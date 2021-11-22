"Это разве деньги?": реакция на новый прожиточный минимум в России

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В России утвердили размер прожиточного минимума на 2022 год. Он составит 12 654 рубля на душу населения. Это на 1 тыс. рублей больше, чем сегодня. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, прокомментировав ее в свойственной им манере.
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3. Новый прожиточный минимум сразу начали сравнивать с аналогичным показателем в других странах
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Правительство РФ установило величину прожиточного минимума на 2021 год (постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. № 2406). Его величина в целом по РФ на душу населения составляет 11 653 руб., для трудоспособного населения – 12 702 руб., пенсионеров – 10 022 руб., детей – 11 303 руб.
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Величина МРОТ в России в 2021 году составит 12 792
Таким образом определяют самых незащищенных и будет оказываться им помощь. А то ощущение, что все резко на себя примерили и уже умерли от голода и боли.
Все таки люди неисправимые дебилоиды
Сравнение, как бы не пытались доказать обратное, основа любой науки.
А какие уже будут результаты сравнения, это вопрос иной. Так что осторожней с "дебилоидами".
Но что интересно- если в продуктовых магазинах цена не в ползу России,то если пойти куда отобедать (не ресторан,а что то типа комплексного обеда) то в России очень дёшево. Разница при равнозначных обедах будет в 4 раза