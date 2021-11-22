"Это разве деньги?": реакция на новый прожиточный минимум в России

В России утвердили размер прожиточного минимума на 2022 год. Он составит 12 654 рубля на душу населения. Это на 1 тыс. рублей больше, чем сегодня. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, прокомментировав ее в свойственной им манере.

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1. Его призывали еще с августа месяца 0

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2. И вот это случилось 0 Источник:

3. Новый прожиточный минимум сразу начали сравнивать с аналогичным показателем в других странах 0 Источник:

4. Многие восприняли такое сравнение как планомерный вброс 0 Источник:

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7. Интернет-тролли тут как тут 0 Источник:

8. Но кто-то высказал мнение, что такими достижениями гордиться не стоит 0 Источник:

9. Без юмора никуда 0 Источник:

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11. Негатива эта новость собрала много 0 Источник:

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13. Знаменитый ёршик сюда тоже приплели 0 Источник: