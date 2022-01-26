Эти вещи объединили в себе и абсолютно безумную задумку, и идеальное воплощение

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Люстра из чашек, сумочка в виде броненосца, причёска в форме пиццы — да, звучит довольно безумно. Но выполнено всё это безукоризненно!
У всех людей есть собственные представления о том, какие вещи должны их окружать — кому-то нравится всё дизайнерское, другие предпочитают что-то простое. Но есть и особая категория: любители самых странных и непредсказуемых предметов, при виде которых у окружающих явно немного отвисает челюсть!
Наконец-то нашлось применение сервизу
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Моя мама обожает этого котёнка из ракушек
И эта куртка стоит 940 долларов!
Идеальная подставка для средства от комаров
У моей бабушки есть сумочка в виде броненосца
Она бы идеально смотрелась в фильме про Гарри Поттера!
Машина, украшенная машинками
Новогодняя ёлка из компьютерных мышей
Моя знакомая сделала такой маникюр
В местном игровом магазине пол уборной оформили карточками игры Magic the Gathering
Перечницы, которыми пользуется моя тётя
Парень, который сидел рядом в самолёте
Сначала подумал, что это бабочка. Но кажется, это пицца!
Произведение искусства в уборной моих клиентов
Эта компания по производству багажа зашла слишком далеко
Туфли, которым позавидовал бы любой верблюд
Просто торт, покрытый зубами из белого шоколада
Интересно, кто живёт в этом доме?
Кому нужны скучные клумбы, если можно сделать так!
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