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"Хочешь, я тебе волосы отрежу?": в Сеть попало видео издевательств кавказцев над девушкой

"Хочешь, я тебе волосы отрежу?": в Сеть попало видео издевательств кавказцев над девушкой (2 фото)

Автор:
15 февраля 2022 08:02
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Девушка   Москва   СКРФ   видео   домогательство   лица неназванной национальности   ухаживание   училище олимпийского резерва   
2089
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В соцсетях завирусилось видео, на котором два бравых кавказца пристают к девушке. Правда, делают это весьма своеобразно. Видимо, в соответствии с давними обычиями.

Видео с домогательствами над девушкой двух лиц неназванной национальности вряд ли можно назвать ухаживанием. Один из кавалеров разрезает ножом нижнее белье девушки, второй пытается засунуть вилку в направлении ее промежности.


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Тот, что с ножом, показывает, что может отрезать волосы. Все это действо записывается на камеру и, судя по всему, происходящее не доставляет девчонке никакого удовольствия. Более того, она крайне напугана, но боится активно сопротивляться. Возможно, зная нрав пристающих или опасается ножа в руке у одного из "джентльменов".

Осторожно! Видео 18+

По неподтвержденной информации дело происходит в в общежитии Московского училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского.


После появления видео в Сети одна из пользовательниц паблика в ВК заявила, что обратилась в СК России. Однако в пресс-службе учреждения сообщили, что ролик - фейк, который к МССУОР № 4 Москомспорта не имеет отношения. Посторонние люди, по словам администрации МССУОР № 4, не могут проникнуть в училище, а их студенты находятся под круглосуточным контролем. Чтобы окончательно развеять сомнения, руководство заявило, что видео старое, и ролик ранее уже появлялся в Сети.


Интересно, будет ли СК разбираться в этой истории или, если подтвердится информация о том, что видео уже несколько лет, то лицам неназванной национальности все сойдет с рук? Как считаете, уважаемые фишкяне?


Источник:

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Метки: Девушка   Москва   СКРФ   видео   домогательство   лица неназванной национальности   ухаживание   училище олимпийского резерва   
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396
Andrey 2 часа назад
Посторонние говорите не могут проникнуть ? Смешно,смешно !)))
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5k
tamin Полчаса назад
Ролик очень старый. 14-16 года. И чурок этих вроде как посадили. Если нет, то недоработка ск.
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8k
КОСТЯН Полчаса назад
Да они просто бабу в первый раз видят и не знают что с ней делать... Куле всю дорогу ослы и бараны
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43k
Элек Мек Полчаса назад
Давайте им яйца отрежем,если они конечно у них есть и скажем - фейк это.
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2k
Урий Урьевич 38 минут назад
Млять (куча мата) а этих обезьян найти и кучу всего в очко им сунуть ск может?
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1k
elf3399 40 минут назад
ФСИН не догадалась так ответить, когда всплыли видео с пытками.
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15k
ВОВЧЕГ 47 минут назад
Отрезать этим гребням яйца и вилку в очко засунуть.
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19k
uutb 48 минут назад
Ролик действительно старый (как минимум 2015 года), да и снят судя по всему, не в Москве. Но разве это как-то оправдывает черножопых бибизян не называемой нациАнаЛьности?
Ссылка vk.com
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6k
kleyman 49 минут назад
Экие затейники.
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39k
Alex 49 минут назад
А чего еще ждать от этих грязных и вонючих свиней?
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3k
* You All 59 минут назад
так и будет,пока бункерный и кадыр не сдохнет и не придёт кто-то нормальный,кто прикроет границы...хотя нихрена такого не будет
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111
Jack Ketch Час назад
вчера прочитал, цыгане били русскую девушку, за нее заступились три брата азера - итог - цыгане на свободе, азеры в тюряге
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1k
Моя Родина - СССР. Час назад
Это не в нашем общежитии, видео фейк и старое, такого не может быть, да и вообще кавказоидов у нас в стране нет! Сука гениально. Отвечают как истинное правительство.
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1k
Оксид Бетона Час назад
О как! Новые отмазки придумали:
"фейк",
"Посторонние люди... ...не могут проникнуть в училище, а их студенты находятся под круглосуточным контролем.!
"...видео старое, и ролик ранее уже появлялся в Сети."
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1k
manul74 Час назад
А враги хахлы.... не там врагов ищите. Сгниете изнутри. От русского мира ничего не остается.
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2k
Иван 2 часа назад
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