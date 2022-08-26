Гениальная реклама, в которую дизайнеры вложили максимум фантазии и креатива

Кажется, что все старания производителей и рекламщиков уходят насмарку, но не тут то было. Гении маркетинга не собираются сдаваться и предлагают нам новую рекламу своего продукта, которую уж точно будет трудно не заметить! Вот как вы пройдёте мимо чашечки кофе с паром, который идёт прямо с асфальта, или билборда, расплавляющегося у вас на глазах? Никак!

Пора помыть машину!