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Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение

Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение (18 фото)

Автор:
26 января 2022 08:12
Сообщество : ФотоМир
Метки: Юмор   вещи   дизайн   креатив   прикол   фантазия   фото   
257
18

Люстра из чашек, сумочка в виде броненосца, причёска в форме пиццы — да, звучит довольно безумно. Но выполнено всё это безукоризненно!

У всех людей есть собственные представления о том, какие вещи должны их окружать — кому-то нравится всё дизайнерское, другие предпочитают что-то простое. Но есть и особая категория: любители самых странных и непредсказуемых предметов, при виде которых у окружающих явно немного отвисает челюсть!

Наконец-то нашлось применение сервизу

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Моя мама обожает этого котёнка из ракушек

И эта куртка стоит 940 долларов!

Идеальная подставка для средства от комаров

У моей бабушки есть сумочка в виде броненосца

Она бы идеально смотрелась в фильме про Гарри Поттера!

Машина, украшенная машинками

Новогодняя ёлка из компьютерных мышей

Моя знакомая сделала такой маникюр

В местном игровом магазине пол уборной оформили карточками игры Magic the Gathering

Перечницы, которыми пользуется моя тётя

Парень, который сидел рядом в самолёте

Сначала подумал, что это бабочка. Но кажется, это пицца!

Произведение искусства в уборной моих клиентов

Эта компания по производству багажа зашла слишком далеко

Туфли, которым позавидовал бы любой верблюд

Просто торт, покрытый зубами из белого шоколада

Интересно, кто живёт в этом доме?

Кому нужны скучные клумбы, если можно сделать так!

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Метки: Юмор   вещи   дизайн   креатив   прикол   фантазия   фото   
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67k
parallax 23 минуты назад
Ваша тётя давно не мыла ноги.
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17k
Наталья 13 минут назад
"Безумная задумка и идеальное воплощение"?!
Да ладно! Коллекция голимого китча.
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Olxi

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