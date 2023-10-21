Обувь, при создании которых очумелые ручки модельеров явно вышли из-под контроля

В погоне за эксклюзивностью, руководствуясь желанием сделать лучшие туфли в вашей жизни, модельеры порой заходят слишком далеко. Не верите? Тогда смотрите ниже фотографии дизайнерской обуви, которая настолько уникальна, что, наверное, даже Китай не рискнёт перешивать её, заменив пару букв в названии бренда.
Туфли от Nike
В таких можно и побегать на тренировке, и на модный показ сходить. Универсальный вариант.
Тапки-катера Balmain
Туфли-носки с вышивкой Marni
Резиновые кроссовки U-Jack Drip от Carol Christian Poell
Постапокалиптические вещи Поэля имеют одну особенность — все они делаются вручную, а при их изготовлении используются старые технологии отделки.
Cтранные туфли без каблуков от Rick Owens
Туфли-мюли из пенорезины Prada
Тапочки из пенорезины? Серьёзно?
Кроссовки c загнутым кончиком от Loewe
Прозрачные ботинки Chanel для прогулок по лужам
Оранжевые ботильоны от Ottolinger X Camper
Так и хочется погладить!
Ботинки с пальцами от AVAVAV
Оранжевые босоножки на каблуке от Camper
Сандалии Balloon от Loewe
Вам бы пришло в голову украсить сандалии воздушным шариком? Хорошая новость заключается в том, что он не лопнет, поэтому ходить можно беспрепятственно.
Резиновые сабо Technoclog от Balenciaga
Ещё один шедевр от Balenciaga — резиновые сапоги Trooper
Эти сапоги отличаются минималистичным дизайном. Их принято считать универсальными, поэтому модницы умудряются носить их не только с джинсами, но и с мини-платьями.
Кроссовки BWD Shoe, которые можно носить задом наперёд
Бренд MSCHF, специализирующийся на уличной одежде, придумал кроссовки, которые можно носить с двух сторон. Если носить их классическим образом, BWD Shoe выглядят как обычные кроссовки с оранжевым замшевым каблуком. Но если обувать их задом наперед, BWD Shoe превращаются в сандалии. В любом случае, ноги пользователя защищены только наполовину, поскольку пальцы ног высовываются через отверстие на другом конце.
Кроссовки, созданные в коллаборации Nike с CPFM
Странные кроссовки с искусственной растительностью. При желании вы можете её подстричь так, как вам заблагорассудится.
На этом фото дизайнерское чудо можно рассмотреть поближе
А вы бы носили какую-нибудь из представленных моделей обуви?
Источник:
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