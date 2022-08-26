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Гениальная реклама, в которую дизайнеры вложили максимум фантазии и креатива

Гениальная реклама, в которую дизайнеры вложили максимум фантазии и креатива

Автор:
26 августа 2022 09:01
Сообщество : Фабрика идей
Метки: в мире   дизайн   креатив   круто   подборка   фантазия   фото   
1254
16

В современном мире реклама окружает нас повсюду. Мы настолько к ней привыкли, что уже не обращаем ни малейшего внимания, о чём там говорит дядечка в телевизоре или что написано на листовке, которую мы получили на улице.

Кажется, что все старания производителей и рекламщиков уходят насмарку, но не тут то было. Гении маркетинга не собираются сдаваться и предлагают нам новую рекламу своего продукта, которую уж точно будет трудно не заметить! Вот как вы пройдёте мимо чашечки кофе с паром, который идёт прямо с асфальта, или билборда, расплавляющегося у вас на глазах? Никак!


Пора помыть машину!

×
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Визитка автомойки оформлена в виде птичьего помёта, который в любой момент может испортить когда-то до блеска намытую машину.


Рекламная кампания по переработке отходов от Carlsberg

Не раздавливай свои жестяные банки.

Идеальная реклама сериала «Дом дракона»

Как насчёт чашечки горячего кофе?

Креативная реклама часов, которые любой желающий может примерить в общественном транспорте

Когда сериалу «Клан Сопрано» исполнилось 23 года, и они решили ярко выйти в свет с этой новостью!

Реклама сериала «Чёрное зеркало», в которой каждый найдёт свой смысл

Йога-студия ждёт новых учеников к себе на занятия! Результат налицо

Есть перерыв — есть Kit-Kat

Реклама занятий по каратэ

Билборд с надкусанным кусочком картошечки фри от McDonald’s в Париже

Два в одном

Это визитка службы, которая поможет вам избавиться от нежелательных насекомых, и сразу же послужит «домиком», дверь которого навсегда захлопнется для заглянувшего туда тараканчика.

А в вашем доме прячутся тараканы и муравьи?


«Слишком много причин, почему вы должны выбрать именно нашу карту». Умно!

Реклама кофе Lavazza в аэропорту

Приятного полёта.


Реклама спрея от блох и клещей Frontline для домашних питомцев

Если смотреть на эту рекламу сверху, то кажется, что спешащие куда-то люди превратились в маленьких вредителей, которые не дают собаке покоя.

Избавь свою собаку от них.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   дизайн   креатив   круто   подборка   фантазия   фото   
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7  комментариев
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6k
Zhora 24 минуты назад
С блохами круче всех)
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102
Чистый бес 2 минуты назад
Канадские лесорубы-каратисты

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38k
Example 6.2.6 3 минуты назад
Я далёк от методик переработки материалов. Кто может объяснить, почему нельзя спрессовывать банки и какая для переработки разница, в каком состоянии туда попадает пивная банка? Они ж вроде всё равно по факту там всё сортируют, прессуют, измельчают и в частности металлы - переплавляют.
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24k
aolti 13 минут назад
Идиотская идея с использованием крышки от коллектора. Пар оттуда идет явно не с ароматом кофе, а с отходами человеческой жизнедеятельности. Я думаю, что, наверное, не найдется желающих попробовать кофе со вкусом и запахом говна.
Скорее всего, это антиреклама, как пример глупой затеи.
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170
Карл aolti 9 секунд назад
https://www.newyorkgid.com/new-york-blog/pochemu-v-nyu-yorke-idet-par-iz-pod-zemlihttps://www.newyorkgid.com/new-york-blog/pochemu-v-nyu-yorke-idet-par-iz-pod-zemli
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1k
Вадим Курбатов 14 минут назад
Аромат "кофе" от чаши-канализационного люка лучшее не вдыхать, может вызвать отвращение к напитку)
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−113
HalloFreeSpace 37 минут назад
очень достойно )
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