2022 год, ты чего? Почему опять все подорожало?

FISHKINET
Как учат тех, кто учит наших детей Как учат тех, кто учит наших детей ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже... Родителей дагестанца, учинившего скандал в московском автобусе, прилюдно отчитали и заставили извиниться Родителей дагестанца, учинившего скандал в московском автобусе,... От кумира подростков до кокаина и звездной болезни: как скатилась карьера Жан-Клода Ван Дамма От кумира подростков до кокаина и звездной болезни: как скатилась... Девушке дали пять лет за ложное обвинение в насилии Девушке дали пять лет за ложное обвинение в насилии 16 фотографий, которые показывают, как изменились звёзды КВН разных лет 16 фотографий, которые показывают, как изменились звёзды КВН... Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам Мужчина 11 лет был прикован к постели и вылечил себя сам Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным откровением Невыдуманные мужские секреты, которые станут для женщин реальным... В 1965 г. шесть подростков оказались одни на необитаемом острове. История про настоящих «робинзонов» В 1965 г. шесть подростков оказались одни на необитаемом острове.... Пост, который может вызвать приступ ярости у настоящих поваров Пост, который может вызвать приступ ярости у настоящих поваров Собака, которая вообще не изменилась за десятки миллионов лет Собака, которая вообще не изменилась за десятки миллионов лет Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Интересный способ проезда перекрёстка с круговым движением в исполнении автомобилистки из Вологды Интересный способ проезда перекрёстка с круговым движением в... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Угадайте старый фантастический фильм по героине второго плана Угадайте старый фантастический фильм по героине второго плана Зачем немецкая подлодка отправилась в Аргентину и был ли на её борту Гитлер Зачем немецкая подлодка отправилась в Аргентину и был ли на её... Строжайшие правила для детей-актеров фильмов о Гарри Поттере Строжайшие правила для детей-актеров фильмов о Гарри Поттере Спасение крикливого зайца Спасение крикливого зайца Таксисты нашли и заставили извиниться "чеченца", который жестоко оскорбил их коллегу Таксисты нашли и заставили извиниться "чеченца", который жестоко...
2022 год, ты чего? Почему опять все подорожало?

2022 год, ты чего? Почему опять все подорожало? (19 фото)

Автор:
19 января 2022 11:57
Метки: 2022 год   Юмор   бензин   политика   продукты   реакция соцсетей   твиттер   цены   
1551
19
Эх, сколько надежд у нас было на новый год, планов, различных визуализаций. Но, если судить по первым неделям 2022-го, то все идет не по плану. Перед вами краткий обзор цен на товары и услуги, а также субъективная оценка происходящего от пользователей соцсетей.
×
×

Надеемся, что ситуация скоро изменится в лучшую сторону!

Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
Метки: 2022 год   Юмор   бензин   политика   продукты   реакция соцсетей   твиттер   цены   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
21
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Поручик 53 минуты назад
Я, может, что-то не понимаю в нефтехимии, но солярка (дизельное топливо) - это "остатки" из нефти, после перегонки её в высокооктановое топливо (бензин 92, 95 и 98). Ниже по качеству только мазут (совсем уже остатки после перегонки и крекинга)
Каким образом "остатки" могут стоить дороже "высоких марок"?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
10k
Максим 18 секунд назад
А вот и не правда! Ночные бабочки стабильны) Как 10 лет назад 1500 час стоила, так и сейчас) правда она стала га 10 лет старше... но и опытнее) Ну а если по правде, то глядя на сайте ценники, они не изменились.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Jaan Weber 22 минуты назад
Как же вам завидую - бензин по 50 рублей за литр (0.58 евро), у нас бенз по 138,83 рублей или 1.60 евро по нашему
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Иван Полчаса назад
Щас прибегут кремлёвские шлюхи и объяснят вам что это общемировая тенденция, а вы все нищие ибаные хохлы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PtDragon 37 минут назад
Дорожает всё, всегда и во всех странах.
Просто темпы подорожания могут быть разными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
azuver 49 минут назад
"2022 год, ты чего? Почему опять все подорожало?" Потому что власть имущие п@доры не как не нажрутся. А бензин У нас в Краснодарском крае 95й,уже 55 р.,с копейками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
tamin Час назад
Только недавно смотрел. 2013 год мск, АЗС 31,14 рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Kostick Час назад
самый срам, это читать отзывы на товары. хотел купить переносной кондей, ценник стартовал от 30 тыр на тот, что выбрал. в отзывах трёхлетней давности народ писал о 15 тырых.. доллар практически не изменился. что за хня.. про хрючево молчу вообще. нашел чек за 2020 год. пендетц. в среднем на 70% подорожало всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как учат тех, кто учит наших детей Как учат тех, кто учит наших детей Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты Центральный банк РФ предупредил граждан о росте цен на продукты Опять подорожало. Разбор полетов от пользователей соцсетей Опять подорожало. Разбор полетов от пользователей соцсетей В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров В России опять цены поползли вверх: реакция соцсетей на массовое подорожание товаров "Это разве деньги?": реакция на новый прожиточный минимум в России "Это разве деньги?": реакция на новый прожиточный минимум в России Если вам кажется, что у вас много денег, то запишитесь к стоматологу Если вам кажется, что у вас много денег, то запишитесь к стоматологу
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

46716



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
33
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина
3
43
Что стало с мальчиком, который первый в мире получил укол инсулина
Набирающие популярность
Кане корсо — мощная бойцовская порода собак тёмного окраса
0
5
Кане корсо — мощная бойцовская порода собак тёмного окраса
Год тигра: Часы для встречи китайского нового года 2022
0
5
Год тигра: Часы для встречи китайского нового года 2022
Как учат тех, кто учит наших детей
Как учат тех, кто учит наших детей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коты прекрасны
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
1
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#интересное#автомир#Разное#в мире#Приколы#аварии#авто аварии
#Юмор#люди#история#кино#автомобили#картинки#суд#алкоголь#еда#Ynews
#интересно#факты#ватермарк#подборка#СССР#Россия#дтп#полиция#знаменитости#собака

На что жалуетесь?

Вернуться