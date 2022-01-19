2022 год, ты чего? Почему опять все подорожало?

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Эх, сколько надежд у нас было на новый год, планов, различных визуализаций. Но, если судить по первым неделям 2022-го, то все идет не по плану. Перед вами краткий обзор цен на товары и услуги, а также субъективная оценка происходящего от пользователей соцсетей.
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Без юмора в данной ситуации просто никак
Когда увидел цены на бензин pic.twitter.com/1lo4V9tRyC— Дэн, заткнись, заебал 2 (@55555den55555_2) January 10, 2022
Да, цена кофе сегодня просто зашкаливает
🤭Кофе невообразимо подорожал pic.twitter.com/lCgb0AXolF— МаИ (@ivanjvsivan) January 12, 2022
Надеемся, что ситуация скоро изменится в лучшую сторону!
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Каким образом "остатки" могут стоить дороже "высоких марок"?
Просто темпы подорожания могут быть разными.
На счет климатической техники, медь ушла в космос с тех времен.. а там большую часть составляет медный теплообменник..
я шоке, ту квартиру что брал в 14 году за 3.2млн, сейчас стоит 10ку... хотел еще купить.. но пошли они лучше в жопу)