2022 год, ты чего? Почему опять все подорожало?

Эх, сколько надежд у нас было на новый год, планов, различных визуализаций. Но, если судить по первым неделям 2022-го, то все идет не по плану. Перед вами краткий обзор цен на товары и услуги, а также субъективная оценка происходящего от пользователей соцсетей.

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Что больше всего подорожает в году 2022? Об этом сейчас спорят эксперты и обычные граждане 0

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Начнем с цен на топливо. Они продолжают расти 0 Источник:

Это Питер, детка! 0

Без юмора в данной ситуации просто никак Когда увидел цены на бензин pic.twitter.com/1lo4V9tRyC — Дэн, заткнись, заебал 2 (@55555den55555_2) January 10, 2022

Тем временем, интернет-тролли не дремлют 0 Источник:

Троллинг, но уже в отношении других подорожавших вещей и услуг 0 Источник:

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Как вам такой поворот? 0

Тем временем, в соцсетях отмечается резкий рост интереса к ценам на кирпичи 0 Источник:

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Обычные пользователи соцсетей делятся мнением и ностальгируют по былым временам 0 Источник:

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Теперь еще сотовая связь на очереди 0 Источник:

Да, цена кофе сегодня просто зашкаливает 🤭Кофе невообразимо подорожал pic.twitter.com/lCgb0AXolF — МаИ (@ivanjvsivan) January 12, 2022

А вы лично заметили рост цен с начала года? 0 Источник:

Пользователи Твиттера задаются лишь одним вопросом... 0 Источник:

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