"Хочешь, я тебе волосы отрежу?": в Сеть попало видео издевательств кавказцев над девушкой

По неподтвержденной информации дело происходит в в общежитии Московского училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского.

После появления видео в Сети одна из пользовательниц паблика в ВК заявила, что обратилась в СК России. Однако в пресс-службе учреждения сообщили, что ролик - фейк, который к МССУОР № 4 Москомспорта не имеет отношения. Посторонние люди, по словам администрации МССУОР № 4, не могут проникнуть в училище, а их студенты находятся под круглосуточным контролем. Чтобы окончательно развеять сомнения, руководство заявило, что видео старое, и ролик ранее уже появлялся в Сети.

Интересно, будет ли СК разбираться в этой истории или, если подтвердится информация о том, что видео уже несколько лет, то лицам неназванной национальности все сойдет с рук? Как считаете, уважаемые фишкяне?