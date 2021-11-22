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"Это разве деньги?": реакция на новый прожиточный минимум в России

"Это разве деньги?": реакция на новый прожиточный минимум в России (15 фото)

Автор:
22 ноября 2021 10:49
Метки: Россия   Юмор   политика   прикол   прожиточный минимум   путин   реакция соцсетей   смех   
1502
15
В России утвердили размер прожиточного минимума на 2022 год. Он составит 12 654 рубля на душу населения. Это на 1 тыс. рублей больше, чем сегодня. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, прокомментировав ее в свойственной им манере.
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Метки: Россия   Юмор   политика   прикол   прожиточный минимум   путин   реакция соцсетей   смех   
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26  комментариев
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59k
Андрей Полчаса назад
Прожиточный минимум, как и МРОТ - условная единица, с помощью которой рассчитываются налоги, пенсии и прочие выплаты. Но тем, кому обязательно надо вбросить порцию дерьма в информационное пространство - это неведомо. Вернее, они про это знают, но сознательно игнорируют - бл.ди, сэ-эр.
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17k
Эрик 10 минут назад
Сейчас тут соберется все пригожинское кремлеблевотное подзаборное гавнище и будут рассказывать сказки о процветании России и загнивание гейропы
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1k
Sandmännchen (DDR) 17 минут назад
Ну-ну...
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34k
Aleksandr Полчаса назад
Арендная плата за квартиру в Люксембурге (далеко не топовую) 2500-3000 евро в месяц...
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3k
Андрей Полчаса назад
Люди путают МРОТ и заработную плату, ну ок, че
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4k
Максим Полчаса назад
Надо понять главное: прожиточный минимум лишь некий показатель. Это не значит, что кому-то урежут зарплату, подгоняя под тот самый минимум.
Таким образом определяют самых незащищенных и будет оказываться им помощь. А то ощущение, что все резко на себя примерили и уже умерли от голода и боли.
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15k
dimitr Полчаса назад
Премьер попробовал прожить на предложенный прожиточный минимум, но такой завтрак ему не понравился.
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1k
Денис Ануфриев 42 минуты назад
ясно,снова всё подорожает
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18k
KOSTELLO Час назад
Я, конечно соглашусь, что минимум весьма минимальный, но каким же надо быть идиотом, чтобы на полном серьезе начинать сравнивать в лоб минимум в Европе и минимум в России в евроэквиваленте.
Все таки люди неисправимые дебилоиды
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7k
Ф Ив Час назад
А вот действительно как так получается, что при одинаковых ценах на продукты прожиточный минимум в России и в развитых странах различается в десять раз.
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17
nickolay Ф Ив 44 минуты назад
С чего вы взяли что цены одинаковые?
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17
nickolay Ф Ив 9 минут назад
Себестоимость производства продукции разная, продукты массово отвозить не получится, есть много ограничений и налогов с пошлинами.
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40k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
сууука... ну почему 12654 это 103 евро то?)))) че курс евро 123 руб?) ...но кстати, я лично не знаю таких людей, кто получает МРОТ
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585
svarog19692007 Час назад
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