Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина

"Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина (15 фото)

Автор:
10 декабря 2020 14:40
Сообщество : Юмор
Метки: еда   мемы   политика   продукты   реакция соцсетей   россия   юмор   
2030
15
В ходе совещания с членами кабинета министров РФ, Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на покупку продуктов питания. Данные слова стали настоящей бомбой, которая вновь взорвала наш многострадальный интернет.
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Метки: еда   мемы   политика   продукты   реакция соцсетей   россия   юмор   
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18  комментариев
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Serg2001 20 минут назад
Да нормальные у нас цены. Просто зарплаты маленькие... ))
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512
Любушка 7 минут назад
Голодные и злые. Страшная реальность Украины: пенсионеры штурмуют мусорные баки в поисках еды
Киев, 27 ноября.

«Утро. Помойка. Пенсионеры. 21-е столетие. Кривой Рог. Годовщина Голодомора»: до чего киевский режим довел Украину. Такой подписью и фотографией сопроводил свое сообщение депутат из Кривого Рога в соцсети год назад. Но спустя год ничего в стране не изменилось. Пенсионеры продолжают штурмовать мусорные баки в поисках пропитания, причем с каждым месяцем отчаявшихся людей становится все больше.
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512
Любушка 5 минут назад
Фото не грузится. Кому интересно, статью в Яндексе найдете.
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512
Любушка 15 минут назад
Как вы на Путина возбуждаетесь. Не успеет наш президент доброе дело сделать, налетает воронье и каркает. Займитесь своими проблемами.

По данным экспертов ООН, за чертой бедности проживает до 60 % населения Украины. По мнению независимых украинских специалистов, эта цифра сильно занижена, нищими смело можно назвать 90 % граждан. В течение четырёх лет после государственного переворота, с 01.04.14 по 01.04.18, наблюдался стабильный рост потребительских цен. На сегодняшний день они выросли в 138 раз. Не могут позволить себе каждый день есть мясные и рыбные продукты 2,8 % граждан.
Размер средней з/п в стране составляет 268 $. Это в 4,3 раза меньше, нежели в соседней Польше. Средняя зарплата в разных странах Социологи полагают, что бедность в стране характеризуется массовостью и по масштабу, и по глубине проникновения. Проживающие в нужде украинцы оказываются вынуждены затрачивать до 63 % доходов на элементарные нужды. До 3 000 000 граждан не понаслышке знают о том, что такое голод.
К самым бедным городам Украины, месячная зарплата в которых не достигает 1500 гривен, следует отнести: Александрию; Ржищев; Лебедин; Могилев-Подольский. Могилев-Подольский По мнению независимых экспертов, эти города находятся в плачевном состоянии, а жители на грани выживания.
Источник: https://visasam.ru/emigration/pereezdsng/bednost-na-ukraine.htmlhttps://visasam.ru/emigration/pereezdsng/bednost-na-ukraine.html
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594
пенс Любушка 4 минуты назад
Наверное в методичке написано, если сказать нечего , переводи стрелки на Украину?
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2k
OLDer Любушка 50 секунд назад
Зачем смотреть на того у кого плохо и радоваться что у тебя еще не так.
Не лучше ли смотреть на того у кого хорошо и делать что бы у нас было лучше.?
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20k
Батончик с маком 19 минут назад
майданутые уё.бки в своём репертуаре. уже даже не смешно читать укропские высеры, грешно смеяться над душевнобольными
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2k
roman-delisov Батончик с маком 10 минут назад
Вы не видите повышения цен на продукты? У Вас слуги что ли в магазин ходят? Или Вы в Азбуке вкуса отовариваетесь?
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20k
Батончик с маком roman-delisov 8 минут назад
каждый год в ноябре-декабре это происходит. это всё равно что удивляться снегу зимой
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2k
roman-delisov Батончик с маком 2 минуты назад
Да, но не так значительно, как в этом году.
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143k
☭Cheкаво☭ 21 минуту назад
Все сучары либеройдные из контекста по-вырвали как всегда.
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3k
Taf Taffus 23 минуты назад
Аффтырь подобрал отличный паноптикум. И есть железобетонное правило, если таких мразей на скринах так корежит, то все делается правильно. И не надо вякать про "сломанные часы два раза в день показывают правильное время", эти уроды такого не могут на квантовом уровне.
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4k
SSD Полчаса назад
Уууу... Ща налетят поцреоты... скажут, что ТС - госдеповская проститутка, или навальненыш, или хохол)))
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2k
Борис Карабанов Полчаса назад
За тридцать лет так и нет внятности - у нас свободный рынок в условиях капитализма или регулируемые социалистическим государством цены? Как только на волне подъёма спроса или общей инфляции повышается цена на какой-либо продукт или услугу, так сверху раздаётся грозный оклик: "Разобраться. а виновных наказать!". Достаточно вспомнить весенние разборки с масками и имбирём. Сейчас лежит тот самый, никому не нужный, имбирь по 400-500 руб. и никакому ФАСу до него дела нет. А какие страсти кипели! "Разобраться! Жадных предпринимателей расстрелять!". Сейчас то же самое с лекарствами и продуктами. Отчего тогда не создать государственные аптечные и продовольственные сети и торговать по талонам? Уже проходили? Не понравилось? Ну, тогда нечего и вякать, как говориться, умерла - так умерла - капитал-зм - так капитализм со своим волчьим оскалом во всей красе.
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10k
Яромиръ Полчаса назад
"Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина
"Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина
"Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина
"Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина
"Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина
"Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина
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2k
roman-delisov Яромиръ 7 минут назад
И? Лично мне покуй, что там в америках. Я живу в России.
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Andrey Полчаса назад
"Штрафы за отсутствие денег на еду": реакция соцсетей на свежее заявление Путина
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