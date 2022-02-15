"Хочешь, я тебе волосы отрежу?": в Сеть попало видео издевательств кавказцев над девушкой

В соцсетях завирусилось видео, на котором два бравых кавказца пристают к девушке. Правда, делают это весьма своеобразно. Видимо, в соответствии с давними обычиями.
Видео с домогательствами над девушкой двух лиц неназванной национальности вряд ли можно назвать ухаживанием. Один из кавалеров разрезает ножом нижнее белье девушки, второй пытается засунуть вилку в направлении ее промежности.
Тот, что с ножом, показывает, что может отрезать волосы. Все это действо записывается на камеру и, судя по всему, происходящее не доставляет девчонке никакого удовольствия. Более того, она крайне напугана, но боится активно сопротивляться. Возможно, зная нрав пристающих или опасается ножа в руке у одного из "джентльменов".
Осторожно! Видео 18+
По неподтвержденной информации дело происходит в в общежитии Московского училища олимпийского резерва № 4 имени А. Я. Гомельского.
После появления видео в Сети одна из пользовательниц паблика в ВК заявила, что обратилась в СК России. Однако в пресс-службе учреждения сообщили, что ролик - фейк, который к МССУОР № 4 Москомспорта не имеет отношения. Посторонние люди, по словам администрации МССУОР № 4, не могут проникнуть в училище, а их студенты находятся под круглосуточным контролем. Чтобы окончательно развеять сомнения, руководство заявило, что видео старое, и ролик ранее уже появлялся в Сети.
Интересно, будет ли СК разбираться в этой истории или, если подтвердится информация о том, что видео уже несколько лет, то лицам неназванной национальности все сойдет с рук? Как считаете, уважаемые фишкяне?
Источник:
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"фейк",
"Посторонние люди... ...не могут проникнуть в училище, а их студенты находятся под круглосуточным контролем.!
"...видео старое, и ролик ранее уже появлялся в Сети."