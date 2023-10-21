Обувь, при создании которых очумелые ручки модельеров явно вышли из-под контроля

Бренд MSCHF, специализирующийся на уличной одежде, придумал кроссовки, которые можно носить с двух сторон. Если носить их классическим образом, BWD Shoe выглядят как обычные кроссовки с оранжевым замшевым каблуком. Но если обувать их задом наперед, BWD Shoe превращаются в сандалии. В любом случае, ноги пользователя защищены только наполовину, поскольку пальцы ног высовываются через отверстие на другом конце.

Кроссовки, созданные в коллаборации Nike с CPFM