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Обувь, при создании которых очумелые ручки модельеров явно вышли из-под контроля

Обувь, при создании которых очумелые ручки модельеров явно вышли из-под контроля

Автор:
21 октября 2023 11:45
Сообщество : Фабрика идей
Метки: дизайн   дизайнер   забавно   креатив   обувь   умора   фантазия   
1105
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В погоне за эксклюзивностью, руководствуясь желанием сделать лучшие туфли в вашей жизни, модельеры порой заходят слишком далеко. Не верите? Тогда смотрите ниже фотографии дизайнерской обуви, которая настолько уникальна, что, наверное, даже Китай не рискнёт перешивать её, заменив пару букв в названии бренда.

Туфли от Nike

×
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В таких можно и побегать на тренировке, и на модный показ сходить. Универсальный вариант.


Тапки-катера Balmain


Туфли-носки с вышивкой Marni


Резиновые кроссовки U-Jack Drip от Carol Christian Poell

Постапокалиптические вещи Поэля имеют одну особенность — все они делаются вручную, а при их изготовлении используются старые технологии отделки.


Cтранные туфли без каблуков от Rick Owens


Туфли-мюли из пенорезины Prada

Тапочки из пенорезины? Серьёзно?


Кроссовки c загнутым кончиком от Loewe


Прозрачные ботинки Chanel для прогулок по лужам


Оранжевые ботильоны от Ottolinger X Camper

Так и хочется погладить!


Ботинки с пальцами от AVAVAV


Оранжевые босоножки на каблуке от Camper


Сандалии Balloon от Loewe

Вам бы пришло в голову украсить сандалии воздушным шариком? Хорошая новость заключается в том, что он не лопнет, поэтому ходить можно беспрепятственно.


Резиновые сабо Technoclog от Balenciaga


Ещё один шедевр от Balenciaga — резиновые сапоги Trooper

Эти сапоги отличаются минималистичным дизайном. Их принято считать универсальными, поэтому модницы умудряются носить их не только с джинсами, но и с мини-платьями.


Кроссовки BWD Shoe, которые можно носить задом наперёд

Бренд MSCHF, специализирующийся на уличной одежде, придумал кроссовки, которые можно носить с двух сторон. Если носить их классическим образом, BWD Shoe выглядят как обычные кроссовки с оранжевым замшевым каблуком. Но если обувать их задом наперед, BWD Shoe превращаются в сандалии. В любом случае, ноги пользователя защищены только наполовину, поскольку пальцы ног высовываются через отверстие на другом конце.


Кроссовки, созданные в коллаборации Nike с CPFM

Странные кроссовки с искусственной растительностью. При желании вы можете её подстричь так, как вам заблагорассудится.


На этом фото дизайнерское чудо можно рассмотреть поближе

А вы бы носили какую-нибудь из представленных моделей обуви?

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Метки: дизайн   дизайнер   забавно   креатив   обувь   умора   фантазия   
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Serg 20 минут назад
Каждый сходит с ума по своему...
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Elena Ki 2 минуты назад
Оранжевые босоножки вполне адекватны. И сабо тоже можно (на огороде носить). Но цены там, скорее всего, как за скафандр.
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